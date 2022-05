ICCPP

ICCPP präsentiert seine umfassenden Stärken mit der gestarteten #Online ICCPP Factory Open Day Veranstaltungsreihe

ICCPP, ein globales, umfassendes Unternehmen für ökologische Zerstäubung, hat am 17. Mai seinen ersten #Online ICCPP Factory Open Day abgehalten. Die Veranstaltung, die gemeinsam mit dem Electronic Cigarette Industry Committee, China ECCC, UKVIA und 2 FIRSTS ausgerichtet wird, ist eine fortlaufende Reihe, mit der das ICCPP die Beziehungen zu den weltweiten Kunden stärken will. Kunden, die an der Teilnahme am kommenden #Online ICCPP Factory Open Day interessiert sind, können sich hier anmelden oder scannen Sie den QR-Code unten.

Mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung in der Branche hat ICCPP ein komplettes Ökosystem für die Industriekette aufgebaut, das alle wichtigen Sektoren abdeckt, darunter Forschung und Entwicklung, Produktinnovation, intelligente Fertigung, Markenbetrieb und vieles mehr. Während des ersten #Online ICCPP Factory Open Day bot ICCPP den angemeldeten Teilnehmern eine exklusive Führung durch eine seiner branchenführenden Fabriken an, um die Stärken des Unternehmens als weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für die Zerstäubungsindustrie hervorzuheben.

Das Werk mit einer Fläche von 40.000 Quadratmetern befindet sich in Dongguan, einer wichtigen Industriestadt in China. Ein professioneller Gastgeber und Betriebsleiter stellte die hochflexiblen Produktionslinien, die Fertigungsverfahren, die Qualitätsmanagementprozesse und die Qualitätskontrolle der Endprodukte von ICCPP vor. Für die Zukunft plant ICCPP, seine modernen Fertigungsstärken mit einem vollautomatischen Produktionsprozess und einer selbst entwickelten Produktionslinie für automatische Anlagen noch weiter auszubauen.

Fast 20 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil, darunter internationale Tabakunternehmen wie Philip Morris International (PMI) und Markenkunden aus dem Vereinigten Königreich, den USA, Kanada und Indonesien.

„Dies ist unsere erste Veranstaltung in dieser Reihe. Mit weiteren Veranstaltungen wird es für Freunde in der ganzen Welt einfacher sein, mehr über die Fähigkeiten des ICCPP als führendes Unternehmen der Branche zu erfahren. Wir glauben, dass diese Veranstaltungen die kontinuierliche Kommunikation und Zusammenarbeit sowie das positive Wachstum der Vaping-Branche fördern werden", so Everest Zhao, CEO und Gründer des ICCPP.

Zusätzlich zu den Online-Aktivitäten wird das ICCPP vom 27. bis 29. Mai auch an der Vaper Expo UK in Birmingham teilnehmen. Interessierte Freunde können ICCPP auf der Vaper Expo UK am Stand E80 besuchen.

Informationen zu ICCPP

ICCPP ist ein globaler Technologiekonzern mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung in Forschung und Entwicklung, Produktdesign, Herstellung und Markenmanagement. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Zerstäubungstechnologie verfügt das Unternehmen über sechs Produktionsstandorte und sechs internationale Niederlassungen. Mit über 6000 Mitarbeitern weltweit hat ICCPP sein Geschäft bereits auf mehr als 70 Länder und Regionen ausgeweitet und das Vertrauen von fast 30 Millionen Nutzern weltweit erworben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.iccpp.com/ .

