HYUNDAI CAPITAL FRANCE (HCF) FEIERTE IM JANUAR EINJÄHRIGES JUBILÄUM

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Vor einem Jahr gaben Hyundai Capital Services, eine Tochtergesellschaft für Finanzdienstleistungen der Hyundai Motor Group, und CGI FINANCE, eine Tochtergesellschaft der Societe Generale Group, den Start des Joint Ventures Hyundai Capital France (HCF) bekannt.

Als wichtiges Verkaufsziel für Hyundai- und Kia-Fahrzeuge in Europa ist Frankreich einer der wichtigsten Märkte für die Hyundai Motor Group. Die Gruppe hat sich für die Strategie entschieden, eine firmeneigene Finanzgesellschaft zu gründen, um den Fahrzeugverkauf auf dem europäischen Markt durch Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzdienstleistungen für Kunden und Händler weiter zu unterstützen.

HCF unterstützt Hyundai Motor France und Kia France sowie ihr Händlernetzwerk beim Leasing und bei der Kreditfinanzierung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen.

Im Jahr 2022 sank der Absatz von Neuwagen in Frankreich um 7,8 %* auf nur 1.529.035 Autos*, wohingegen sowohl Hyundai als auch Kia über dem Branchendurchschnitt lagen und ihren Marktanteil erheblich erhöht haben. Hyundai belegte den 8. Platz in der Kategorie Automobilbranche mit einem Marktanteil von 3,1 %*, und Kia erreichte Platz 10 in der Rangliste mit einem Marktanteil von 3,0 %*.

Im ersten vollen Betriebsjahr haben Hyundai Finance und Kia Finance, die von HCF betrieben werden, bereits hohe Standards bei der Durchdringung des Einzelhandels erreicht und die Grundlagen für eine enge Zusammenarbeit mit beiden Marken geschaffen. HCF erzielte Ende 2022 einen positiven Gewinn vor Steuern mit einem Gesamtvermögen von mehr als 1,3 Milliarden Euro.

„HCF wird weiterhin mit beiden Marken zusammenarbeiten, um die Realisierung ihrer Produktpläne zu unterstützen und Innovationen bei Finanz- und Mobilitätslösungen zu stärken. Wir möchten unseren Partnern, Kunden und Mitarbeitern für dieses fantastische erste Jahr danken und freuen uns darauf, unsere gemeinsame Reise noch viele weitere Jahre fortzusetzen", erklärte Thierry Rougeot, CEO von Hyundai Capital France.

*Quelle: CCFA (Comité des Constructeurs Français d'Automobiles)

Hyundai Capital Services

Hyundai Capital Services, eine führende Kundenkreditgesellschaft, die 1993 gegründet wurde, bietet Finanzdienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse der Marken Hyundai, Kia und Genesis weltweit zugeschnitten sind. Hyundai Capital mit Hauptsitz in Seoul führt die Globalisierung des koreanischen Finanzsektors an, ist nun in 14 Ländern in Nord-, Mittel- und Südamerika, China und Europa aktiv und plant eine weitere Expansion. Im Rahmen der Bemühungen, Geschäftsmodelle zu diversifizieren, hat das Unternehmen neue Produkte ausschließlich für die Mobilität entwickelt und ein Leasing-Unternehmen für Fahrzeuge im Ausland gegründet.

