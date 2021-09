China International Small and Medium Enterprises Fair

Die China International Small and Medium Enterprises Fair unterstützt KMU bei der Beschleunigung ihres Wachstums und der internationalen Zusammenarbeit

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Im Pavillon der China Import and Export Fair in Guangzhou bereitet sich eine internationale Veranstaltung für KMUs weltweit auf die Eröffnung vor. Die Ausstellung hat eine Fläche von 80 000 Quadratmetern, mit 2500 Standard-Ständen. KMU aus über 30 Ländern und Regionen werden an dieser großen Veranstaltung teilnehmen.

Am 14. September fand in Guangzhou, China, eine Pressekonferenz zur 17. China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF) statt, auf der die Vorbereitungen für die Messe vorgestellt und internationale KMU zur Teilnahme eingeladen wurden. Die KMU können durch diese offene Zusammenarbeit und die globalisierte Ausstellung an einer neuen Welle von Chinas Entwicklungsmöglichkeiten teilhaben.

Nach Angaben des Veranstalters wird das 17. CISMEF vom 16. bis 19. September in Guangzhou, China, stattfinden. Vor dem Hintergrund der anhaltenden internationalen Pandemie wird diese bedeutendste und einflussreichste internationale Messe für KMU im asiatisch-pazifischen Raum den internationalen KMU umfassende Geschäftsmöglichkeiten bieten. Die Aussteller erwarten, durch diese Win-Win-Plattform CISMEF aktiv neue Kunden zu erreichen und die Markterweiterung vorzubereiten.

Hellenic Agora, ein Weinunternehmen aus Griechenland, nimmt seit vielen Jahren kontinuierlich an der CISMEF teil. Der Mitbegründer von Hellenic Agora, Liakos Constanions, ist der Meinung, dass die CISMEF eine sehr gute Messe ist, die den Unternehmen die Möglichkeit bietet, neue Kunden zu treffen, einschließlich B2B- und B2C-Kunden. Er schlägt vor, dass alle Unternehmen bereit sein müssen, sich auf professionelle Weise zu präsentieren und zu vermarkten.

Die CISMEF unterstützt nicht nur die KMU bei der Beschleunigung ihres Wachstums, sondern erweitert auch ihren internationalen Kreis. Die Ausstellungsfläche der CISMEF in Übersee beträgt etwa 10.000 Quadratmeter, was Unternehmen aus über 30 Ländern (Regionen oder Organisationen) zur Teilnahme veranlasst hat, darunter Thailand, Deutschland und Japan. Zu diesen Unternehmen gehören einige Fortune-500-Unternehmen wie SAP in Deutschland und Philips in den Niederlanden.

Seit 2004 hat die CISMEF 16 Mal in Folge erfolgreich stattgefunden. Etwa 50 000 Unternehmen haben sich daran beteiligt. Die Gesamtzahl der Besucher und Käufer übersteigt 3,72 Millionen. Es hat von Regierungen, internationalen Organisationen und KMU weltweit viel Aufmerksamkeit und positive Bewertungen erhalten.

Das markanteste internationale Merkmal der CISMEF ist der Co-Hosting-Mechanismus. Seit 2005 hat die CISMEF 19 Länder und internationale Organisationen eingeladen, die Ausstellung mitzugestalten. In diesem Jahr wird die CISMEF die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung und das thailändische Handelsministerium als Mitveranstalter einladen. Die Ausstellungsfläche in Thailand beträgt etwa 1600 Quadratmeter und es nehmen über 50 Unternehmen teil, darunter Kasikornbank, Bangkok Bank, Charoen Pokphand Group und andere bekannte thailändische Unternehmen.

Der Handelsberater der Handelsabteilung des Königlich Thailändischen Generalkonsulats in Guangzhou sagt, die CISMEF sei eine Plattform für Unternehmen, insbesondere für KMU, um den chinesischen Markt zu erschließen und ihr Image zu fördern. Durch die Ausstellung können die Unternehmen das Vertrauen der chinesischen Verbraucher gewinnen und ihr Potenzial steigern.

Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie auf der Website http://www.cismef.com.cn/.

