Der dänische Einzelhändler Søstrene Grene wählt mParticle, um Hygge in die Omnichannel-Kundendaten zu bringen

New York (ots/PRNewswire)

Kundendatenplattform für inspirierende Erlebnisse online und im Geschäft

mParticle, die größte unabhängige Kundendatenplattform, gab heute bekannt, dass Søstrene Grene Import A/S, eine dänische Einzelhandelskette, mParticle als Kundendateninfrastruktur ausgewählt hat. Søstrene Grene wird sich auf mParticle verlassen, um seine Kundendaten zu vereinheitlichen und Einblicke über Kundenkontaktpunkte online und im Geschäft zu aktivieren.

Søstrene Grene verkauft Skandinavisch inspirierte Einrichtungsgegenstände und Accessoires, Spielzeug, Küchenutensilien, Kerzen, Geschenke und Körperpflegeprodukte. Das Unternehmen verfügt über eine Online-Präsenz und mehr als 240 Geschäfte in 15 Märkten, darunter Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Island, England, Irland, Nordirland, Die Niederlande, Frankreich, Die Färöer Inseln, Deutschland, Schweiz, Österreich und Belgien. Um das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, erkannte Søstrene Grene die Notwendigkeit, die Daten seiner Erstkunden sicher zu verwalten und gleichzeitig die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in allen geografischen Märkten zu gewährleisten.

„Wir sind zuversichtlich, dass mParticle eine grundlegende Rolle bei unserer digitalen Transformation spielen wird. Die Fähigkeit der Plattform, Daten zu erfassen und Berechtigungen über eine einzige Schnittstelle zu steuern, macht sie zu einem äußerst leistungsfähigen Tool für die Verwaltung von Kundendaten in unserem gesamten Unternehmen", so Rasmus Skjøtt, Chief Digital Officer, Omnichannel, bei Søstrene Grene. „Eine einheitliche Sicht auf jeden Kunden wird uns helfen, den Kunden die relevantesten Informationen und Produktangebote zu liefern, egal ob sie online oder im Geschäft einkaufen."

mParticle ermöglicht Søstrene Grene ein umfassendes Verständnis der Customer Journey, indem es eine einheitliche ID für alle bekannten Kunden bereitstellt. Mit einem klaren Bild des Kundenverhaltens kann Søstrene Grene die Kundenansprache optimieren, relevante Produktempfehlungen und Angebote bereitstellen und die Kundenerfahrung insgesamt verbessern. mParticle ermöglicht Søstrene Grene auch A/B-Tests und den kanalübergreifenden Vergleich von Marketingprogrammen, wodurch neue Erkenntnisse und ein datengestützter Vorteil gewonnen werden, der mit einem isolierten Ansatz bisher nicht möglich war.

„Die Zukunft des Einzelhandels liegt darin, wie gut ein Unternehmen die Customer Journey versteht", sagt Karen Gallantry, mParticle Chief Revenue Officer. „Die Produkte von Søstrene Grene sind so konzipiert, dass sie Kreativität und Freude wecken, und jeder Kontaktpunkt mit dem Kunden muss dies auch tun. Mit mParticle kann Søstrene Grene tiefere Einblicke gewinnen, um sicherzustellen, dass sie ihr Markenversprechen bei jeder Kundeninteraktion einhalten."

Informationen zu Søstrene Grene Søstrene Grene ist eine dänische Einzelhandelskette, die sich seit 1973 darum bemüht, Schönheit und Freude in den Alltag zu bringen, und zwar durch ein sich ständig veränderndes ästhetisches Design, das Momente der „Hygge" schafft und unterstützt.

Die Marke bietet ein breites Sortiment in den Bereichen Inneneinrichtung, Möbel, Hobbyartikel, Küchenbedarf, Kinderspielzeug, spezielle Lebensmittel und Süßigkeiten, Geschenkverpackungen, Partybedarf und mehr. Das Familienunternehmen wird heute von der zweiten Generation nach den Gründern vom Hauptsitz in Aarhus, Dänemark, aus geführt, während die Geschäfte hauptsächlich auf Joint-Venture- oder Franchise-Basis betrieben werden. Die Kette verfügt über mehr als 240 Geschäfte in 15 europäischen Märkten sowie über Webshops in 8 Märkten.

Lesen Sie mehr über Søstrene Grene auf https://sostrenegrene.com/ oder auf der Presseseite hier https://press.sostrenegrene.com/

Informationen zu mParticle mParticle macht es einfach, Kundendaten entlang des gesamten Produkt- und Kundenlebenszyklus ganzheitlich zu verwalten. Teams in Unternehmen Starbucks, NBCUniversal, Spotify und Airbnb nutzen mParticl, um tolle Kundenerlebnisse zu liefern und das Wachstum zu beschleunigen, indem sie die grundlegenden Herausforderungen lösen, die sonst den Erfolg in großem Maßstab behindern. Das 2013 gegründete Unternehmen mParticle hat seinen Hauptsitz in New York City und beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt.

