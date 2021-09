The Glen Grant Distillery

The Glen Grant® kündigt die Veröffentlichung der Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition Aged 60 Years an

Rothes, Schottland (ots/PRNewswire)

Die kultige Speyside-Marke ehrt den gefeierten Master Distiller Dennis Malcolm mit der Veröffentlichung eines luxuriösen, limitierten 60 Jahre alten Single Malts Scotch

Die Glen Grant Distillery® hat einen exklusiven, limitierten 60 Jahre alten Single Malt Scotch Whisky angekündigt, um die sechs Jahrzehnte lange Karriere von Dennis Malcolm zu feiern, der als einer der dienstältesten Destillateure Schottlands bekannt ist. Das limitierte Angebot, das im Oktober dieses Jahres auf den Markt kommen soll, wird aus einem einzigen Ex-Oloroso-Sherry-Fass (Nr. 5040) abgefüllt, das am 24. Oktober 1960 abgefüllt wurde - die bisher älteste Abfüllung der Brennerei in der 181-jährigen Geschichte der Marke, von der weltweit nur 360 Dekanter erhältlich sind.

Die Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition ist eine äußerst seltene und kostbare Flüssigkeit, eine luxuriöse Spirituose, die eine Eleganz aufweist, die nur mit Zeit und Hingabe erreicht werden kann. Dieser Ausdruck, der die lange, reiche Geschichte von The Glen Grant und das Fachwissen von Dennis Malcolm nutzt, markiert ein aufregendes neues Kapitel für The Glen Grant und zeigt die unglaubliche sechs Jahrzehnte lange Karriere des Master Distillers auf der Weltbühne.

Jede der 360 Karaffen ist mit einer individuellen Nummer versehen und wurde aus mundgeblasenem Kristallglas hergestellt, das vom weltberühmten Glencairn Studio entworfen wurde und auf dem Design der einzigartigen hohen, schlanken Brennblasen der Brennerei basiert. Der Dekanter, der in einem eleganten, aus nachhaltigem Walnussholz gefertigten Präsentationskoffer untergebracht ist, erfordert mehr als 15 Stunden fachmännische Handwerkskunst für jede Kreation und umfasst komplizierte Details, die die einzigartigen Aromen von The Glen Grant symbolisieren. In jede Präsentationsbox ist die Unterschrift des Master Distillers eingraviert, und sie enthält ein von Dennis Malcolm persönlich unterzeichnetes Echtheitszertifikat.

The Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition, Aged 60 Years wird mit 52,8 % ABV abgefüllt und ist nicht kühlgefiltert, um optimalen Geschmack und Aroma zu erhalten. Mit einer tiefen Kastanienfarbe beginnt das Aroma mit Noten von leuchtendem Sevilla-Orange, die einer Entwirrung von reichen Früchten und Nüssen gewiegen; Aprikose, Pfirsiche, Rosinen, Pekannüsse und ein Hauch von Zigarrenrauch. Reichhaltig und fruchtig im Geschmack, mit einer schönen Balance von dunkler Schokolade und Sirup-Toffee. Der Geschmack erinnert an einen flüssigen Obstkuchen und endet mit lang anhaltenden Aromen von Feigen, Datteln, Lakritze und einem leichten Hauch von Rauch.

Dennis Malcolm wurde 1946 auf dem Gelände der Glen Grant Destillerie geboren. Nur wenige in der weltweiten Spirituosenindustrie haben eine so lange Tradition in der Whiskyindustrie wie er. Er trat in die Fußstapfen seines Vaters und seines Großvaters und begann im Alter von 15 Jahren als Küferlehrling und später als Manager, der die neun Destillerien des wachsenden Unternehmens beaufsichtigte. In seiner jetzigen Rolle als Master Distiller ist Dennis ein integraler Bestandteil der Marke und Teil ihrer Geschichte, indem er den unverwechselbaren Charakter des Malts bewahrt und gleichzeitig die Palette der preisgekrönten Abfüllungen, einschließlich der neu eingeführten Arboralis und der Kernabfüllungen im Alter von 10, 12, 15 und 18 Jahren, erneuert und erweitert. Anlässlich seines diamantenen Jubiläums bemerkt Malcom: "Für mich war es nie ein Job, sondern eine Lebenseinstellung. Ich mag meinen eigentlichen Geburtstag nicht - das macht mich ein Jahr älter. Aber ich mag meine Meilensteine mit Glen Grant und dieser ist ein Jahr älter als ich hier bin. Ich kann weiterhin das tun, wozu ich bestimmt bin."

Malcolms sorgfältiges handwerkliches Können und seine Liebe zum Detail bei der Herstellung der Single Malt Scotch Whiskys von The Glen Grant haben weltweit Anerkennung gefunden. 2016 wurde er sogar von Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. für seine Verdienste zum Officer of the Most Excellent Order of the British Empire ernannt. Dennis wurde 2014 in die Whisky Magazine Hall of Fame aufgenommen, und 2015 erhielt er den allerersten Spirit of Speyside Award für seine Leistungen in der Branche. Dennis erhielt außerdem 2015 den Whisky Advocate Lifetime Achievement Award und wurde im selben Jahr mit dem International Wine and Spirits Competition's Outstanding Achievement in the Scotch Whisky Industry Award ausgezeichnet.

"Mit der Einführung von The Glen Grant® Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition feiern und würdigen wir die Karriere eines wahren schottischen Gentleman und weltweit anerkannten Scotch Whisky Handwerkers. Dennis hat nicht nur einige der meistausgezeichneten Single Malts der Welt kreiert, sondern ist auch ein unermüdlicher Verfechter der Branche. Seine unnachgiebige Leidenschaft für gleichbleibende Qualität bei allem, was er kreiert, wird von Kennern, Sammlern und Liebhabern auf der Weltbühne verehrt. Dennis hat diese Dekanter sogar von Hand abgefüllt", sagt Bob Kunze-Concewitz, CEO der Campari-Gruppe. "Wir fühlen uns geehrt, an der Seite einer solchen Legende zu arbeiten. Diese raffinierte, bemerkenswerte Flüssigkeit ist eine luxuriöse Hommage an ein Leben, das er mit dem verbracht hat, was er am meisten liebt."

The Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition Aged 60 Years kostet EUR 25.000,00 und wird ab Oktober 2021 in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften auf der ganzen Welt erhältlich sein.

Informationen zu Glen Grant

Die Geschichte von Glen Grant begann 1840 in Rothes, Speyside - Schottlands führender Region für die Whiskyherstellung - mit den Brüdern John und James Grant. Der Glen Grant, der auch heute noch in Rothes hergestellt wird, hat eine Reihe renommierter Auszeichnungen der Branche erhalten und ist weltweit für seine gleichbleibende Qualität bei allen gealterten Varianten bekannt. Der elegante und verführerisch weiche Geschmack, für den The Glen Grant berühmt ist, ist das Ergebnis der innovativen hohen, schlanken Destillierapparate und der revolutionären Reinigungsanlagen, die James "The Major" Grant, der Sohn des Gründers James Grant, als einer der ersten vor über einem Jahrhundert einführte. Dieses bleibende Erbe wird auch heute noch verwendet und zeichnet die Marke aus.

Heute ist Dennis Malcolm, der mehrfach preisgekrönte Master Distiller von The Glen Grant, der Chef der bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Er wurde 1946 auf dem Gelände der Glen Grant Distillery geboren und arbeitet seit über fünf Jahrzehnten für die Glen Grant Distillery, mit einer ungewöhnlichen Leidenschaft und einem unvergleichlichen Wissen über die Branche. Dennis' unübertroffene Erfahrung mit schottischem Whisky sorgt dafür, dass jeder Ausdruck der Glen Grant-Reihe das Beste aus der komplexen Alchemie von Alkohol, Holz und Zeit herausholt.

Das aktuelle Sortiment umfasst: Glen Grant Major's Reserve, Arboralis, 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre, 18 Jahre (ausgewählte Märkte), Flaschen in limitierter Auflage und eine Auswahl an exklusiven Angeboten für den Reiseeinzelhandel, darunter ein 12 Jahre Non-chill Filtered und Cask Haven. Glen Grant wurde 2006 Teil des Portfolios der Campari Group. Der Alkoholgehalt (ABV) der einzelnen The Glen Grant Single Malt Scotch Whiskys ist von Ausdruck zu Ausdruck unterschiedlich, und die Verbraucher werden aufgefordert, stets verantwortungsbewusst zu trinken.

DAS PREISGEKRÖNTE THE GLEN GRANT PROGRAMM

Glen Grant 12 Jahre (2021)

89 Punkte; Gold - Ascot

93 Punkte, Great Value - USC

91 Punkte, Goldmedaille, Außergewöhnlich* - BTI

Glen Grant 15 Jahre alt

94 Punkte; Platin - Ascot (2021)

DOUBLE GOLD - SFWSC (2019, 2021)

92 Punkte - USC (2021)

93 Punkte, Goldmedaille, Außergewöhnlich* - BTI (2021)

GOLD MEDAL "Single Malt Scotch of the Year" -New York International Spirits Competition (2020)

Glen Grant 18 Jahre (2021)

100 Punkte; Double Platinum - Ascot Awards

DOUBLE GOLD - San Francisco World Spirits Wettbewerb

95 Punkte, Finalist - USC

93 Punkte, Goldmedaille, Außergewöhnlich* - BTI

Informationen zur Campari Gruppe

Die Campari-Gruppe ist ein wichtiger Akteur im globalen Getränkesektor, der in über 190 Ländern der Welt tätig ist und eine führende Position in Europa und Amerika einnimmt. Die Campari-Gruppe wurde 1860 gegründet und ist heute weltweit der sechstgrößte Anbieter von Premium-Spirituosen. Das Portfolio der Campari-Gruppe umfasst mehr als 50 Marken, darunter Spirituosen (das Kerngeschäft), Weine und Erfrischungsgetränke. Zu den international renommierten Marken gehören Aperol®, Appleton Estate®, Campari®, SKYY®, Wild Turkey®, und Grand Marnier®. Die Campari-Gruppe mit Hauptsitz in Sesto San Giovanni, Italien, besitzt weltweit 22 Werke und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetz in 22 Ländern. Die Campari-Gruppe beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter. Die Aktien der Muttergesellschaft, Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), sind seit 2001 an der italienischen Börse notiert. Weitere Informationen: www.camparigroup.com. Bitte genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst.

