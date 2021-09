The People's Government of Yantai

Die Shandong-Konferenz zur Tourismusentwicklung 2021 öffnet ihre Pforten in Yantai

Yantai, China (ots/PRNewswire)

Am Abend des 22. September öffneten sich auf dem Binhai-Platz in Yantai die Pforten der Shandong-Konferenz 2021 zur Tourismusentwicklung. Die Konferenz steht unter dem Thema "Welcome to Our Coastal Wonderland - Enjoy the Hospitality of Shandong" (Willkommen in unserem Küstenparadies - Genießen Sie die Gastfreundschaft von Shandong), und das Ziel ist die Förderung einer soliden wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung durch den Kulturtourismus, wie die Volksregierung von Yantai erklärte.

Um die Konferenz zu eine einzigartigen, hochkarätigen Tourismus-Expo zu machen, wurde aktiv nach einer breiten Beteiligung der Öffentlichkeit gesucht. Die Konferenz bietet eine Gelegenheit für Öffnung und Austausch und ist ein Anlass, Erreichtes zu präsentieren, Erfahrungen auszutauschen und Innovationen und Entwicklungen vorzustellen. Sie wird von umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit und von Werbekampagnen begleitet. Das Konferenzprogramm umfasst vier Hauptaktivitäten, nämlich die Eröffnungsfeier, die große kulturelle Tourismusshow: "Eine Liebeserklärung für Yantai", eine Arbeitssitzung und eine Projektbeobachtung. Darüber hinaus werden vier weitere Aktivitäten angeboten: eine Ausstellung der kulturtouristischen Angebote von 16 Städten in der Provinz Shandong, ein kulturtouristisches Event in Yantai - "The Pleasure of Traveling in Wonderland", das Internationale Forum zur Entwicklung des Küstentourismus 2021 und der Große Yantai-Karneval. Bei dieser Konferenz stellt Yantai neue kulturtouristische Produkte vor, fördert die Ausgaben der Reisenden für diese Produkte, demonstriert das neue Image der Stadt und legt einen neuen Mechanismus für Entwicklung fest.

Yantai liegt am Fuße eines Berges und profitiert von der Nähe zum Meer. Die Legende von den "Acht Unsterblichen, die das Meer überqueren, wobei jeder seine eigenen Fähigkeiten zeigt", ist in dieser Gegend sehr bekannt. Zu den Attraktionen gehören die Überreste von Kaiser Qin Shihuang, der den Zhifu besuchte und das tosende Meer genoss, und von Kaiser Wu aus der Han-Dynastie, der südlich des Penglai-Berges einen Palast errichtete. In dieser Stadt entstanden viele bekannte Zitate wie Qiu Chujis "ein Wort, mit dem Töten aufzuhören und das Leben von Menschen zu retten'" Qi Jiguangs "es ist nicht meine Absicht, Herzogtum zu suchen, ich hoffe, das Meer wird flach sein!" und Bing Xins "heilige Heimatstadt". Hier stellen sich Legenden und Erbe in großartiger Weise dar, Relikte und Assoziationen ergänzen sich, Berge und Meere sind Zeugen der Vergangenheit, und das Märchenland öffnet sich für die Zukunft. Sie wurde mit dem World Habitat Award der Vereinten Nationen ausgezeichnet, ist eine nationale historische und kulturelle Stadt, eine herausragende Touristenstadt in China und die einzige internationale Weinstadt in Asien.

Links für Bildanhänge:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=401816

Bildunterschrift: Ausschnitt aus der Eröffnungszeremonie der Shandong Konferenz zur Tourismusentwicklung

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=401827

Bildunterschrift: Eine große Veranstaltung im Bereich Kulturtourismus, eine Liebeserklärung für Yantai

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=401834

Bildunterschrift: Eine große Veranstaltung im Bereich Kulturtourismus, eine Liebeserklärung für Yantai

Original-Content von: The People's Government of Yantai, übermittelt durch news aktuell