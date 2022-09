Dubai International Financial Centre

Dubai International Financial Centre verzeichnet starkes Wachstum im 1. Halbjahr 2022 und bekräftigt Dubais Status als globales Finanzzentrum

Das Dubai International Financial Centre (DIFC), das führende globale Finanzzentrum in der Region Naher Osten, Afrika und Südasien (MEASA), verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2022 ein robustes Wachstum. Die starke Leistung des Zentrums untermauert die Strategie 2030 des DIFC, die darauf abzielt, die Zukunft des Finanzwesens voranzutreiben, Dubai als globale Drehscheibe für Finanzinstitute, FinTech- und Innovationsunternehmen zu profilieren und seinen wirtschaftlichen Beitrag für das Emirat zu erhöhen.

In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden insgesamt 537 neue Unternehmen registriert, was einem Anstieg von 11 % seit Jahresbeginn entspricht. Die Gesamtzahl der im DIFC tätigen Unternehmen ist von 3.297 auf 4.031 Ende Juni 2022 gestiegen, was einem Anstieg von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das Zentrum beherbergt nun 1.252 finanz- und innovationsbezogene Unternehmen, was einem Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht. Die Zahl der FinTech- und Innovationsunternehmen stieg von 406 auf 599, was einem Anstieg von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden die Gesetze und Vorschriften des DIFC geändert, darunter auch das weltweit anerkannte Datenschutzgesetz. Im Einklang mit der Vision des Landes, ein globaler Maßstab für Open Finance zu werden, hat das DIFC nach einer Vereinbarung mit der Zentralbank der VAE das erste Open Finance Lab der Region eingerichtet. Darüber hinaus hat das DIFC sein Angebot an Innovationszentren erweitert, indem es ein globales Zentrum für Venture-Studios einrichtete und einen mit 100 Mio. USD ausgestatteten Venture-Debt-Fonds einführte.

Nach einer erfolgreichen Roadshow, an der Führungskräfte von mehr als 100 amerikanischen Finanzdienstleistungs- und Technologieunternehmen teilnahmen, weckte das Zentrum auch eine neue Welle des Interesses amerikanischer Finanzdienstleistungsunternehmen an Dubai. Darüber hinaus fanden im Rahmen der Roadshow der Republik Türkiye eine Reihe von strategischen Treffen mit wichtigen Kunden und Partnern in Istanbul statt, um starke Partnerschaften mit Unternehmen in der Republik Türkiye aufzubauen. Das DIFC veranstaltete auch einen erfolgreichen Runden Tisch in Tel Aviv, Israel, mit 30 potenziellen Kunden aus einer breiten Palette von Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors.

Unter den 4.031 Unternehmen des DIFC befinden sich derzeit 17 der 20 größten Banken der Welt, 25 der 30 weltweit wichtigsten systemrelevanten Banken, fünf der zehn größten Versicherungsgesellschaften, fünf der zehn größten Vermögensverwalter und viele weltweit führende Anwalts- und Beratungsfirmen.

