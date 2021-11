Medigate

82 Prozent der Gesundheitssysteme berichten von IoT-Cyberangriff in den letzten 18 Monaten

Brooklyn, New York (ots/PRNewswire)

Medigate & CrowdStrike fördern die Rückkehr zu den Grundlagen der Sicherheitsinfrastruktur

Medigate, die führende Datensicherheits- und Integrationsplattform für klinische Geräte im Gesundheitswesen, hat heute den Beginn einer Forschungskooperation mit CrowdStrike, einem führenden Anbieter von Cloud-basiertem Endpunkt- und Workload-Schutz, bekannt gegeben. Das Paper mit dem Titel "Healthcare IoT Security Operations Maturity -- A Rationalized Approach to a New Normal" hebt die jüngsten Trends im Bereich der Cyberangriffe hervor, unter anderem auch die Zunahme von Ransomware, und betont, wie wichtig es ist, dass Organisationen im Bereich der Gesundheitsversorgung (HDOs) ihre Sicherheitsinfrastrukturen durch einen erneuten Fokus auf die Grundlagen ihrer Abwehr stärken.

Cyberangriffe haben während der Pandemie stark zugenommen. Mehrere in dem Paper zitierte Quellen weisen darauf hin, dass etwa 82 Prozent der Gesundheitssysteme irgendeine Form von IoT-Cyberangriffen erlebt haben. 34 Prozent der gemeldeten Angriffe waren Ransomware. 33 Prozent gaben an, das Lösegeld bezahlt zu haben, aber nur 69 Prozent derer, die das Lösegeld gezahlt hatten, berichteten, dass ihre Daten danach wieder vollständig wiederhergestellt waren. Das Papier untersucht die politische Debatte um Ransomware-Zahlungen in einem Kontext, der neue Überlegungen zu Cyber-Versicherungen beinhaltet und die Tatsache berücksichtigt, dass bisher noch kein Standard für die Detaillierung der Kosten für die Wiederherstellung nach Angriffen existiert.

"Das Gesundheitswesen ist sich jetzt der Realität der Bedrohung bewusst und unternimmt etwas dagegen. Und das ist gut so. Aber angesichts all der fortschrittlichen Optionen zur Förderung von mehrschichtigen Abwehrfähigkeiten dachten wir, es ist an der Zeit, einen einfacheren Ansatz zu entwickeln", erklärte Jonathan Langer, Mitgründer und CEO von Medigate. "Die HDOs benötigen einen einheitlichen Sicherheitsansatz, um sich gegen die wachsenden Bedrohungslandschaften zu wehren."

Der Bericht deckt verschiedene Fähigkeiten ab, die die Gesundheitssysteme bei der Verteidigung ihrer Organisationen gegen fortschrittliche Bedrohungen berücksichtigen sollten, unter anderem auch die Integrationsvorteile der CrowdStrike Falcon®-Plattform und der Medigate-Plattform sowie die Eindämmung von Bedrohungen und einen umfangreichen Versicherungsschutz.

"Da ausgeklügelte Bedrohungsaktivitäten immer häufiger werden und die Zahl der medizinischen Geräte, die mit Krankenhausnetzwerken verbunden werden, zunimmt, ist die Gesundheitsbranche weiterhin ein Hauptziel der Bedrohungsakteure", erklärte Drex DeFord, Executive Healthcare Strategist bei CrowdStrike. "Die HDOs müssen eine moderne, mehrschichtige Verteidigungsstrategie implementieren, die die Sichtbarkeit kontinuierlich verbessert, EDR integriert und Eindämmungsfunktionen umfasst, so dass sie komplexe Angriffe genau erkennen, darauf reagieren und verhindern können."

CrowdStrike und Medigate bieten eine integrierte Lösung, die umfassende Transparenz und verbesserten Schutz für alle verwalteten und nicht verwalteten Geräte in der Gesundheitsversorgung bietet. Gemeinsam verbessern die Unternehmen so die bestehende HDO-Asset-Management- und Sicherheitsinfrastruktur und schaffen damit eine solide Grundlage für eine mehrschichtige Abwehr.

Weitere Informationen zu Medigate und CrowdStrike und das Forschungspaper finden Sie hier: https://discover.medigate.io/medigate_crowdstrike_research

