Odessa kündigt Investition von Thomas H. Lee Partners zur Beschleunigung des Wachstums an

Die strategische Investition wird das Wachstum in den USA und auf den internationalen Märkten unterstützen und das Plattformangebot von Odessa im Bereich Finanzdienstleistungen erweitern.

Odessa, der weltweit führende Anbieter von Software für die Vermögensfinanzierung, gab heute eine Investition von Thomas H. Lee Partners, L.P. ("THL") bekannt, einer führenden Private-Equity-Gesellschaft, die in Wachstumsunternehmen investiert.

Die Architektur und der Designansatz von Odessa heben sich von bestehenden Technologien für das Mobilienleasing und die Autofinanzierung ab, indem sie getrennte Geschäftsteams und Stakeholder zusammenführen, um ein einziges System für Einblicke, Orchestrierung und Erweiterbarkeit zu schaffen. Dadurch können Asset-Finance-Organisationen flexibel und innovativ bleiben, wenn es darum geht, auf den Markt zu gehen, den Betrieb zu verwalten und den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Die Kunden von Odessa profitieren von erheblichen Vorteilen, wie z. B. optimierte Geschäftsabläufe, deutlich schnellere Geschäftsabschlüsse, datenbasierte Geschäftsentscheidungen und Omnichannel-Kundenservice.

"Als Marktführer im Bereich der Asset-Finance-Technologie ist Odessa ideal positioniert, um weitere kundenorientierte Innovationen voranzutreiben und zusätzliche Marktchancen zu erschließen", so Ganesh Rao, Managing Director und Head of Financial Services bei THL und Mark Bean, Director bei THL. "Wir sind überzeugt, dass sie die Vision und die Erfolgsbilanz haben, die Zukunft der Finanzdienstleistungstechnologie zu verändern und zu definieren, und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diesen Wachstumskurs zu unterstützen."

"Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Mitarbeiter, die unseren Erfolg seit mehr als zwei Jahrzehnten vorantreibt, und wir fühlen uns geehrt durch das Vertrauen, das unsere Kunden und Investoren in Odessa haben - aber unsere Vision geht noch weiter", sagte Madhu Natarajan, Mitbegründer und CEO von Odessa. "Es besteht eine enorme Chance, die Art und Weise, wie Asset-Finance-Unternehmen skalieren und sich an disruptive Marktkräfte und veränderte Verbrauchernachfrage anpassen, neu zu gestalten. Wir haben die Plattform, die Technologie, das Team und den Investitionspartner, um das Betriebssystem für moderne Unternehmen zu sein."

Allein im letzten Jahr wurde Odessa als Great Place to Work zertifiziert, zum zweiten mal in Folge in die Inc. 5000-Liste aufgenommen, zum zweiten Mal in Folge als führend in der technologischen Arbeitskultur mit dem Timmy Award für Philadelphia ausgezeichnet und von Monitor Daily als führendes Unternehmen auf der Liste der Most Innovative Companies genannt.

Die Investition zielt darauf ab, die Wachstumsinitiativen von Odessa zu beschleunigen und die Plattform-Roadmap des Unternehmens sowie die geografische Expansion weiter voranzutreiben, auch durch M&A-Möglichkeiten. Wenn Sie mehr über die Vision von Odessa für die Zukunft der Technologie für Finanzdienstleistungen erfahren möchten, lesen Sie Madhus blog.

Houlihan Lokey fungierte als M&A-Berater für Odessa, während O?Melveny & Myers als Rechtsberater und KPMG als Finanzberater fungierten. Kirkland & Ellis fungierte als Rechtsberater von THL, Raymond James als Finanzberater und Oliver Wyman als Wirtschaftsberater.

Informationen zu Odessa

Odessa ist ein Softwareunternehmen, das sich ausschließlich auf die Leasingbranche konzentriert und die Odessa-Plattform entwickelt hat. Odessa hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, USA, und bedient mit seinen Leasinglösungen und über 1000 Mitarbeitern einen vielfältigen Kundenstamm von Asset-Finance-Unternehmen weltweit. Odessa bietet eine leistungsstarke, erweiterbare End-to-End-Lösung für die Leasing- und Kreditvergabe und das Portfoliomanagement. Die Odessa-Plattform bietet darüber hinaus umfangreiche Funktionen wie Low-Code-Entwicklung, Testautomatisierung, Reporting und Business Intelligence, um sicherzustellen, dass Unternehmen ihre Geschäfts- und IT-Ziele effektiver aufeinander abstimmen können. Mehr Informationen unter www.odessainc.com.

Informationen zu THL

Thomas H. Lee Partners, L.P. ("THL") ist eine führende Private-Equity-Firma, die ausschließlich in Wachstumsunternehmen des mittleren Marktes in drei Sektoren investiert: Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Technologie- und Unternehmenslösungen. THL verbindet fundierte Branchenkenntnisse mit engagierten internen Betriebsressourcen, um in Partnerschaft mit dem Management großartige Unternehmen mit dauerhaftem Wert umzuwandeln und aufzubauen. Das Fachwissen und die Ressourcen der Firma helfen beim Aufbau großartiger Unternehmen mit dem Ziel, das Wachstum zu beschleunigen, die Abläufe zu verbessern und einen langfristigen, nachhaltigen Wert zu schaffen. Seit 1974 hat THL mehr als 30 Milliarden Dollar an Eigenkapital aufgebracht, in über 160 Unternehmen investiert und mehr als 500 Akquisitionen mit einem Gesamtwert von über 210 Milliarden Dollar zum Zeitpunkt der Übernahme abgeschlossen. THL investiert in Automatisierungsunternehmen über seinen Flaggschiff-Private-Equity-Fonds und einen speziellen Automatisierungsfonds.

