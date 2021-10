PROMPERÚ

Peru zu Gast in Hamburg und München

Hamburg/München

Der Hamburger Hafen, das Tor zur Welt. Und mittendrin ein kleines Stück Peru!

Der mobile Showroom "Peru On Tour" war schon in Amsterdam, gastierte jetzt in Hamburg und setzt seine Reise fort in Richtung München. Das Ziel: Menschen begeistern und einzuladen in eines der schönsten und geheimnisvollsten Länder der Welt.

Die Ausstellung zeigt eine Welt aus Kultur, Kulinarik, Natur und Abenteuer auf kleinstem Raum. Das macht natürlich Lust auf mehr. Peru ist für den Tourismus geöffnet und freut sich auf Besucher aus Deutschland und Europa. Den nächsten Stopp legt der Truck in München ein - und zwar vom 22. bis 25. Oktober im Olympiapark.

