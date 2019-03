Lord Corporation

LORD Corporation investiert 14 Mio. Euro in Hückelhoven, Deutschland

Hückelhoven, Deutschland (ots/PRNewswire)

Das international aufgestellte Unternehmen machte den ersten Spatenstich zum Ausbau der Produktionsanlage, um das Wachstum auf dem Elektrofahrzeug-Markt zu unterstützen; zusätzliche Arbeitsplätze sind geplant

Die LORD Corporation, ein weltweites, diversifiziertes Technologie- und Produktionsunternehmen, kündigte Pläne zur Erweiterung der Aktivitäten an seinem Standort in Hückelhoven, Deutschland, an - eine Investition in Höhe von 14 Mio. Euro. Durch dieses Expansionsprojekt ist LORD in der Lage, den schnell wachsenden Elektrofahrzeug (EV)-Markt optimal zu unterstützen, insbesondere in Deutschland und in ganz Europa. Mit diesem erweiterten Geschäftsbereich kann LORD auch eine größere Nähe zu den Kunden erzielen, schneller auf deren Bedürfnisse eingehen, die Leistungsfähigkeit steigern und Endkosten reduzieren.

"Wir fokalisieren uns stark auf den Elektrofahrzeug-Markt und den Trend zur Elektrifizierung", so Ed Auslander, der Präsident und CEO der LORD Corporation. "Derzeit werden die Lösungen von LORD in fast jedem Fahrzeug auf der Welt verbaut. Aufgrund dieser strategischen Investition in unserem Werk in Hückelhoven werden wir unsere Präsenz auf dem EV-Markt weiter ausbauen und zugleich die Erstausrüster (OEMs) unterstützen und ihnen die Einhaltung der Einführungsfristen ermöglichen."

Derzeit arbeiten siebzig Mitarbeiter im LORD-Werk in Hückelhoven, das seit 1987 in Betrieb ist. Man geht davon aus, dass mit dieser Erweiterung über 20 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Bauarbeiten begannen im März 2019. Am 14. März wurden der erste Spatenstich und die Grundsteinlegung in einem Festakt gefeiert. Das neue, angrenzende Gebäude, mit dem das bestehende Werk in Hückelhoven um 3.200 Quadratmeter Produktions- und Büroflächen erweitert wird, soll voraussichtlich bis Mitte 2020 fertiggestellt sein und in Betrieb gehen. Die unter dem LORD-Markennamen CoolTherm® vertriebenen Gapfiller, Verguss- und Einkapselungsstoffe sowie Wärmeleitkleber werden in Hückelhoven hergestellt - sie alle unterstützen das Wärmemanagement, und ihre Formeln wurden so gestaltet, dass sie dazu beitragen, die in Elektronik-Komponenten enstehende Wärme zu reduzieren.

"Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von EVs konzentrieren wir uns weiterhin auf die Entwicklung innovativer Wärmemanagement- und Struktur-Klebstoff-Lösungen", betonte Vincent Javerzac, Vizepräsident, EMEA, LORD Corporation. "Der Ausbau in Hückelhoven versetzt uns in die Lage, ein sogar noch stärkeres Wachstum im EV-Bereich anzukurbeln, sodass wir entschlossen sind, mehr in Forschung & Entwicklung zu investieren. Diese Bemühungen haben unmittelbaren Einfluss auf die Fähigkeit von LORD, unseren Kunden innovative Lösungen zu bieten."

LORD ist weltweiter Marktführer beim Wärmemanagement für EVs und stellt schon seit fast 50 Jahren Klebstoffe für die Automobilindustrie her. Weiterführende Informationen zu Wärmemanagement-Stoffen von LORD finden Sie auf www.lord.com/CoolTherm. Ein interaktives Erlebnis, bei dem die Innovationen und Lösungen von LORD auf der ganzen Welt im Vordergrund stehen, finden Sie auf www.lord.com/innovating-together/around-the-world.

ÜBER DIE LORD CORPORATION:

Die LORD Corporation ist ein diversifiziertes Technologie- und Produktionsunternehmen, das hochzuverlässige Klebstoffe, Beschichtungen, Bewegungssteuerungsgeräte und Sensortechnologien entwickelt, die Risiken deutlich reduzieren und die Produktleistung verbessern. Seit mehr als 95 Jahren arbeitet LORD mit unseren Kunden zusammen und bietet innovative Lösungen für die Öl- und Gas-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Automobilindustrie. Mit Hauptsitz in Cary, N.C., beschäftigt LORD rund 3.000 Mitarbeiter in 26 Ländern und betreibt weltweit 19 Produktionsstätten sowie 10 Forschungs- und Entwicklungszentren. LORD fördert aktiv die MINT-Ausbildung und zahlreiche weitere Initiativen für gemeinnütziges Engagement. Weitere Informationen finden Sie auf www.lord.com.

