Vinli

Vinli begrüßt Kevin Moore als neuen EVP für den Vertrieb.

Dallas (ots/PRNewswire)

Vinli, Inc., ein Innovator im Bereich der Automobilkonnektivität, begrüßt den Pionier für vernetzte Fahrzeuge Kevin Moore als neuen EVP für den Vertrieb.

Moore verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Anwendung von Technologie, um Ergebnisse in einer Vielzahl von Bereichen zu erzielen, darunter Telematik in der Automobilindustrie, Effizienz der Lieferkette, Geschäftsabläufe und mobiles Ressourcenmanagement.

Bevor er zu Vinli kam, leitete Moore Verizon Telematics, wo er sich auf die globale Zusammenarbeit mit OEM-Lkw- und Automobilherstellern wie Ford, General Motors, Volvo, Nissan, Ivecco und anderen konzentrierte, um ihnen eine innovative, hochmoderne Plattform für vernetzte Intelligenz zu bieten. In den letzten 10 Jahren hat er bewiesen, dass er in der Lage ist, sinnvolle Partnerschaften mit großen multinationalen internationalen Unternehmen aufzubauen und ihnen eine Lösung zu bieten, die den spezifischen Kundenanforderungen gerecht wird. Er führte ein Team mit einem Ziel von 1 Milliarde US-Dollar an wiederkehrenden Einnahmen Jahr für Jahr zum Erfolg.

"Kevin Moore ist ein Pionier in der Branche der vernetzten Fahrzeuge. Es versteht sich von selbst, dass es nicht viele in der Branche gibt, die großen Automobilherstellern auf der ganzen Welt skalierbare Flottendienste und -technologien anbieten können. Wir freuen uns darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um unsere Technologie und unsere Dienstleistungen in Millionen von Autos auf der Straße zu bringen."

- Mark Haidar, CEO, Vinli

"Ich freue mich sehr, bei Vinli mitzumachen. Dieses Unternehmen und diese Rolle bieten mir eine sehr zeitgemäße Möglichkeit, Spitzentechnologie zu den größten Akteuren der Automobilindustrie zu bringen."

- Kevin Moore, EVP Vertrieb, Vinli

Vor seiner Zeit bei Verizon war Moore VP im Bereich OEM-Vertrieb bei Telogis und Direktor im Bereich Branchenlösungsmarketing bei Intermec by Honeywell.

Moore erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft und Marketing an der Kennedy Western-Universität und ist ein Veteran der US-Armee.

Informationen zu Vinli

Vinli hat die fortschrittlichste Plattform für vernetzte Fahrzeuge und das größte Ökosystem für mobile Anwendungen im Automobilbereich der Welt geschaffen. Durch Partnerschaften mit Technologie- und Automobilriesen wie Samsung, Cox Automotive, Meineke Car Care Centers und ALD Automotive identifiziert, sammelt und verarbeitet die Vinli-Intelligence-Plattform Daten aus verschiedenen Quellen und bietet gleichzeitig anpassbare mobile Anwendungslösungen.

Mit einer proprietären Intelligenzplattform, die von einem "selbstlernenden" Motor angetrieben wird und so programmiert ist, dass sie eine Reihe von APIs und anderen Werkzeugen zur Verfügung stellt, um die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen zu ermöglichen, schafft Vinli maßgeschneiderte Dienstleistungen für Automobilhersteller, Flottenunternehmen und Aftermarket-Kunden, die im schnell wachsenden Bereich der Mobilität und des Transports wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Dallas, Texas, USA. Weitere Informationen finden Sie auf vin.li.

