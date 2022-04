Crown Sterling

Crown Sterling kündigt BitMart Exchange Listing an

Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Crown Sterling Limited LLC, ein Anbieter von Verschlüsselungs- und Digital-Asset-Lösungen, hat offiziell die Brücke zum Ethereum-Netzwerk geschlagen. Der wrapped CSOV-Token ist jetzt bei BitMart gelistet, einer globalen Börse mit Fiat-On-Ramp-Services für US-Bürger.

Um die kettenübergreifende Kompatibilität und Zugänglichkeit von CSOV und quantensicheren Produkten zu verbessern, hat Crown Sterling Anfang dieser Woche seinen ERC-20-Token eingeführt. Verfügbare Handelspaare sind WCSOV/USDT und WCSOV/ETH. Der wrapped CSOV-Token (WCSOV) wird im Verhältnis 1:1 durch einen Smart Contract auf Ethereum gebunden. Ab heute können Nutzer auf BitMart WCSOV kaufen und handeln, die später in natives CSOV getauscht werden können, um Zugang zu den quantenresistenten Verschlüsselungs- und Kompressionsprodukten und -dienstleistungen von Crown Sterling zu erhalten.

„Wir freuen uns über diese Auflistung, da alle US-Bürger mit Zugang zu den Märkten in der Lage sein werden, an CSOV und der Transformation der persönlichen Datensouveränität teilzunehmen. In den Jahren 2022 und 2023 bringen wir leistungsstarke Produkte auf den Markt, von quantenresistenter Verschlüsselung und Nachrichtenübermittlung bis hin zu NFT-Sammelobjekten und mathematischer Kompression/dezentraler Speicherung. Wir sind sehr dankbar, dass wir diese Bemühungen für mehr Meinungsfreiheit und Dateneigentum anführen können", sagte Robert Grant, CEO und Gründer von Crown Sterling.

„Ich glaube, dass die Interoperabilität von kettenübergreifenden Protokollen eine dringend benötigte natürliche Entwicklung der Branche ist. Mit unserer neuartigen Kompressionstechnologie, die sich in der Entwicklung befindet, und unseren quantenresistenten Verschlüsselungsprodukten sehe ich Crown Sterling im Zentrum der Web 3.0-Revolution, wobei die kettenübergreifende Interoperabilität über die Brückentechnologie diese Entwicklung beschleunigt. Diese bevorstehende Brücke eröffnet ein weitreichendes dezentrales Ökosystem mit enormen Partnerschaftsmöglichkeiten", erklärte Kuran Sailopal, Senior Vice President of Corporate Development and EMEA bei Crown Sterling.

In einer Zeit, in der sich Daten zum wertvollsten Gut des digitalen Zeitalters entwickeln, hat Crown Sterling es sich zur Aufgabe gemacht, Einzelpersonen in die Lage zu versetzen, ihre Daten zu schützen, zu kontrollieren und zu monetarisieren - und das in einer Ära, in der Big Tech weitgehend unreguliert und monopolisiert ist. Wenn Sie mehr über Crown Sterling und CSOV erfahren möchten, werden Sie Mitglied der Community auf Telegram und Twitter.

Informationen zu Crown Sterling Limited LLC

Crown Sterling ist ein Pionier im Bereich der Technologien für die souveränität persönlicher Daten. Die Crown Sterling Chain ist ein Live-Netzwerk auf dem Polkadot-Netzwerk, mit quantenresistenter One-Time-Pad-Verschlüsselung als Option für die Zustandsübergangsfunktion der Blockchain, die den Prozessablauf von Transaktionen in einem Netzwerk darstellt. Der Crown Sovereign ($CSOV), ein quantenresistenter Utility Token, ermöglicht den Nutzern die Teilnahme an einer breiten Palette von Produktangeboten, einschließlich quantenresistenter Kryptographie und NFTs sowie anderer zukünftiger Kompressionstechnologien. Crown Sterling freut sich darauf, die führende Plattform für Daten- und Digital Asset Management zu werden.

Crown Sterling Limited LLC Pressekontakt:

Tel.: +1-949-260-1700

https://www.crownsterling.io/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749171/Crown_Sterling_Logo.jpg

