Koreanisches Ministerium für Ozeane und Fischerei schloss die 5. Digital@Sea AP-Konferenz 2021 erfolgreich ab

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Steigende Teilnehmerzahlen aus dem In- und Ausland trotz COVID-19

Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit und zur Unterstützung einer Digitalisierung der Meereswirtschaft

<Sehen Sie sich hier die 5. Digital@Sea Asia Pacific Conference an: https://www.youtube.com/channel/UCVgFLKXeAdnaHIRv5FXdWtw>

Das Ministerium für Ozeane und Fischerei hat vom 8. bis 9. September die "5. Digital@Sea Asia Pacific Conference" im Sejong Convention Center abgehalten.

Die Konferenz wurde per Livestream auf einer nationalen Videokonferenzplattform übertragen, um die Verbreitung von COVID-19 zu verhindern. Die von IALA, DMA, IHO, IMO und AMSA gesponserte Konferenz endete mit großem Erfolg: Fast 800 Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern, darunter Beamte und Experten aus Regierungen, Hochschulen und verwandten Branchen schalteten sich zu.

Unter dem Motto "Leading the digitalization of the maritime industry" (Die Digitalisierung der Meereswirtschaft voranbringen) konzentrierte sich die Konferenz auf die digitale Transformation zur Dekarbonisierung der Meereswirtschaft, eine Plattform mit Fokus auf Informatik, eine Kerntechnologie und Standardisierung sowie eine Harmonisierung der maritimen digitalen Transformation. Darüber hinaus wurden Digital@Sea-Konferenzen für Europa und Nordamerika angekündigt.

Generaldirektor Myung Rho-hun vom Maritime Affairs and Safety Policy Bureau sagte: "Dieses war die erste Konferenz, die sich mit einem digitalen System für die Meereswirtschaft beschäftigt hat. Die Konferenz war eine wichtige Gelegenheit, um einen internationalen Konsens über die Einrichtung eines maritimen digitalen Clusters zu schaffen und die internationale Zusammenarbeit fortzusetzen."

Die Konferenz kann auf der offiziellen Website (https://digitalsea-ap.org/) sowohl in koreanischer als auch in englischer Sprache abgespielt werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1625261/image.jpg

