CANEI und Telekom gestalten gemeinsam den digitalen Wandel im Mittelstand

Partnerschaft von CANEI und Deutsche Telekom: Bedeutender Schritt für eine kostenoptimierte und digitale Unternehmenssteuerung

Kostenloser Online-Check-Up für Unternehmen, für ein klares Bild über die eigene finanzielle Situation

Kostenlos für die Geschäftskunden der Telekom mit passenden Angeboten und Produkthighlights aus Business-Portfolio

DIE CANEI AG und die Deutsche Telekom unterzeichnen Partnerschaftsverträge: Von nun an profitieren Geschäftskunden der Deutschen Telekom von CANEI.quick und einem breit aufgestellten Partner-Netzwerk, um ihr Business digital zukunftsfähig aufzustellen.

"Unser Antrieb ist, Unternehmer in die Lage zu versetzen, die Kontrolle über ihre unternehmerische Zukunft zu haben. Jeden Tag besser werden. Heute schon gute Entscheidungen für morgen treffen. Diese Begleitung und Unterstützung nun auch den Telekom-Kunden zuteilwerden zu lassen, ist ein wichtiger Schritt für einen krisenfesten und zukunftsfähigen Mittelstand", erklärt Marcus Linnepe, CEO der CANEI AG.

Peter Arbitter, bei der Telekom verantwortlich für das Business-Portfolio, fügt hinzu: "Wir erweitern mit dem Online-Check-Up von CANEI unser digitales Service-Portfolio für den Mittelstand. Die Geschäftsführung erhält eine Übersicht über die wirtschaftlichen Kennzahlen ihres Unternehmens. Gleichzeitig offenbart die Analyse, wo Potentiale für die Digitalisierung liegen. Bei der konkreten Umsetzung können wir dann gezielt unterstützen."

Schneller Überblick über die Finanzen und aussagekräftige Handlungsempfehlungen

Durch die eingegangene Partnerschaft soll der Mittelstand in Deutschland gestärkt und ausgebaut werden. Zukünftig können die Geschäftskunden der Telekom die Leistungen von CANEI.quick kostenlos in Anspruch nehmen. Sie sehen so innerhalb weniger Sekunden nach Upload ihrer Summen- und Saldenlisten (BWA) eine genaue Aufstellung ihres Vermögens, ihrer Kredite und ihrer grundsätzlichen Bonität. Sie erkennen sofort, wie sie im Branchenvergleich stehen, können Potenziale erkennen und erhalten aussagekräftige Handlungsempfehlungen durch die jahrelange Expertise der CANEI AG.

Doch die Unternehmenskunden profitieren noch weiter, wie Marcus Linnepe ausführt: "Im Zeitalter der Digitalisierung geht es uns darum, dem Unternehmer nicht nur einen umfassenden Überblick über seinen aktuellen wirtschaftlichen Stand zu geben, sondern vielmehr auch Prozesse, wie Finanzierung (Unternehmenskredite, Factoring, Leasing), digital blitzschnell zu beantragen und umzusetzen." Zugleich wird die Telekom als Partner für die Digitalisierung Ihres Unternehmens aufgenommen und unterstützt die Kunden der CANEI AG mit passenden Angeboten und Produkthighlights aus ihrem Business-Portfolio.

Begleitung von Unternehmen in verschiedenen Angelegenheiten

Dass die beiden Unternehmen gut zusammenpassen, zeigt sich nicht nur in dem soeben geschlossenen Partnerschaftsvertrag, sondern auch in ihrer Einschätzung auf die Bedeutung des digitalen Wandels, gerade für mittelständische Unternehmen. "Gemeinsam wollen wir die digitale Welt von morgen gestalten", sagt Marcus Linnepe von der CANEI AG. "Uns ist es wichtig, Unternehmen digital, einfach und schnell in den Fragen der Unternehmenssteuerung und -finanzierung zu begleiten. Dafür braucht es natürlich neben entsprechenden digitalen Kommunikationskanälen auch ein starkes Netzwerk, auf das die Unternehmen sich auch in allen Belangen zur Informationstechnologie und zu Digitalisierungslösungen im Business verlassen können."

Kostenlosen Online-Check-Up für Unternehmen nutzen

Endlich von einem Rundum-Check-Up für Firmen profitieren und erfahren, wo das eigene Unternehmen aktuell schon rundum fit ist, wo ein paar Veränderungen große Wirkung zeigen und was verändert werden sollte, um Problemen in der Zukunft vorzubeugen. Mit dem kostenlosen Vouchercode "TELEKOM" unter www.canei.ag/checkup-telekom registrieren und mit anschließendem Upload der Summen- und Saldenliste in nur wenigen Sekunden einen Gesamtüberblick erhalten.

Über die Deutsche Telekom

Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit. Wir bieten Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.

Deutsche Telekom Konzernprofil

Über CANEI

Die CANEI AG hat den Bereich der betriebswirtschaftlichen Unternehmensberatung nicht nur digitalisiert, sondern um die Komponente von handverlesenen Partnern und einer Community aus Spezialisten und Gleichgesinnten erweitert. So entstand mit CANEI eine völlig neue Form der Unternehmensberatung.

Der Ursprung von allem ist die persönliche Lebensgeschichte des CANEI Gründers, Marcus Linnepe, der selbst die schmerzhafte Erfahrung machen musste, das kurz vor der Insolvenz stehende Unternehmen des Vaters retten zu müssen. Seine Passion, Unternehmer:innen rechtzeitig so zu beraten, dass diese ein Höchstmaß an unternehmerischer Freiheit genießen können, wurde geboren. Als Unternehmensberater erweiterte er sein Wissens- und Erfahrungsschatz, aus dem sich CANEI entwickelte.

Inzwischen gibt es die CANEI Familie, ein Team aus Spezialisten und Experten, die Linnepes Passion teilen und diverse Produkte für Unternehmer:innen entwickelt haben. Mit CANEI.quick wurde ein Produkt zur "Übersetzung" der BWA und Summen- und Saldenliste entwickelt, das dem Unternehmer in Sekundenschnelle ein Dashboard liefert und die finanziellen Möglichkeiten sowie nötigen Handlungsfelder sichtbar macht. Es werden neben GuV, Bilanz und Kapitalfluss Potenziale im Vergleich zum Benchmark dargestellt und auch die Bankensicht und Schuldentragfähigkeit dargestellt. Das Ziel: Constant And Never Ending Improvement für alle Unternehmer:innen, die den Anspruch haben, mehr aus Ihrem Unternehmen zu machen.

