AVer VB130 - All-in-One 4K Videobar für professionelle Online-Meetings

AVer Europe, ein führender Anbieter von Lösungen für die Videokollaboration und von Bildungstechnologie, stellt die 4K Videobar AVer VB130 vor. Sie ist nicht nur eine Videokamera, sie beinhaltet all das, was für eine erfolgreiche Teilnahme an einem professionellen Online-Meeting benötigt wird, in einem Gerät. Die AVer VB130 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Stets im Visier der Kamera

Eine KI-gestützte Blickwinkelanpassung ermöglicht es, dass die VB130 Kamera sich automatisch auf die Person konzentriert, die spricht. Ist nur eine Person anwesend, wird diese automatisch fokussiert und herangezoomt. Wenn sie im Raum herumläuft, behält die VB130 sie im Fokus. Sind mehrere Personen anwesend, wird das Bild so optimiert, dass alle Teilnehmer gut sichtbar sind.

Die flexible Gesichtsfeldanpassung (FOV) optimiert den Fokus für das Publikum, abhängig davon, ob nur eine Person vor dem Rechner sitzt (90°) oder mehrere Personen im Huddle Room anwesend sind (120°). Die intelligente Beleuchtung der AVer VB 130 passt die Lichtstärke und Farbtemperatur in dunklen Räumen an und deckt das gesamte Farbspektrum (2700 - 5700 Kelvin) passend zur Umgebung ab, damit die Teilnehmer virtueller Meetings stets optimal in Szene gesetzt werden.

Den guten Ton in Meetings

Auch in Punkto Audiotechnologie ist die VB130 bestens ausgestattet. Die AVer Audio Fence, die Audionachverfolgung und die Auto Framing Technologien sowie ein 5fach Mikrofon Array (Beamforming) und der integrierte 6 Watt Lautsprecher sorgen für optimale Bedingungen während der Videokonferenz.

Selbst, wenn es in der Umgebung einmal laut wird, bleiben Meeting-Teilnehmer an entfernten Standorten dank der Audio Fence Technologie der AVer VB130 auf das Meeting fokussiert und werden dank Noise Blocking Technologie nicht von störenden Nebengeräuschen außerhalb des Blickwinkels abgelenkt.

Zertifizierte Qualität

Die AVer VB130 ist für alle gängigen Videokonferenzlösungen zertifiziert, so z. B. Zoom, Skype for Business, Microsoft Teams und Clickshare Conference von Barco.

Rene Buhay, SVP Sales & Marketing von AVer Europe, sagt: "Die AVer VB130 trifft den Nerv der Zeit. Selbst für die Anforderungen in modernen Arbeitsumgebungen mit offenen Meeting-Bereichen ist sie bestens ausgerüstet."

Über AVer Europe

AVer Europe bietet intelligente technologische Lösungen, die Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, die Macht der visuellen Kommunikation für sich optimal nutzen zu können. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Produktion hat AVer zahlreiche internationale Auszeichnungen für Design, Innovation, Anwendung und Service für außergewöhnliche Produktnutzbarkeit, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit erhalten.

Weitere Informationen unter: http://www.avereurope.com.

