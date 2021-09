GCM Grosvenor

GCM Grosvenor eröffnet Niederlassung in Deutschland, baut Präsenz in Mitteleuropa aus und stellt Markus Koch als Exekutiv-Direktor für Deutschland und Mitteleuropa ein

Chicago (ots/PRNewswire)

GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG), ein globaler Anbieter von alternativen Vermögensverwaltungslösungen, gab heute die Eröffnung einer Niederlassung in Deutschland bekannt, um den Kundenstamm von GCM Grosvenor in Mitteleuropa, einschließlich Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, zu betreuen und die Vertriebsaktivitäten auszubauen. Das Büro wird in Frankfurt angesiedelt und von Markus Koch geleitet.

Markus Koch verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Kundenbeziehungen in Europa, zuletzt als Geschäftsführer bei Prime Capital in Frankfurt. Zuvor war er Leiter der Riskmanagement Abteilung bei der Investmentbank UBS. Bei GCM Grosvenor wird sich Markus Koch auf die Bereitstellung der alternativen Anlagelösungen des Unternehmens für europäische Anleger konzentrieren.

"Wir freuen uns sehr, dass Markus unserem Team beigetreten ist", sagte Jon Levin, Präsident von GCM Grosvenor. "Mit Markus und einer engagierten Präsenz in Deutschland werden wir besser in der Lage sein, die Bedürfnisse der Anleger in der Region zu erfüllen."

Markus Koch ist der fünfte leitende Mitarbeiter, den GCM Grosvenor seit Anfang des Jahres eingestellt hat, und Frankfurt bereits das zweite neue Büro, das die Firma in dieser Zeit eröffnet hat. Neben neuen Niederlassungen in Deutschland und Kanada hat das Unternehmen kürzlich GCM Grosvenor Insurance Solutions gegründet, um die Nachfrage von Versicherungsunternehmen, die ihre Allokation in alternative Anlagestrategien erweitern wollen, besser zu bedienen.

Informationen zu GCM Grosvenor

GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG) ist ein weltweit führender Anbieter von alternativen Vermögensverwaltungslösungen mit einem verwalteten Vermögen von rund 67 Milliarden US-Dollar in den Bereichen außerbörsliches Eigenkapital, Infrastruktur, Immobilien, Kredit und Absolute-Rendite-Anlagestrategien. Das Unternehmen ist in seinem 50. Betriebsjahr und hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden in den wachsenden alternativen Anlageklassen einen Mehrwert zu schaffen.

Die erfahrene Arbeitsgruppe von GCM Grosvenor besteht aus über 500 Fachleuten und betreut einen globalen Kundenstamm aus institutionellen und vermögenden Anlegern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago und unterhält Niederlassungen in New York, Los Angeles, Toronto, London, Frankfurt, Tokio, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gcmgrosvenor.com.

