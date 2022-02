mParticle

mParticle stellt mehrjährige Kundendatenprofile mit der Einführung der Premium-Funktion Profile Reengagement neu vor

New York (ots/PRNewswire)

Profile Reengagement gibt Marken die Flexibilität, ein umfassendes Kundenprofil über einen längeren Zeitraum und über den gesamten Tech-Stack hinweg zu pflegen, was eine Personalisierung bei jedem Schritt der Customer Journey ermöglicht

mParticle, der führende Anbieter von Kundendateninfrastrukturen für Unternehmen, hat heute die Erweiterung seiner Premium-Funktionen um Profile Reengagement angekündigt. Die Funktion ermöglicht es Marken, ein umfangreiches und robustes Profil ihrer Kunden über einen mehrjährigen Zeithorizont zu pflegen, sowohl innerhalb von mParticle als auch über 100+ Partner-Integrationen hinweg. Ein tiefgreifender, historischer Kundenüberblick ermöglicht es Marken, Erfahrungen für langwierige Customer Journeys zu personalisieren, selbst wenn die Berührungspunkte selten und unregelmäßig sind. Dieser Einblick in die Kundenhistorie ist besonders nützlich, um saisonale oder abgewanderte Kunden anzusprechen.

Heute nutzen Marken eine Vielzahl von Anbietern, von Marketing-Tools bis hin zu Werbeplattformen. Jeder dieser Anbieter hat unterschiedliche Richtlinien für den Ablauf von Daten, in der Regel Monate. Im Laufe der Zeit werden die Daten über einen bestimmten Kunden inkonsistent oder sind schlichtweg nicht mehr vorhanden, was Marken daran hindert, das Kundenerlebnis zu personalisieren. Marken behandeln wiederkehrende Kunden wie Neukunden. Oder schlimmer noch, Kunden werden in einem Bereich mit einer personalisierten Erfahrung behandelt und sind in einem anderen Bereich völlig anonym.

Verlorene oder inkonsistente Kundeninformationen, die eine Marke gesammelt hat, sind besonders schmerzhaft, wenn mehr Marken im Zuge der Änderungen des Datenschutzes und der gesetzlichen Bestimmungen bewusst mehr Daten von Erstanbietern sammeln. Marken, die Ressourcen in digitale Erlebnisse investieren, die darauf ausgelegt sind, First-Party-Daten zu sammeln, nur um sie dann langsam über ihren Tech-Stack zu verlieren, machen diese Investitionen letztlich ROI-negativ.

„Die besten Marken streben danach, das Erlebnis für jeden Kunden jedes Mal zu personalisieren, sind aber oft durch ihre Tools eingeschränkt", sagt Chee Chew, Chief Product Officer bei mParticle. „Profile Reengagement bietet die erweiterte Kundenhistorie, um die Effektivität von saisonalen und Reaktivierungskampagnen zu erhöhen. Wir freuen uns darauf, Marken dabei zu unterstützen, den Nutzen von Partnersystemen zu maximieren, indem wir ihnen die notwendigen Daten zur Verfügung stellen, um erstklassige Erlebnisse zu schaffen."

Mit Profile Reengagement können Marken einen mehrjährigen Zeitraum für die Personalisierung wählen, selbst wenn ein Kunde in letzter Zeit nicht mit einer Marke in Kontakt getreten ist. Bei der Wiederansprache eines Kunden wird das Kundenprofil um dessen lange Attributshistorie erweitert und dann in Echtzeit an die mParticle-Partner gesendet. mParticle überwindet die kurzfristigen Speichergrenzen der nachgelagerten Systeme, indem es verfallene Kundendatensätze in den Tools der Partner wieder auffüllt und aktualisiert. Letztendlich führt dies zu einheitlichen und konsistenten Kundendatensätzen über den gesamten Technologiebereich hinweg.

Profile Reengagement, das sich jetzt in der Beta-Phase befindet, hilft Marken, jeden Schritt der Customer Journey zu personalisieren, unabhängig davon, wie lang oder langwierig diese Reise sein mag. Es ist eine Fortsetzung der mParticle-Philosophie, einen einfachen Zugang zu historischen Daten zu ermöglichen, und zwar unternehmensweit. Standard Audiences ermöglicht beispielsweise die Erstellung von Kundensegmenten, die sich aus bis zu zwei Jahre alten Datenattributen zusammensetzen und schließlich an über 70 Audience-Partner gesendet werden. Diese Datenaufbewahrungsfristen sind ebenfalls anpassbar und werden in den Verträgen der mParticle-Kunden festgelegt.

Die Möglichkeit des einfachen Zugriffs auf historische Daten zur Personalisierung von Erlebnissen ist besonders für Marken mit saisonalen oder abgewanderten Kunden nützlich. Saisonale Kunden sind per definitionem seltener mit Marken in Kontakt. Da abgewanderte Kunden keine zusätzlichen Datenpunkte mehr liefern, müssen Marken ihr vorhandenes Wissen über den Kunden nutzen, um ihn zu halten.

Die Tatsache, dass die Kundenbindung mit Profile Reengagement einfacher wird, wird sowohl Vermarkter als auch Produktmanager freuen, die wissen, dass die Kosten für die Kundengewinnung jedes Jahr steigen. ProfitWell, ein Unternehmen für Business Intelligence, hat festgestellt, dass die Kundengewinnungskosten (CAC) zwischen 2014 und 2019 um 60 % gestiegen sind und fünfmal höher sind als die Kosten für die Bindung eines bestehenden Kunden.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die Profil Reengagement Seite auf der mParticle-Website.

Informationen zu mParticle

mParticle macht es einfach, Kundendaten entlang des gesamten Produkt- und Kundenlebenszyklus ganzheitlich zu verwalten. Teams in Unternehmen Starbucks, NBCUniversal, Spotify und Airbnb nutzen mParticle, um tolle Kundenerlebnisse zu liefern und das Wachstum zu beschleunigen, indem sie die grundlegenden Herausforderungen lösen, die sonst den Erfolg in großem Maßstab behindern. Das 2013 gegründete Unternehmen mParticle hat seinen Hauptsitz in New York City und beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt.

