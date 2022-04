Tineco

Tineco präsentiert die nächste Generation seiner FLOOR ONE Nass-/Trockensauger-Serie

Neuss, Deutschland (ots/PRNewswire)

FLOOR ONE S3 Extreme & S5 Extreme: Zusätzlicher Saug-Modus für den Hausputz

Tineco, die Premiummarke für intelligente Bodenreiniger und Haushaltsgeräte, erweitert seine Smart-Cleaning-Produktpalette um den FLOOR ONE S3 Extreme sowie den FLOOR ONE S5 Extreme. Die verbesserten Produkte aus der FLOOR ONE Serie sind ab Ende April bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich.

Für viele Haushalte ist der jährliche Frühjahrsputz fester Bestandteil im Alltag. Die Nassreinigung der Böden gehört dabei für knapp die Hälfte der Deutschen dazu. Um diese zu erleichtern, bringt Tineco nun Updates seiner preisgekrönten kabellosen FLOOR ONE Nass-/Trockensauger auf den Markt: Der FLOOR ONE S3 Extreme und der FLOOR ONE S5 Extreme zeichnen sich durch einen neuen Nutzer-Modus aus, der sich den täglichen Reinigungsanforderungen anpasst, liefern umfangreiches Zubehör und reduzieren den Zeitaufwand zur Reinigung um bis zu 50 Prozent.

Die neuen Ausstattungsmerkmale im Überblick

Saug-Modus: Die FLOOR ONE Extreme Modelle verfügen über einen Saug-Modus, der auf feuchten Böden, z. B. im Badezimmer oder bei verschütteten Flüssigkeiten, Verschmutzungen ohne Wischen aufsaugt. Dadurch kann der Nutzer größere Flächen mit einem Wassertank reinigen.

Die FLOOR ONE Extreme Modelle verfügen über einen Saug-Modus, der auf feuchten Böden, z. B. im Badezimmer oder bei verschütteten Flüssigkeiten, Verschmutzungen ohne Wischen aufsaugt. Dadurch kann der Nutzer größere Flächen mit einem Wassertank reinigen. Zusätzliche Bürstenwalzen: Zur optimalen hygienischen und geruchsneutralen Nutzung enthalten die Extreme Modelle für unterschiedlichen Nutzungsszenarien zwei extra Bürstenwalze.

Die Tineco FLOOR ONE Familie Die Tineco FLOOR ONE Serie umfasst verschiedene Produkte für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nass-/Trockenreinigung im Haushalt. Alle Produkte der Serie sind mit dem intelligenten iLOOP-Staubsensor, dem Tineco-Sprachassistenten, App-Konnektivität sowie einen LED-Display ausgestattet.

Der beliebte FLOOR ONE S3 bildet den Vorgänger zum S3 Extreme und ist die erste Generation mit der smarten iLoop-Technologie. Die neueren FLOOR ONE S5 und S5 PRO enthalten größere Wassertanks und haben eine verbesserte Kantenreinigungsleistung. Mit dem S5 COMBO erhalten Nutzer den intelligenten Bodenreiniger und einen Handstaubsauger als 2-in-1-Variante.

Marco Getz, General Manager Tineco Europe: "Mit dem FLOOR ONE S3 und S5 Extreme haben wir nicht nur unsere ausgezeichneten Nass-/Trockensauger noch einmal verbessert, sondern ermöglichen auch noch mehr Menschen den Zugang zu unseren Produkten bei unseren Einzelhandelspartnern – das macht uns unglaublich stolz."

Über Tineco Tineco wurde 1998 mit der Erfindung seines ersten Staubsaugers gegründet und hat die Innovation in dieser Produktkategorie seither vorangetrieben. Tineco hat sich auf die Entwicklung innovativer, intelligenter Technologien spezialisiert, um Produkte des täglichen Lebens im Haushalt intelligenter und einfacher zu machen. Mit seinem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung des ersten intelligenten Nass-/Trockensaugers auf dem Markt - FLOOR ONE S3 - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der intelligenten Haushaltsgeräte entwickelt. Weitere Informationen über Tineco finden Sie unter tineco.com.

