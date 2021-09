Ossia

Ossia's(TM) Cota® Real Wireless Power System erhält europäische und britische Zulassung ohne Entfernungsbeschränkung

Redmond, Washington (ots/PRNewswire)

Die Cota-Technologie von Ossia hat erfolgreich die Normen erfüllt, die für die Verwendung der CE- und UKCA-Zeichen auf Cota-fähigen Produkten erforderlich sind, die drahtlos und ohne Entfernungsbeschränkung Strom senden und empfangen

Ossia Inc., das Unternehmen hinter Cota® Real Wireless Power(TM) - der patentierten Technologie, die Strom über die Luft, aus der Ferne und ohne Sichtverbindung liefert - gab heute bekannt, dass es sowohl die EU- als auch die britische Regulierungsprüfung erfolgreich bestanden hat. Dies ist das erste RF-basierte, drahtlose Stromversorgungsprodukt ohne Sichtverbindung, das die EU/UK-Baumusterprüfbescheinigung erhalten hat und sowohl das CE- als auch das UKCA-Zeichen tragen darf.

Die von einer benannten Stelle der EU und einer Konformitätsbewertungsstelle der UKCA ausgestellten Prüfbescheinigungen bestätigen, dass das Cota-System die Funk-, Emissions-, Immunitäts- und RF-Sicherheitsstandards der EU-Funkgeräterichtlinie und der UK Radio Equipment Regulation erfüllt. Neben der Einhaltung der europäischen Beschränkungen für gefährliche Stoffe in elektrischen Geräten (RoHS) und der Produktsicherheitsanforderungen erfüllt das Cota-System die grundlegenden Anforderungen des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union und kann in Europa mit dem CE-Zeichen und im Vereinigten Königreich mit dem UKCA-Zeichen zugelassen und verkauft werden. Bisher war das Cota-System nur für den Verkauf in den USA zugelassen.

Diese Zertifizierung, die keine Entfernungsbeschränkung für die drahtlose Stromversorgung über Funk vorsieht, folgt auf die beiden jüngsten FCC-Zertifizierungen der drahtlosen Stromversorgungstechnologie von Cota in den USA und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Kunden weltweit zu bedienen. Das Fehlen einer Entfernungsbeschränkung ist ein wesentlicher Vorteil; ein einziger Cota-Sender wurde getestet, um sicher und effektiv Strom über die Luft ohne Entfernungsbeschränkung zu liefern.

"Wir freuen uns sehr, unsere bahnbrechende drahtlose Energietechnologie in weitere Länder und Regionen der Welt bringen zu können. Diese Meilensteine ebnen den Weg für mehrere weltweite Zulassungen von Cota Real Wireless Power at-a-distance. Während andere kabellose Stromversorgungssysteme Sichtverbindung benötigen und nur eine geringe Leistung bieten, die es erforderlich macht, das System in Umgebungen mit Menschen abzuschalten, kann Cota Geräte im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich effektiv mit Strom versorgen", so Doug Stovall, CEO von Ossia. "Selbst wenn das Gerät unterwegs ist oder sich nicht in Sichtweite des Senders befindet, kann die Stromversorgung mit Cota effizient und kontinuierlich erfolgen. Diese Zertifizierung ebnet den Weg für eine ganz neue Ebene der Innovation und Produktentwicklung in einer Vielzahl von Branchen weltweit", so Stovall weiter.

Cota Real Wireless Power wird derzeit in mehreren Kundenanwendungen eingesetzt, unter anderem als Asset-Tracker für die Logistik- und Transportbranche in den USA. Ossia hat weltweit mehr als 158 erteilte und genehmigte Patente und 213 aktive Gebrauchsmuster für sein drahtloses Energieübertragungssystem. Die Zertifizierung durch die EU und das Vereinigte Königreich ist die jüngste offizielle Anerkennung der Leistungen des Unternehmens und seiner Technologie.

"Diese Zertifizierung ist ein entscheidender Schritt, um bestehende und neu entstehende Technologien in der EU und im Vereinigten Königreich kabel- und batterielos zu machen, was die Umweltbilanz verbessern kann, indem es die Abhängigkeit von Einwegbatterien verringert, die Kosten senkt und eine völlig neue Welt intelligenter Produkte ermöglicht. Wir sind bestrebt, die gesamte Bandbreite der drahtlosen Power-at-a-Distance-Technologie in mehr Ländern und für mehr globale Marken verfügbar zu machen", so Stovall.

Globale drahtlose Stromversorgungsgeräte, die auf dieser EU- und UK-Zertifizierung basieren, werden über Ossias Handelspartner erhältlich sein.

Informationen zu Ossia

Ossia Inc. ist weltweit führend auf dem Gebiet der drahtlosen Stromversorgung. Ossias Flaggschiff, die Cota®-Technologie, definiert die kabellose Stromversorgung neu, indem sie Geräte aus der Ferne sicher und gezielt mit Energie versorgt. Die Cota-Technologie von Ossia ist eine patentierte intelligente Antennentechnologie, die mehrere Geräte automatisch und ohne Zutun des Benutzers auflädt und eine effiziente und wirklich kabellose Welt ermöglicht, die immer eingeschaltet und immer verbunden ist. Der Hauptsitz von Ossia befindet sich in Redmond, Washington. Besuchen Sie unsere Website unter www.ossia.com.

Weiterführende Links

https://www.ossia.com

https://www.linkedin.com/company/ossia-inc-

https://twitter.com/ossiainc

https://www.facebook.com/OssiaInc/

https://www.ossia.com/cota/

https://blog.ossia.com/

Original-Content von: Ossia, übermittelt durch news aktuell