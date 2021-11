Italvolt Spa

Italvolt geht exklusive Partnerschaft mit EQUANS ein, um Gigafactory mit 45 GWh in Italien zu bauen

- Die exklusive Partnerschaft soll Dienstleistungen im Prozess- und Anlagendesign fördern

Italvolt Spa, ein von Lars Carlstrom gegründetes Unternehmen, hat eine exklusive Partnerschaft mit EQUANS* geschlossen, dem neu geschaffenen europäischen Marktführer für Prozess- und Umwelteffizienz. Ziel ist es, Italvolt bei der Entwicklung wichtiger industrieller Prozesse speziell für die Batterieproduktion seiner 45 GWh-Gigafactory zu unterstützen. Die Investitionssumme für die geplante Fabrik beträgt rund 3,4 Milliarden Euro.

Die Partnerschaft wird es Italvolt ermöglichen, Technologien in den Schlüsselbereichen der Clean&Dry Rooms und Process Utilities einzusetzen.

Lars Carlstrom, CEO und Gründer von Italvolt, erklärte: "Italvolt macht einen weiteren Schritt in der Entwicklung seines Projekts, indem es einen Industriepartner mit einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz im Bereich der Prozess- und Umwelteffizienz ausgewählt hat. Diese Vereinbarung bestätigt den eigenen ESG-Ansatz von Italvolt zur Gewährleistung einer vollständig nachhaltigen Batterieproduktion durch die Annahme einer klaren Strategie, die auf die Verfolgung ehrgeiziger Ziele abzielt."

Innovation und Effizienz gehören zu den Kernwerten der Batterieproduktion von Italvolt, die am ehemaligen Olivetti-Standort im norditalienischen Scarmagno angesiedelt sein wird. Das Gelände liegt strategisch günstig an der Kreuzung zwischen dem Ost-West- und Nord-Süd-Mittelmeerkorridor. Das ist nicht nur wegen des Standorts als wichtige Drehscheibe für die europäische Automobilindustrie wichtig, sondern auch wegen der Verfügbarkeit hochqualifizierter Arbeitskräfte, die in der Gigafactory benötigt werden.

Yves Nussbaum, Executive Director für den Markt für Prozessindustrien bei EQUANS France, fügte hinzu: "Mit dieser neuen Partnerschaft bekräftigt EQUANS seinen Anspruch, ein vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden zu werden, die vor beispiellosen ökologischen und industriellen Herausforderungen stehen. Die Produktion umweltfreundlicher Batterien ist ein wichtiger Treiber für eine nachhaltigere Zukunft und wir sind stolz darauf, unser Know-how im Bereich der Prozess- und Umwelteffizienz in das Großprojekt von Italvolt Spa einbringen zu können."

*EQUANS ist eine separate Einheit von ENGIE.

Informationen zu Italvolt

Italvolt baut in Scarmango, Italien, eine Gigafactory mit einer Produktionskapazität von 45 GWh für Batteriezellen. Eins unserer Hauptziele ist es, zur umweltfreundlichen Industrialisierung beizutragen, indem wir zu einem Hauptlieferanten von umweltfreundlichen Batterien in Europa werden und Italiens Position als führender Batteriehersteller etablieren. Das bedeutet auch, dass wir einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und letztlich zur Regeneration der natürlichen Ressourcen leisten. Italvolt kümmert sich auch um die Verjüngung eines historischen Kraftwerks der Industrie, wobei ESG-Aspekte im Vordergrund der Strategie stehen. Dazu gehört auch die Schaffung einer Zentrale für Forschung und Innovation durch unser 20.000 m2 großes fortschrittliches F&E-Zentrum.

Informationen zu EQUANS

EQUANS ist mit 74.000 Mitarbeitern in 17 Ländern und einem Jahresumsatz von über 12 Milliarden Euro weltweit führend im Bereich multi-technischer Dienstleistungen.

EQUANS entwirft, installiert und liefert maßgeschneiderte Lösungen, um die technischen Anlagen, Systeme und Prozesse seiner Kunden zu verbessern und deren Nutzung durch ihre Energie-, Industrie- und digitalen Veränderungen zu optimieren. Dank einer umfangreichen geographischen Präsenz durch historische lokale Marken und ein ausgezeichnetes technisches Know-how in den Unternehmen ihrer Kunden sind die hochqualifizierten Experten von EQUANS in der Lage, Gebiete, Städte, Industrien und Gebäude in den Bereichen HLK (Heizung, Lüftung und Klimatisierung), Kühlung und Brandschutz, Gebäudemanagement, Digital & IKT, Elektrik sowie Mechanik und Robotik zu unterstützen.

EQUANS ist das führende Unternehmen auf den wichtigsten europäischen Märkten (Frankreich, Belgien, Niederlande und Großbritannien) und ist auch in den USA und Lateinamerika gut positioniert. EQUANS ist eine separate Einheit von ENGIE.

Informationen zu ENGIE

Wir sind ein weltweit tätiger, führender Konzern, die kohlenstoffarme Energie und Dienstleistungen anbietet. Mit unseren 170.000 Mitarbeitern, unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Stakeholdern streben wir jeden Tag danach, den Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft durch einen reduzierten Energieverbrauch und umweltfreundlichere Lösungen zu beschleunigen. Auf der Grundlage unserer Absichtserklärung bringen wir die wirtschaftliche Leistung mit positiven Auswirkungen auf Mensch und Umwelt in Einklang und nutzen unsere Expertise in unseren Kerngeschäftsfeldern (Gas, erneuerbare Energien, Dienstleistungen), um unseren Kunden wettbewerbsfähige Produkte anzubieten.

Umsatz im Jahr 2020: 55,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Pariser und Brüsseler Börsen (ENGI) gelistet und auf den wichtigsten Finanzindizes (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) und Extrafinanzindizes vertreten (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Stoxx Europe 600 ESG und Stoxx Global 1800 ESG).

