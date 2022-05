Highspot Central Europe GmbH

Digitaler Vertrieb in 2022: Den erhöhten Kundenanforderungen gerecht werden

Highspot-Studie: Digitale Plattformen als entscheidender Hebel im Vertrieb

Die Trendstudie „Vertriebsstrategien 2022 – was braucht moderner, digitaler und flexibler Sales heute?" von Techconsult im Auftrag von Highspot zeigt, worauf deutschsprachige Unternehmen jetzt ihre Vertriebsstrategien ausrichten. Prozessoptimierung stellt für 24,5 % der Befragten ein strategisches Kernziel dar. Die Verantwortlichen aus dem Vertrieb selbst nennen dies noch häufiger (33,1 %) als Leitende aus anderen Bereichen.

Strategie, Daten, Training: Das sind aktuelle Herausforderungen für den Vertrieb Zu den größten Herausforderungen zählt jetzt für 34,7 % der Befragten, den erhöhten Kunden- anforderungen an Verkaufsgespräche gerecht zu werden. Will der Vertrieb in Verkaufsgesprächen punkten, braucht er Informationen. Entscheidend ist daher das Ableiten von vertrieblichen Maßnahmen aus bestehenden Daten. 28,2 % der Umfrageteilnehmer sehen unter anderem hier Hürden.

Rund ein Viertel der Unternehmen ringt mit einer konsequenten Umsetzung ihrer Vertriebsstrategien.

Darüber hinaus sind Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg, dass die Sales-Teams die passenden Verkaufsmaterialien nicht schnell genug zur Hand haben (24,2 %) oder das Finden und Organisieren verkaufsentscheidender, digitaler Unterlagen zu lange dauert (21,8 %). Hier schließen Sales- Enablement-Plattformen, die alle Informationen und Best Practices in Echtzeit vernetzen und so wertvolle Arbeitszeit sparen, eine Lücke.

Ein weiteres Problem ist das Onboarding und Training neuer Vertriebsmitarbeiter, sagt über ein Viertel der Studienteilnehmer. An dieser Stelle leisten intuitive, moderne Sales Enablement-Lösungen einen wertvollen Beitrag als Know-how-Wiki und Trainingstool in dem Format, in dem auch alle anderen Vertriebsunterlagen vorgehalten werden.

Technologien für den erfolgreichen Vertrieb In einem Großteil der Unternehmen optimieren digitale Plattformen bereits den Vertriebsprozess. Über die Hälfte der Befragten hat dazu Customer Relationship Management (CRM)-Systeme im Einsatz. Mehr als ein Viertel nutzt darüber hinaus mindestens eine weitere Plattform. Mit professionellen Vertriebstools setzen Kunden Sales-Strategien in Initiativen um, die ihre Vertriebsteams messbar ausführen. Eine Sales-Enablement-Plattform etwa unterstützt dezidiert den Vertrieb und fördert aktives, erfolgreiches Verkaufen.

„Die Befragung zeigt, dass deutschsprachige Unternehmen ihre Vertriebsprozesse weiter optimieren wollen, auch um den gestiegenen Kundenanforderungen gerecht zu werden", sagt Alexandra Röver, Marketingleitung Central Europe von Highspot. „Die Unternehmen digitalisieren ihren Vertrieb noch stärker und setzten dabei auf unterstützende Technologien. Sales Enablement-Plattformen wie unsere erfüllen alle Anforderungen, die Unternehmen bei der Digitalisierung ihres Vertriebs haben."

Die umfassende Studie Vertriebsstrategien 2022 – was braucht moderner, digitaler und flexibler Sales heute?" können sie hier kostenfrei beziehen.

Methodologie der Studie Im Dezember 2021 hat Techconsult im Auftrag von Highspot insgesamt 600 Mitarbeiter aus Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Nur Personen, die verantwortlich, leitend, organisierend oder aktiv in Vertriebsprozesse eingebunden sind, nahmen an dieser Erhebung teil. Zu den Branchen zählten Industrie, Handel, Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie der Bereich Öffentliche Verwaltungen, Non-Profit-Organisationen und Gesundheits- und Sozialwesen. Die Befragten stammen aus mittelständischen Unternehmen mit 100 oder mehr Angestellten bis hin zu Großunternehmen mit über 1000 Mitarbeitern.

Über Highspot Die Highspot GmbH bietet die führende Plattform für Sales Enablement, die die Leistung von Vertriebsteams steigert, indem sie die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung schließt. Mit Highspot setzen Kunden Sales-Strategien in Initiativen um, die ihre Vertriebsteams nachweisbar ausführen. Vertriebsleiter gewinnen umfangreiche und handlungsrelevante Erkenntnisse - und können klar messen, was funktioniert und was nicht.

Unternehmen wie Siemens, Handelsblatt Media Group und Personio nutzen Highspot, um Inhalte zu managen, Sales Teams zu trainieren und zu coachen und um Interessenten zu Käufern zu machen. Mit Highspot steigern Kunden den Umsatz, fördern eine konsistente Leistung ihrer Vertriebsmitarbeiter und verbessern deren ROI. Neben dem Firmenhauptsitz in Seattle unterhält das Unternehmen Regionalbüros in London, Paris und München.

Weitere Informationen und aktuelle Inhalte finden Sie unter www.highspot.com/de.

