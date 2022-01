AVer Europe

Die AVer CAM130 lässt Meeting Teilnehmer im besten Licht erstrahlen

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire)

- Kompakte 4K-Kamera mit intelligenter Beleuchtung für kleine Räume und Online-Meetings im Home Office -

AVer, ein führender Anbieter von Lösungen für die Videokollaboration, stellt die kompakte USB-Kamera AVer CAM130 vor. Die professionelle Konferenzkamera CAM130, für den Einsatz im Büro oder im Home Office, ist ab sofort im Handel erhältlich.

Die AVer CAM130 verbessert das Meeting-Erlebnis, indem sie die Darstellung der Meeting-Teilnehmer automatisch ins richtige Licht rückt. Ihr intelligentes Beleuchtungssystem und der 4K True WDR Sony Sensor ermöglichen selbst bei komplexen Lichtverhältnissen lebhafte und klare Bilder für die unterschiedlichsten Szenarien. Für beste Darstellungsergebnisse nutzt die CAM130 Hochleistungs-Bilderfassungsfunktionen wie Auto-Belichtung, Weißabgleich, Gegenlichtkompensation und Doppelobjektiv-Blickwinkel (120°/90°).

Als Remote-Meeting-Gerät ist die CAM130 vielseitig verwendbar und zertifiziert für Zoom, Skype for Business, Microsoft Teams, Unified Communications sowie Clickshare Conference. Unabhängig vom Einsatzort, ob im Home Office, unterwegs oder für virtuelle Besprechungen in kleinen Räumen, wie z.B. in einem Hybridbüro, sorgt die intelligente Beleuchtungstechnologie der CAM130 dafür, dass die Benutzerdarstellung auf dem Bildschirm optimal ist, selbst bei Gegenlicht. Die automatische Bildeinstellung (Autofokus) folgt den Meeting-Teilnehmern mit der fortschrittlichen SmartFrame-Funktionalität und passt sich an alle Personen im Bild an, selbst wenn sie eine Maske tragen oder nur im Profil erfasst werden. Das spart Zeit und steigert die Effizienz von Meetings. Zwei Richtmikrofone mit Echo- und Rauschunterdrückung sind ebenfalls integriert und eine IR-Fernbedienung zur komfortablen Bedienung der Konferenzkamera liegt bei.

Die antibakterielle Oberflächenbeschichtung der CAM130 schützt die Gesundheit der Mitarbeiter, indem sie die das Ansteckungsrisiko mit Krankheitskeimen, wie Grippeviren oder anderen Krankheitserregern, deutlich reduziert. Ist die 4K-Kamera gerade nicht im Einsatz, dient die integrierte Objektivabdeckung dem sicheren Schutz der Privatsphäre.

Zur leichten Befestigung verfügt die AVer CAM130 über eine verstellbare Bildschirmhalterung, die universell auf jeden Monitor oder Laptop passt und sich nach oben oder unten neigen lässt, sowie zur sicheren Befestigung an einem optional erhältlichen Stativ über ein Schraubloch auf der Unterseite.

Nähere Infos zur AVer CAM130 gibt's unter: AVer CAM130 - 4K-Kamera mit intelligenter Beleuchtung für kleine Räume und WFH | AVer Deutschland (avereurope.com)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1609520/AVer_Logo.jpg

Original-Content von: AVer Europe, übermittelt durch news aktuell