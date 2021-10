EdHeroes Foundation

Die globale EdHeroes-Bewegung expandiert nach Indonesien und Asien mit dem Ziel, ein neues Paradigma für die Welt der Bildung zu schaffen

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire)

Die Covid 19 Pandemie hat zu drastischen Veränderungen in allen Bereichen unseres täglichen Lebens geführt, auch in der Welt der Bildung. Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen sind aufgefordert, ihre Lehrmethoden und Lernaktivitäten anzupassen. Zu Beginn des zweiten Jahres der Covid-19-Pandemie ist jedoch immer noch die Hälfte der Schüler weltweit von Schulausfällen betroffen, die zum Verlust von Lernprozessen führen können. Nicht nur Schüler, auch Eltern und Familien stehen vor einer Reihe von Herausforderungen. Darüber hinaus tragen die Entwicklung der digitalen Welt und der rasche Informationsfluss dazu bei, dass sich die Welt der Bildung in einem rasanten Tempo verändert und sich die Grenzen immer weiter auflösen. Dann stellt sich die Frage: Sind wir wirklich bereit dafür?

Das im September 2021 gestartete EdHeroes MovementZiel ist es, ein globales Netzwerk von Einzelpersonen, gemeinnützigen Organisationen, Unternehmen und Regierungsorganisationen zu schaffen, die ihre unterschiedlichen Ressourcen zusammenbringen, um grundlegend neue Lösungen für die Herausforderungen zu erforschen und zu verwirklichen, mit denen Bildung weltweit konfrontiert ist. Im Beirat sitzen Cecilia Vaca Jones von der Bernard van Leer Foundation (Niederlande), Suchetha Bhat von Dream a Dream (Indien), Boris Bulayev von Educate (USA), Conrad Wolfram von Wolfram Research (UK), Peter Vesterbacka von Fun Academy (Finnland), Francisco J. Marmolejo von der Qatar Foundation (Mexiko), Karen Giles von der Varkey Foundation (UK), Shaun Conway von der ixo Foundation (Schweiz), Mary Falk de Losada von der World Federation of National Mathematics Competitions (Kolumbien) und andere führende Persönlichkeiten aus dem Bildungsbereich.

Suchetha Bhat sagte: "Kinder sind heute weltweit mit einer beispiellosen Krise konfrontiert, und unsere Bildungssysteme rüsten sie nicht dafür, die Herausforderungen der Gesellschaft zu bewältigen. Es ist an der Zeit, den Zweck der Bildung neu zu definieren, damit Kinder - insbesondere aus Randgruppen - in dieser sich schnell verändernden und unvorhersehbaren Welt gedeihen können. Dies kann nur gelingen, wenn Menschen und Gemeinschaften aus der ganzen Welt zusammenkommen, um zusammenzuarbeiten und sich für ein neues Bildungsparadigma einzusetzen, das allen Schülern zugute kommt, unabhängig von ihrer Herkunft und sozialen Identität. Das ist das Potenzial der EdHeroes-Bewegung." Boris Bulyaev fügte hinzu: "Educate! glaubt an die Kraft der Zusammenarbeit: von unseren eigenen Teams, die gemeinsam mit Regierungen, Schulen und jungen Menschen Lösungen für Jugendliche entwickeln und umsetzen, bis hin zu den Innovationen, die durch unsere Partnerschaften mit anderen gemeinnützigen Organisationen, Unternehmen, Forschern und Vordenkern im Bildungsbereich möglich werden. Die EdHeroes-Bewegung ist ein unglaublich wichtiger Ansatz zur Bewältigung der komplexen Herausforderungen unseres Sektors. Nur gemeinsam können wir den Bedürfnissen von heute gerecht werden und die größte Wirkung für Kinder, Jugendliche und Familien erzielen." Außerdem, so Cecilia Vaca Jones, "hat die Pandemie gezeigt, wie schnell sich eine Reihe von Akteuren mit Einfühlungsvermögen, Agilität und Kreativität anpassen kann. Die EdHeroes-Bewegung wird kontinuierliche Maßnahmen unterstützen, um den Zugang zu allen Möglichkeiten zu fördern, die das Gedeihen junger Kinder unterstützen können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam für eine gesündere und gerechtere Zukunft speziell für Babys, Kleinkinder und Betreuer zu arbeiten." Conrad Wolfram sagte: "Computer haben das Funktionieren unserer Gesellschaft revolutioniert, außer im Bildungswesen. Ich freue mich, Teil der Bemühungen von EdHeroes zu sein, dies zu ändern - nicht nur, um die Art und Weise zu verbessern, wie Schüler lernen, sondern auch, was sie für das KI-Zeitalter neu einstellen.

Als globale Bewegung expandiert EdHeroes nach Asien mit Indonesien als erstem Gastgeberland, um die EdHeroes-Reihe in anderen asiatischen Ländern wie Malaysia, Singapur, Philippinen, Thailand, Laos, Japan, Indien, Taiwan und der Türkei zu eröffnen. EdHeroes Forum Asia:Indonesia Chapter wird am 16. Oktober 2021 in Jakarta, Indonesien, stattfinden, mit Rednern aus verschiedenen Teilen der Welt, wie Osama Obeidat, QRTA (Jordanien), Harry Patrinos, World Bank Education (USA), Fabien Roudier, IGSC (Japan), Angkie Yudistia, Sonderberaterin des indonesischen Präsidenten, und anderen.

Durch die Kombination der grundlegenden Werte von Familien, der Diskussion und Verbreitung von Strategien und Vorschriften mit den Gedanken von Bildungsaktivisten und Jugendikonen, die sich stets für die Förderung der Alphabetisierung einsetzen, soll das Forum zu einem Forum für Eltern, Schüler, Pädagogen, gemeinnützige Organisationen, im Bildungsbereich tätige Unternehmer, Philanthropen und Regierungen in verschiedenen Ländern werden, um gemeinsam ein besseres globales Bildungsökosystem zu schaffen.

