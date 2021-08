Bunshi Lab

Bunshi Lab beginnt mit der Annahme von Vorbestellungen für "Bunshi Mask" - meistverkaufte Crowdfunding-Gesichtsmaske in Japan - über die Crowdfunding-Website "Indiegogo"

Fukuoka, Japan (ots/PRNewswire)

- Bunshi Mask fängt mehr als 99 % der Feinstaubpartikel auf -

Bunshi Lab ("bunshi" bedeutet Molekül auf Japanisch) hat über "Makuake", eine japanische Crowdfunding-Website, rund 180 Millionen Yen (*1) für die "Bunshi Mask" gesammelt. Jetzt startet Bunshi Lab eine mit Spannung erwartete weltweite Verkaufskampagne für das Produkt.

(*1) 180 Millionen Yen entsprechen etwa 1,6 Millionen US-Dollar (1,00 US-Dollar = 110 Yen ab August 2021).

Die Bunshi Mask ist eine erstklassige Gesichtsmaske, die aus dem Geist der japanischen Omotenashi (Gastfreundschaft) und Handwerkskunst entstanden ist. In nur vier Monaten wurden insgesamt mehr als 200.000 Exemplare verkauft. Gleich nach der Markteinführung in Japan fanden viele Menschen Gefallen an diesem Modell. In dem Bestreben, die Bunshi Mask aus Japan in die Welt zu bringen, startet Bunshi Lab seine globale Verkaufskampagne über Indiegogo.

- Bunshi Mask Projektseite auf der Indiegogo-Webseite

Webseite: https://www.indiegogo.com/projects/bunshi-mask-minimal-stylish-and-high-spec/reft/27136189/pr0827

Startdatum: 27. August (Freitag), 2021

- Lieferung in 9 Länder:

USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, Singapur

Informationen zur Bunshi Mask

Nachfolgend sind die wichtigsten Merkmale der Bunshi Mask aufgeführt, einer Gesichtsmaske der nächsten Generation, die ein Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und schönem, minimalistischem Design herstellt:

- Die Bunshi Mask blockt mehr als 99 % der Feinstaubpartikel ab.

Sie verwendet den neuesten, von Akihiko Tanioka (*2), emeritierter Professor am Tokyo Institute of Technology (*3), erfundenen Nanofaserfilter, der mehr als 99 % der Feinstaubpartikel abblockt. Die Bunshi-Maske kann ihre Benutzer sicher und effektiv schützen, da sie ein feineres Netz für ihren Filter verwendet als die chirurgische N95-Maske.

(*2) Professor Tanioka (emeritierter Professor) ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Nanofasern.

(*3) Das Tokyo Institute of Technology, das oft als "MIT von Japan" bezeichnet wird, ist eine der besten Universitäten Japans.

Darüber hinaus ermöglicht die Bunshi Mask dem Benutzer ein leichtes Atmen, da sie die neuesten Nanofasern verwendet, und sie ist eine umweltfreundliche Maske, die eine nachhaltige Gesellschaft unterstützt, da sie aus Materialien aus recyceltem PET oder Polyethylenterephthalat hergestellt ist. Dank der Wirkung der UV-Desinfektion kann es auch dazu beitragen, dass es weniger oft gewaschen werden muss, da es UV-beständig ist.

- Das Design ist aus jedem Blickwinkel schön.

Die Bunshi Maske hat ein gut durchdachtes Design, das den Charme des Gesichts des Trägers hervorhebt. Außerdem glänzt seine Oberfläche und sieht wunderschön aus.

- Verwendung von "hochwertigem Baumwollstrickgewebe".

Es wird ein hochwertiges Baumwollgewirk verwendet, das mit der so genannten "Silhouette"-Verarbeitung behandelt wird und von höherer Qualität ist als Mullgewebe. Es verleiht ein hochwertiges Gefühl, da es sanft zur Haut ist und ein trockenes Tragegefühl vermittelt. Eine weitere attraktive Eigenschaft ist, dass es auch nach dem Waschen nicht leicht knittert.

- Die Maske hat sich beim Crowdfunding in Japan bereits als erfolgreich erwiesen:

Weitere Informationen finden Sie unter:

*Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Indiegogo-Marken sind Eigentum von Indiegogo, Inc.

