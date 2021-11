Highspot Central Europe GmbH

Neue Funktionen von Highspot steigern Sales Performance

Der Herbst-Release 2021 bringt KI-Innovationen für Content und Analytics - und markiert den Start der Highspot Spark Community

Die Sales Enablement-Plattform Highspot, mit der Vertriebsteams ihre Sales Performance steigern, hat auf ihrer jährlichen weltweiten Benutzerkonferenz Spark 2021 die neuesten Funktionen ihrer Plattform präsentiert. Sie versetzen Unternehmen in die Lage, ihre Teams so auszustatten, zu trainieren, zu coachen und zu analysieren, dass ihnen eine konstante Sales Performance gelingt.

"Wir bei Highspot glauben, dass jeder Vertriebsmitarbeiter ein verlässlicher Leistungsträger sein kann. Jeder Marketer kann den Umsatz steigern. Und jeder Vertriebsleiter kann seine Teams zum Erfolg führen", sagt Robert Wahbe, CEO von Highspot. "Richtig durchgeführtes Sales Enablement führt zu einer konstanten Umsatzleistung. Unsere Vision vereint eine Community und eine ganzheitliche Plattform, um weltweit Unternehmen zu einem reproduzierbaren Umsatzwachstum zu verhelfen."

Highspot ist die branchenweit einzige native End-to-End Sales Enablement-Plattform. Sie vereint Content Management, Verkaufsunterstützung, Onboarding, Training, Coaching und Customer Engagement in einer einheitlichen Lösung. Dadurch sind Vertriebsleiter in der Lage, ihre Vertriebsstrategie konsequent umzusetzen. Mit dem Herbst-Release 2021 treibt Highspot seine Innovationsführerschaft weiter voran und erweitert seine Lösung um wichtige Funktionen, die Kunden für ihren Geschäftserfolg brauchen.

Engagement Genomics(TM): Tiefe Einblicke in Content und Sales Performance

Über Engagement Genomics, die neue KI-gesteuerte Inferenzfunktion von Highspot, können Vertriebsteams auf geteilte Insights zugreifen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Engagement Genomics ordnet die Daten zu Käuferinteraktionen automatisch dem entsprechenden CRM-Datensatz zu. Dadurch entfällt der manuelle Aufwand dieser Verknüpfung und die Teams erhalten einen ganzheitlichen Blick auf die Ergebnisse der Vertriebsinteraktionen.

Marketer können Vertriebsinhalte und Verkaufsszenarien mit dem von ihnen beeinflussten Umsatz verbinden und erfassen so besser die Auswirkungen von Marketingkampagnen auf die Geschäftsergebnisse.

Vertriebsmitarbeiter können die Käuferinteraktionen leichter nachvollziehen, wodurch sie schneller Umsatz generieren.

Neue Scorecards visualisieren Daten

Letztes Jahr hat Highspot Scorecards eingeführt - als einfache Möglichkeit, mit Daten innerhalb der Plattform zu arbeiten. Jetzt werden neben den bestehenden Play Scorecards drei weitere die Daten zu verwertbaren Erkenntnissen für die Teams verdichten:

Rep Scorecards fassen die Daten über das Verhalten eines Vertriebsmitarbeiters zusammen, damit Manager datengestützte Coaching-Gespräche führen können.

Content Scorecards geben Aufschluss über die Nutzung von Content sowie dessen Auswirkung auf den Umsatz und die Kundenbindung

Pitch Scorecards bieten einen detaillierteren Überblick über den Einfluss der Kundenansprache auf Verkaufschancen und Umsatzergebnisse.

Optimierte Kontrolle mit Enterprise Content Management

Mit Content Approval erhalten Kunden optimale Kontrolle über ihre in Highspot gespeicherten Inhalte.

Spot-Eigentümer können alle Inhalte organisieren sowie vorgaben- und markenkonform halten, um sicherzustellen, dass alle Botschaften nach außen aktuell und konsistent sind.

Durch die Möglichkeit, Publisher-Befugnisse zuzuweisen, kann sich Thought Leadership im gesamten Unternehmen entfalten. Gleichzeitig ist ein standardisierter Prozess verfügbar, der extern geteilte Inhalte regelt.

Der Content Approval Workflow schafft einen klaren Prüfpfad für Audits. Dieser gibt Aufschluss, wer Inhalte in die Plattform hochgeladen hat, wie diese bearbeitet, aktualisiert oder geändert wurden und wer sie mit einem Kunden geteilt hat.

Lernpfade und Zertifizierungen werten Trainingsprogramme auf

Rollenspezifische Lernpfade stellen sicher, dass die Mitarbeiter effizient und in der richtigen Reihenfolge lernen. So können Highspot-Kunden dynamische Onboarding-Programme erstellen, mit denen Verkäufer immer einsatzbereit sind und so auch das Vertrauen der Mitarbeiter stärken.

Zertifizierungen und Auszeichnungen schaffen Anreize für Verkäufer und die gesamte Vertriebsorganisation.

Highspot Spark Community inspiriert und bereichert Sales Enablement

In der nutzergesteuerten, digitalen Community kann die volle Leistung von Sales Enablement erkundet werden. Kunden und Partner von Highspot können sich hier über Best Practices mit Gleichgesinnten weltweit austauschen. Gleichzeitig entdecken sie neue Wege, Highspot zu nutzen und tragen zu unserer gemeinsamen Vision bei, was mit Sales Enablement möglich ist.

Das Wachstum der Sales Enablement-Prozesse wird sich in Zukunft noch beschleunigen. Der siebte Jahresbericht von Sales Enablement PRO ergab, dass 74 Prozent der Befragten in ihrem Unternehmen über eine Sales Enablement-Funktion verfügen. Das entspricht einem Wachstum von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Nutzung der Highspot-Plattform steigt weiterhin sprunghaft an, mit Kunden verschiedenster Branchen, unter anderem DocuSign, General Motors, Nestle, Siemens und Verizon Media. Highspot hat mehr als acht Millionen Vertriebsmitarbeiter, Vertriebspartner, Servicemitarbeiter und Kunden in digitalen Vertriebserlebnissen miteinander verbunden -eine Steigerung der Plattformnutzung um 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Über Highspot Die Highspot GmbH bietet die führende Plattform für Sales Enablement, die die Leistung von Vertriebsteams steigert, indem sie die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung schließt. Mit Highspot setzen Kunden Sales-Strategien in Initiativen um, die ihre Vertriebsteams nachweisbar ausführen. Vertriebsleiter gewinnen umfangreiche und handlungsrelevante Erkenntnisse - und können klar messen, was funktioniert und was nicht. Unternehmen wie Siemens, Handelsblatt Media Group, General Motors und Nestle nutzen Highspot, um Inhalte zu managen, Sales Teams zu trainieren und zu coachen und um Interessenten zu Käufern zu machen. Mit Highspot steigern Kunden den Umsatz, fördern eine konsistente Leistung ihrer Vertriebsmitarbeiter und verbessern deren ROI. Neben dem Firmenhauptsitz in Seattle unterhält das Unternehmen Regionalbüros in London und München. Weitere Informationen und aktuelle Inhalte finden Sie unter www.highspot.com/de.

