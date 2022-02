Destiny

Destiny forciert europäische Ambitionen mit dem neuen Namen „Dstny"

Brüssel (ots/PRNewswire)

Neue Markenidentität und Engagement als Co-Namenssponsor des belgischen UCI WorldTour-Teams Lotto-Dstny ab 2023 werden den Wiedererkennungswert des Cloud-basierten Anbieters für Geschäftskommunikation steigern

Destiny unternimmt heute einen wichtigen nächsten Schritt zur Verwirklichung seiner europäischen Ambitionen. Mit „Dstny" führt es eine neue Markenidentität und ein neues Logo für die gesamte Gruppe ein. Gleichzeitig gibt das Unternehmen bekannt, dass es ab dem 1. Januar 2023 bis mindestens Ende 2024 neuer Co-Namensponsor des belgischen UCI WorldTour-Radteams Lotto-Dstny sein wird.

Mit dem neuen Namen vereint Dstny mehr als zehn Marken der Gruppe mit einem gemeinsamen Auftrag, Ziel und Versprechen. Die neue Marke symbolisiert die europäische Führungsposition und das Bestreben, die Innovation zu beschleunigen, die Kundenerfahrung zu verbessern und noch mehr Talente anzuziehen, um heute und morgen cloudbasierte Geschäftskommunikation anzubieten.

„Heute geht es um viel mehr als nur um die Einführung eines neuen Logos und eines neuen Namens", sagt CEO Daan De Wever. „Unter der Haube der Marke Dstny verschmelzen wir alle Dienste und Technologien zu zugänglichen Mehrwertangeboten für Unternehmen, Partner und Dienstleister. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Geschäftskommunikation über verschiedene Kanäle für Mitarbeiter und Kunden sowohl von KMUs als auch von Großunternehmen so einfach wie möglich zu gestalten."

Dstny hat in den letzten Jahren ein starkes technologisches Gerüst und einzigartige technische Entwicklungskapazitäten aufgebaut und erhöht nun das Innovationstempo mit Business Communications as-a-Service unter einer Marke.

Profi-Radsport als Katalysator für die Markenbekanntheit in Europa

Auf der Suche nach der perfekten Markenaktivierung fand Dstny mit dem belgischen Lotto-Radsportteam den idealen Partner, der in Bezug auf die Kernwerte, die geografischen Märkte und die Zielgruppen eine starke Übereinstimmung aufweist.

Als schnell wachsendes Unternehmen ist es für Dstny wichtig, Vertrauen zu schaffen und eine starke Marke aufzubauen. Außerdem wird es dadurch einfacher, neue Kunden, Partner, M&A-Interessenten und Talente zu gewinnen. Dstny wählt daher seine Partnerschaften sehr sorgfältig aus. „Genau wie das Lotto-Radsportteam glauben wir daran, dass man Talenten jede Chance geben muss, dass ein starkes Partnernetzwerk wichtig ist, dass Vielfalt und Teamgeist wichtig sind. Von unseren belgischen Wurzeln aus haben wir auch den Ehrgeiz, international zu spielen", erklärt De Wever.

„Der Profi-Radsport ist auch in Europa eine der beliebtesten Sportarten, insbesondere in unseren Kernmärkten. Sie hat ein großes Publikum in der Geschäftswelt unter den Entscheidungsträgern, so dass sie uns Möglichkeiten zur Vernetzung und Bewirtung bietet, um noch schneller zu wachsen."

Dstny ist das erste belgische Tech Scale-up, das ein belgisches Profiradteam mit einem Co-Namen-Sponsoring unterstützt. „Wir sind sehr stolz darauf, der neue Co-Namensponsor des belgischen UCI WorldTour-Teams Lotto-Dstny zu sein. Wir hoffen auch, dass wir das Team aus unserer ähnlichen Ausgangsposition als ‚Herausforderer' auf dem Markt zu strategisch-kreativem Denken und Handeln inspirieren können, das über den Tellerrand hinausgeht. Ich bin davon überzeugt, dass wir beide mit vereinten Kräften den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen können", schließt De Wever.

John Lelangue, Geschäftsführer des Radsportteams, freut sich über die Ankunft von Dstny als neuem Partner. „Wir freuen uns sehr über Dstnys Eifer und seine feste Zusage, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison Teil unseres Teams für die nächsten zwei Jahre zu sein. Dstny und unser Radsportteam sind eine perfekte Verbindung zweier belgischer Organisationen mit internationalen Ambitionen. Unser Team strebt Etappensiege bei der Tour de France und Siege bei den großen Klassikern an, in diesem Jahr und in Zukunft. Die Förderung junger Talente, Männer und Frauen, ist Teil unserer DNA. Deshalb investieren wir neben unserem WorldTeam auch in unser U23-Entwicklungs- und Frauenteam. Durch diese Partnerschaft erhält Dstny einen Platz in der Zukunft und Geschichte des belgischen Radsports."

Auch Jannie Haek, CEO der National Lottery, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner. „Mit Dstny teilen wir unsere belgische Identität und unseren Fokus auf Innovation. Dstny ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich belgische Technologieunternehmen zu starken internationalen Akteuren entwickeln können. Wir sind stolz darauf, dass wir auf diese Weise zur weiteren Entwicklung dieses Erfolgs beitragen können. In all diesen Jahren haben wir wunderbare Momente mit dem Radteam erlebt, das wir nun schon seit 37 Jahren unterstützen. Wir freuen uns, dass wir mit Dstny wieder ein belgisches Talent in der Mannschaft begrüßen können, ganz im Sinne der Philosophie des Teams."

Informationen zu Dstny

Dstny ist ein führender europäischer Anbieter von Cloud-basierter Unternehmenskommunikation. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Alltag von heute mehr als 2,2 Millionen Nutzern zu vereinfachen: Die interaktiven Tools von Business Communications werden als Service bereitgestellt und bringen Mitarbeiter und Kunden über alle Kommunikationsformate (Sprache, Video, Chat und andere) zusammen.

Die Dstny-Tools sind nativ mobile-first, lokal anpassbar, einfach zu bedienen und leicht zu integrieren, für Unternehmen, Partner und Service Provider. Durch die Kombination von innovativer Technologie mit engen Beziehungen zu Partnern und Dienstleistern sowie starken Teams vor Ort kann Dstny die bestmögliche Benutzererfahrung bieten und die neuesten Anwendungen für Unternehmen in ganz Europa zugänglich machen.

Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt 750 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern (Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, Vereinigtes Königreich) und wird im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von fast 190 Millionen Euro erzielen.

Mehr Informationen: www.dstny.com

Informationen zum UCI WorldTour-Team

Die Lotto-Radteams sind in der Radsportwelt ein Begriff. Seit 1985 verbindet die National Lottery den Namen ihrer starken Marke Lotto zusammen mit verschiedenen anderen Partnern mit dem Profi-Radsportteam. Nach all den Jahren ist das Team 2022 immer noch für seinen Angriffsgeist, seine Offenheit und seine Investitionen in junge belgische Radsporttalente bekannt. Das Team zeigt sich jedes Jahr auf internationaler Ebene und gewann die größten Rennen wie die Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix und viele Etappen der Tour de France.

Informationen zu National Lottery

Die National Lottery mit ihrer starken Marke Lotto ist ein treuer Partner des belgischen Radsports und gilt in der Welt des Radsports seit mehr als 37 Jahren als Antreiber des Rennens in all seinen Facetten. Lotto ist stolzer Partner zahlreicher radsportbezogener Projekte in verschiedenen Disziplinen wie Bahnradsport, BMX oder Cyclocross und verschiedener größerer und kleinerer Radrennen auf belgischem Boden, von der Flandern-Rundfahrt über den E3-Preis bis zur Lotto Belgium Tour, aber auch dem Weltcup in Flandern oder dem Tour-Start in Brüssel 2019. Darüber hinaus investiert die National Lottery nicht nur in ein belgisches WorldTour-Team, sondern auch in ein Frauenteam und ein Team für Jugendliche, in zahlreiche Jugendtrainingsprogramme und in die Umrahmung von Radsportveranstaltungen. Lotto bringt den Fans den Radsport auch durch die Genossenschaft Captains of Cycling näher, ein einzigartiges Modell, bei dem die Fans die Zukunft des belgischen Radsports mitbestimmen und dafür eine große Gegenleistung erhalten. Die Spieler, die Fans, die Unterstützer: Das sind unsere Interessengruppen. Ihre Erfahrungen mit unseren Marken und unserem Auftrag sind unser wichtigster Return on Investment. Wir können also mit Sicherheit sagen: Die National Lottery und das Radfahren gehen Hand in Hand.

