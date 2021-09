Cabital

Cabital sichert sich 4 Millionen US-Dollar in der Seed-Runde

Singapur (ots/PRNewswire)

Cabital, ein Institut für digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass es in seiner Seed-Finanzierungsrunde 4 Millionen US-Dollar erhalten hat.

Die Seed-Runde von Cabital wurde von SIG, Dragonfly, und GSR, angeführt und erhöhte die Bewertung des Unternehmens auf 40 Millionen US-Dollar.

Die Finanzierung wird die Wachstumsambitionen von Cabital in Europa unterstützen, die Anwerbung von Führungskräften fördern und die Entwicklung der firmeneigenen digitalen Vermögensverwaltungsplattform vorantreiben.

Um die immensen Möglichkeiten in ganz Europa zu nutzen, wird Cabital seine Liste der Zahlungsmethoden um SEPA erweitern, so dass Kunden nahtlos zwischen Euro und Kryptowährung wechseln können. Dies wird es Kunden in der Europäischen Union ermöglichen, mit EUR in digitale Vermögenswerte zu wechseln und mit Kryptowährungen in EUR zu wechseln.

Raymond Hsu, Mitbegründer und CEO sagte:

"Heute hat Cabital ein wichtiges Ziel auf unserem Weg zum Aufbau einer alternativen und sicheren Finanzbranche erreicht.

Unser Ziel ist es, das Investieren in die Kryptowelt für durchschnittliche Investoren zu vereinfachen, mit einem Produkt, das einfach, sicher und sinnvoll ist. Unabhängig davon, ob Sie ein neuer oder ein erfahrener Anleger sind, helfen wir Ihnen, mehr aus Ihrem digitalen Vermögen herauszuholen, damit Sie Ihren Lebenszielen schneller näher kommen.

Die erfolgreiche Seed-Runde von Cabital ist ein Beweis dafür, dass wir in der richtigen Branche tätig sind, mit dem richtigen Produkt und der richtigen Strategie, und wir werden weiterhin unser Versprechen einlösen, mehr Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen."

Lu Guo, SIGss Partner, sagte:

"Wir haben uns entschlossen, die Seed-Finanzierungsrunde von Cabital zu leiten, da wir einen massiven Anstieg der Krypto-Investitionen sehen. Da Kryptowährungen jetzt in den Mainstream kommen, bietet Cabital neue Investitionsmöglichkeiten für Krypto-Vermögensverwaltungsprodukte an, die sowohl die regulatorischen Compliance-Standards erfüllen als auch eine starke Führungsposition in diesem wachsenden Markt, der zunehmend globalisiert ist, beibehalten."

Informationen zu Cabital

Cabital ist das weltweit vertrauenswürdigste Institut für digitale Vermögenswerte. Das Ziel des Unternehmens ist es, Menschen zu befähigen, mit ihren Kryptowährungen ein sicheres und passives Einkommen zu erzielen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist Cabital Earn, eine Kryptowährungs-Vermögensverwaltungsplattform, die es Kunden ermöglicht, höhere Renditen auf ihre Investitionen von bis zu 12 % APY zu erzielen.

Cabital wurde von Raymond Hsu im Jahr 2020 gegründet. Raymond arbeitete in verschiedenen Führungspositionen bei Citibank, Standard Chartered Bank, eBay und Airwallex. Das Führungsteam von Cabital verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Finanzbereich, unter anderem bei führenden Banken wie JPMorgan, Nomura Securities und UBS.

Original-Content von: Cabital, übermittelt durch news aktuell