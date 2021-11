Tineco

TINECO als Gewinner des CES 2022 Innovation Award in der Kategorie Smart Home ausgezeichnet

Tinecos Flaggschiff-Modell 2021, der intelligente Nass-Trockensauger FLOOR ONE S5 PRO, wurde von der Consumer Technology Association ausgezeichnet

Tineco, ein führender Anbieter und Innovator im Bereich der Bodenpflege für den Haushalt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zu den diesjährigen CES® 2022 Innovation Awards Preisträger gehört. In der Kategorie "Smart Home Appliances" wurde Tineco für das fortschrittlichste und intelligente Bodenreinigungsgerät, den FLOOR ONE S5 PRO,. ausgezeichnet.

Die Erweiterung der Tineco FLOOR ONE-Produktreihe baut auf den marktführenden Eigenschaften der FLOOR ONE S3 auf, die bereits 2020 mit dem CES Innovation Award sowie dem RedDot Design Award 2020 und dem Good Housekeeping Cleaning Award 2021ausgezeichnet wurde. Die neuen FLOOR ONE S5-Modelle (S5, S5 PRO und S5 COMBO) verfügen über verbesserte Bürstenwalzen, die noch enger an den Boden-Fußleisten entlang gleiten und schwer zugängliche Ecken reinigen können. Zudemsind sie mit größeren Wassertanks für eine längere Reinigungszeit und einem völlig neuen Display ausgestattet.

Der FLOOR ONE S5 PRO hat ebenfalls dieintelligente iLoop(TM)-Sensortechnologie von Tineco integriert, die nassen und trockenen Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen erkennt und automatisch Saugleisten, Walzengeschwindigkeit oder Wasserdurchfluss anpasst. Das 2,1-Zoll-LCD-Farbdisplay des S5 PRO bietet anschauliche 3D-Animationen, so dass der Benutzer in Echtzeit den Reinigungsstatus und -anweisungen, den Akku- und Saugstatus sowie Wartungshinweise erkennen kann. Dieses Zusammenspiel ermöglicht den Nutzer eine intelligente und effiziente Reinigung.

"Wir freuen uns sehr über die Verleihung dieses angesehenen Preises für technische Innovationen und die Anerkennung durch eine unglaubliche Jury aus führenden Branchenexperten. Tineco ist stets bestrebt, intelligente Technologie und großartiges Design anzubieten, um das Leben der Verbraucher zu verbessern und die Branche voranzubringen", sagte Alex Ruan, General Manager des internationalen Geschäfts von Tineco. "Tineco kann auf ein schnelles Wachstum blicken, und wir arbeiten bereits an weiteren erstklassigen Innovationen."

Die CES Innovation Awards werden jährlich von der CTA® verliehen und zeichnen herausragendes Design und Technik in 27 Produktkategorien der Verbrauchertechnologie aus. Eine hochkarätige Jury aus Branchenexperten, darunter Medienvertreter, Designer, Ingenieure und andere, bewertet die Einreichungen auf der Grundlage von Innovation und Technik sowie Funktionalität, Ästhetik und Design.

Weitere Merkmale der FLOOR ONE S5-Serie von Tineco sind:

Größere Tanks, längere Reinigungszeiten: Dank des größeren Fassungsvermögens der Rein- und Schmutzwassertanks können die Benutzer größere Flächen ohne Unterbrechung reinigen.

Dank des größeren Fassungsvermögens der Rein- und Schmutzwassertanks können die Benutzer größere Flächen ohne Unterbrechung reinigen. Lebendige Animationen (PRO-exklusive Funktion): Anschauliche Animationen auf dem exklusiven PRO-Farb-LCD-Display führen durch den Reinigungsprozess.

Anschauliche Animationen auf dem exklusiven PRO-Farb-LCD-Display führen durch den Reinigungsprozess. Absaugmodus (PRO-exklusives Merkmal): Das reine Absaugen von Wasser ist im Saugmodus möglich, um Wasser und Schmutz von den Böden zu saugen, ohne zu wischen.

ist im Saugmodus möglich, um Wasser und Schmutz von den Böden zu saugen, ohne zu wischen. 2-in-1-Reinigung (COMBO-exklusives Merkmal): Der Floor One S5 Combo verfügt über einen eingebauten Handstaubsauger - handlich und perfekt für die schnelle Feinreinigung in Häusern und Wohnungen.

Tineco wird die FLOOR ONE-Produktreihe auf der CES 2022 auf der Venetian Expo vorstellen. Um ein Treffen zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns bitte unter pr@tineco.com.

Informationen zu Tineco

Das 1998 gegründete Unternehmen Tineco widmet sich der Entwicklung von hochwertiger Haushaltselektronik, die hilfreich, einfach zu bedienen und intelligent ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Haushaltsreinigungsbranche hört Tineco nie auf zu innovieren und ist bereit, ein einfaches, intelligentes Leben für alle zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.tineco.com .

