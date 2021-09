Tineco

Tineco launcht smarte all-in-one Nass-Trocken-Sauger Serie Floor One S5 in Deutschland

Smart Living: Weniger Putzstress durch clevere Haushaltshelfer

Tineco, die Premiummarke für intelligente Bodenreiniger und Haushaltsgeräte, erweitert seine Smart-Cleaning-Produktpalette mit der neuen, intelligenten Nass-Trocken-Sauger-Serie Floor One S5. Die innovative, leistungsstärkere Modellreihe ist eine konsequente Weiterentwicklung des Tineco-Bestellers Floor One S3. Die neue Floor One S5 Serie bietet clevere, kabellose Nass-Trocken-Sauger, die mithilfe des intelligenten iLoop-Sensors automatisch die Bodenart und den Verschmutzungsgrad erfassen, saugen, tiefenrein waschen und zugleich streifenfrei trocknen.

Seit nun fast 1,5 Jahren verbringen nahezu alle Deutschen weitaus mehr Zeit im Homeoffice als an ihrem Arbeitsplatz. Das eigene Zuhause ist nun nicht mehr nur ein Rückzugsort der Familie, sondern Büro, Kindergarten, Schule und Wellnessoase zugleich. Diese neue Arbeitsund Wohnsituation führte auch zu einer veränderten Putzroutine und einem gesteigerten Anspruch an Haushaltsgeräte: Stylisch, effizient, zeit- und vor allem platzsparend sowie handlich sollen die Reinigungshelfer sein, um jede Putzaktion schnell und gründlich erledigen zu können. Eine aktuelle Statista Umfrage bestätigt diesen Trend: So gaben 39 Prozent der Befragten in Deutschland an, dass sie häufiger putzen, seit sie mehr Zeit zuhause verbringen.

Die leistungsstarke Floor One S5-Produktserie geht ab sofort genau auf diese gestiegenen Anforderungen ein. Denn sie ersetzt das Schleppen von schweren Wassereimern, endlosen Kabeln, triefendem Wischmopp und unhandlichem Staubsauger. Die smarten Nass-Trocken-Sauger, in den Ausführungen S5, S5 Pro und S5 Combo sind wendiger als vorherige Modelle und verwandeln jede noch so aufwändige Putzaktion in eine stressfreie, schnelle und effiziente Tiefenreinigung - selbst für steile Treppen und schwer zugängliche Raumecken. Die Modelle S5 und S5 Pro verfügen zudem über ein gesteigertes Wassertankvolumen, um ohne umständliches Entleeren größere Flächen reinigen zu können. So wird die Bodenreinigung insbesondere während der nass-kalten Monate mit viel Schlamm, Schnee und Salz zur mühelosen sowie in einem Wisch streifenfreien, täglichen Routine. Das Ergebnis: Mehr Zeit für Entspannung und Erholung mit der Familie.

Überdies bietet das Modell Floor One S5 Combo eine ganz besonders smarte Funktion: Der Nass-Trocken-Sauger kann im Nu in einen Handstaubsauger umgewandelt werden und ist dadurch besonders handlich einsetzbar. Durch dieses smarte Feature ist der Floor One S5 Combo noch flexibler und für jede Situation gewappnet.

Zudem verfügen die smarten, kabellosen Nass-Trocken-Sauger über eine patentierte iLoop Sensortechnologie, die den Grad der Verschmutzung auf Hartböden in Küche, Bad und Flur erfasst und je nach Reinigungsbedarf die Saugleistung sowie den Wasserdurchfluss automatisch anpasst. Die Geräte waschen tiefenrein und trocknen streifenfrei - bei einer geräuscharmen Laufleistung von maximal 75 dB (A) (S5 und S5 Pro) und einer Batterielaufzeit von bis zu 35 Minuten (S5 und S5 Pro). Dabei zeigt das integrierte Multifunktions-Display unter anderem die Saugleistung, den Batteriestand und den Wasserverbrauch in Echtzeit an und liefert den Nutzer:innen alle wesentlichen Informationen auf einen Blick. Außerdem sind die cleveren Bodenreiniger mit einer kompakten Docking-Ladestation und mehrstufiger Selbstreinigungsfunktion sowie Bürstenköpfe mit hohem Drehmoment zur Tiefenreinigung von Hartholzböden und Teppichen ausgestattet.

Alle Modelle der Floor One S5-Serie (S5 Pro: 599EUR; S5: 499EUR; S5 Combo: 449EUR) sind in Deutschland ab dem 15. September im Vorverkauf auf de.tineco.com erhätlich. Die Auslieferung beginnt zum 30. September.

Über Tineco

Tineco gründete sich 1998 mit der Entwicklung seines ersten Staubsaugers und trieb seitdem die Entwicklung dieser Produktkategorie mit seinen zahlreichen, patentierten Innovationen maßgeblich voran. Als Experten in der Entwicklung innovativer und smarter Technologien, kreiert Tineco alltägliche Haushaltsgeräte, die intelligent und einfacher zu handhaben sind. Mit der neuen PURE ONE Bodenreiniger-Serie und der Einführung des ersten intelligenten Nass-/Trockensaugers avancierte Tineco rasch zu einem Marktführer in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte. Getreu des Unternehmensmottos "Live Easy, Enjoy Life" beweist Tineco fortwährend, dass smarte Technologie die Lebensqualität der Verbraucher verbessern kann, indem der Hausputz dank der cleveren Helfer zu einer leichten und unkomplizierten Aufgabe wird.

Weitere Informationen zu Tineco gibt es unter de.tineco.com.

