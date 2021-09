Thailand NOW

Automatisierung und Robotik definieren thailändische Industrie neu

Bangkok (ots/PRNewswire)

Thailand ist als Drehscheibe der Automobilherstellung bekannt und Roboter sind ein unverzichtbarer Bestandteil dieser Branche. Mit den meisten Installationen von Industrierobotern im Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) und dem zweitgrößten A&R-Markt der Region nach Singapur gilt Thailand laut einem Bericht von Thailand NOW als wichtiger Wachstumsmarkt für Automatisierung und Robotik (A&R).

Die vorhergehenden industriellen Revolutionen waren von Fortschritten in der Fertigung und dann der Rechenleistung geprägt. Der nächste Sprung nach vorn - die vierte industrielle Revolution, auch genannt Industrie 4.0 - in den Bereichen künstliche Intelligenz, Programmierung und Konnektivität wird schließlich die Fertigung mit Rechenleistung vereinen und die Industrien ganz neu definieren. Das Aufkommen intelligenter Fabriken - die Schnittstelle von intelligenten Geräten, Industrierobotik und Internet of Things (IoT), Remote-Sensoren und -Steuerungen - ist von zentraler Bedeutung für die Förderung der Industrie 4.0, die weltweit stattfindet, auch in Thailand. Zu diesem Zweck zielt die Entwicklungsagenda der thailändischen Regierung, Thailand 4.0, darauf ab, Ungleichheiten im Land zu verringern, indem moderne, technologieorientierte Lösungen gefördert werden, die den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen auch aus den entlegensten Teilen des Landes ermöglichen. Ein Teil dieser Politik war die Priorisierung der "S-Kurve-Branchen". Damit sind Branchen gemeint, die durch ihr prognostiziertes Wachstum gekennzeichnet sind, wie beispielsweise moderne Automobile, intelligente Elektronik, gehobener Medizin- und Wellnesstourismus, Landwirtschaft und Biotechnologie sowie Lebensmitteln für die Zukunft. Alle diese Branchen profitieren von Automatisierung und Robotik, von iterativen Verbesserungen bis hin zu großen Fortschritten bei der Produktivität.

In der aktuellen Situation, in der der Alltag noch von COVID-19 überschattet ist und die Zahl der Arbeitskräfte aufgrund der alternden Bevölkerung Thailands schrumpft, sind Roboter und automatisierte Systeme, die das Gesundheitspersonal und das robuste universelle Gesundheitssystem des Landes unterstützen können, für die Zukunft unverzichtbar. Ein Beispiel:

Raibo-X - entworfen von der Ingenieurschule des King Mongkut's Institute of Technology Lat Krabang, ist ein Roboter, der einen Raum kartieren und mittels UVC-Licht vollständig desinfizieren kann. Das UVC-Licht tötet alle Keime, mit denen es in Kontakt kommt, ist aber zu gefährlich für die Verwendung durch den Menschen,

Dinsow - ein preisgekrönter Roboter, der von CT Asia Robotics entwickelt wurde und mit einer Kamera sowie mit Infrarot- und Wärmesensoren ausgestattet ist. Er verwendet Künstliche Intelligenz, um die Gesundheit zu überwachen, Gespräche zu führen, Aufgaben persönlicher Assistenten zu übernehmen und für Unterhaltung zu sorgen. Er ist auch in der Lage, in Notfällen ein Familienmitglied oder ein Krankenhaus zu benachrichtigen. Für Menschen, die sich keine häusliche Pflegekraft leisten können, ist das eine sehr clevere Lösung.

AutoVacc - dank eines Roboterarms kann das "AutoVacc"-System 12 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs aus Durchstechflaschen entnehmen, was mehr ist als die manuell entnommenen Standarddosen (eine Steigerung um 20 %). Laut dem leitenden Forscher der Chulalongkorn-Universität wird die Umsetzung dieser Innovation nicht nur die Arbeitsbelastung des medizinischen Personals verringern, sondern auch die Zahl der Impfungen erhöhen. Derzeit wird die Maschine im Gesundheitszentrum der Chulalongkorn-Universität getestet. Die Forscher werden die Maschine dahingehend weiterentwickeln, dass sie auch mit anderen Impfstoffen kompatibel ist.

In Bezug auf Investitionen bietet das Board of Investment of Thailand eine Vielzahl großzügiger Anreize für die Beschaffung und Produktion von A&R. Das reicht von Einfuhrabgabenbefreiungen für Maschinen und vollständige Befreiungen von der Körperschaftssteuer für acht Jahre bis hin zu nichtsteuerlichen Anreizen wie Arbeitsgenehmigungen und vollständigem ausländischem Eigentum an A&R-Unternehmen und Immobilien. Es ist der ideale Zeitpunkt, um Unternehmen zu automatisieren oder in die Forschung zu investieren.

Ein Magnet für innovative Arbeit im Bereich A&R ist das "NIA Deep Tech Incubation Program@EEC", das vom thailändischen National Innovation Agency (NIA) in Zusammenarbeit mit mehreren Einrichtungen angeführt wird, um Möglichkeiten für Deep-Tech-Innovationen im Rahmen der Entwicklungsinitiative der Regierung, dem Östlichen Wirtschaftskorridor (EWG), zu schaffen.

Die Mittel wurden auch für Forschung, Entwicklung und Bildung bereitgestellt. Damit werden in Thailand jedes Jahr 80.000 neue Absolventen im Bereich Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften an erstklassigen Einrichtungen ausgebildet, deren Fachbereiche in direktem Bezug zur Automatisierung und Robotik stehen, was eine solide Grundlage für qualifizierte Arbeitskräfte bildet. Zu den thailändischen Universitäten, die spezifische Ingenieurs-Studiengänge im Fach Automatisierung und Robotik bieten, gehören die Chulalongkorn-Universität, die Kasetsart-Universität, die Assumption University, die King Mongkut's University of Technology North Bangkok, die King Mongkut's University of Technology Thonburi und die King Mongkut's University of Technology Lat Krabang. Thailändische Studenten werden dazu aufgerufen, an internationalen Robotik-Wettbewerben teilzunehmen. Viele haben damit in den letzten Jahren Erfolge auf der internationalen Bühne erlebt, darunter den Gewinn des Robocup Rescue-Wettbewerbs acht Mal in Folge seit 2006 und drei erste Plätze beim Roboterfußball.

Automation und Robotik haben ganz offensichtlich das Potenzial, mehrere Branchen zu revolutionieren und die Produktivität sprunghaft zu steigern. Daher ist es wichtig, dass der private und öffentliche Sektor vorausschauend plant, wie rekrutiert, geschult und ausgebildet wird, damit er sich am Ende nicht in einer Aufholjagd wiederfindet. Thailand ist bereits auf den Zug aufgesprungen und hat damit eine Vielzahl von Vorteilen für Investoren ermöglicht, denn für Thailand ist die Investition in A&R nicht nur eine versierte Wirtschaftsstrategie, sondern eine Investition in die Zukunft des Landes.

Original-Content von: Thailand NOW, übermittelt durch news aktuell