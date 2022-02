mParticle

Europas größte Sparplattform nutzt Kundendatenplattform von mParticle

New York (ots/PRNewswire)

Trade Republic nutzt umsetzbare Erkenntnisse zu Kundendaten, um das Wachstum zu beschleunigen

mParticle, die größte unabhängige Kundendatenplattform, hat heute bekannt gegeben, dass Trade Republic, Europas größte Sparplattform, mParticle als Schlüsselpartner für seine Kundendateninfrastruktur ausgewählt hat. Durch ein tiefergehendes Verständnis der Customer Journey kann Trade Republic ein besseres Angebot für all jene bieten, die ihre persönlichen Finanzen selbst in die Hand nehmen möchten, indem sie in Aktien, ETFs oder Sparprogramme investieren.

Trade Republic ist für seinen Innovationsgeist bekannt und hat von Grund auf eine neue Bank für Investmentdienstleistungen aufgebaut, um allen Menschen den Zugang zu den Kapitalmärkten zu ermöglichen. Das Technologieunternehmen ermöglicht bereits über einer Million Menschen in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Österreich einfaches und sicheres Sparen. Das Herzstück des Unternehmens besteht in einer hochmodernen Technologieinfrastruktur, die den Kunden innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen bietet. mParticle wurde als Teil der Technologieinfrastruktur von Trade Republic als grundlegendes Element der Kundendatenplattform des Unternehmens ausgewählt.

Mit der Kundendateninfrastruktur als Grundlage kann Trade Republic personalisierte Kundennachrichten und -interaktionen erstellen. Trade Republic plant, in Zukunft Verbindungen für zusätzliche Marketing-Anwendungsfälle zu ermöglichen.

„Das umfassende Funktionsangebot von mParticle wie unter anderem die Fähigkeit, die Einhaltung von EU-Vorschriften sicherzustellen, macht mParticle zu einem herausragenden Anbieter auf dem Markt für Kundendatenplattformen", erklärte Juan Bongiovanni, Leiter für Wachstum bei Trade Republic. „Im Zuge unserer Expansion wird die Fähigkeit, die finanziellen Erfahrungen unserer Kunden zu personalisieren, immer wichtiger. mParticle ermöglicht es uns, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu vereinfachen und die Kundendaten zu schützen."

„Trade Republic wächst exponentiell und bietet Hunderten von Millionen Menschen in ganz Europa einen einfachen Zugang zu den Kapitalmärkten", so Karen Gallantry, Chief Revenue Officer von mParticle. „Hinzu kommt, dass wir die Customer Journey genau kennen müssen. Mithilfe der Kundendateninfrastruktur von mParticle kann Trade Republic mehr Menschen helfen, ihr Geld für sie arbeiten zu lassen."

Informationen zu mParticle mParticle macht es einfach, Kundendaten entlang des gesamten Produkt- und Kundenlebenszyklus ganzheitlich zu verwalten. Teams in Unternehmen Starbucks, NBCUniversal, Spotify und Airbnb nutzen mParticle, um tolle Kundenerlebnisse zu liefern und das Wachstum zu beschleunigen, indem sie die grundlegenden Herausforderungen lösen, die sonst den Erfolg in großem Maßstab behindern. Das 2013 gegründete Unternehmen mParticle hat seinen Hauptsitz in New York City und beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt.

Informationen zu Trade Republic Trade Republic ist ein europäisches Online-Kreditinstitut, das es möglich macht, mit nur drei Taps und für nur einen Euro pro Trade zu sparen, zu investieren oder am Kapitalmarkt zu handeln. Dazu steht den Kunden neben der intuitiven App auch eine Web-Version zur Verfügung. Trade Republic hat es sich langfristig zum Ziel gesetzt, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, seine Investitionen selbst in die Hand zu nehmen. Trade Republic ist eine in Deutschland zugelassene und von der Bundesbank und der BaFin beaufsichtigte Bank. Das Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet und erreicht heute über 250 Millionen Menschen in sechs europäischen Ländern. Zu den Investoren von Trade Republic gehören VCs Sequoia, TCV, Thrive Capital, Accel, Creandum, Founders Fund und Project A sowie die sino AG.

