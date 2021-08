?ubr and Biebrzanski Park Narodowy

Die Biermarke ?ubr hilft beim Kauf von Land für den Biebrza-Nationalpark in Polen zum Schutz bedrohter Arten

Warschau (ots/PRNewswire)

Polens größter Nationalpark, der Biebrza-Nationalpark, ist ein Naturschatz auf der Landkarte Europas und eines der letzten vom Menschen nicht zerstörten Täler in Europa. Inzwischen gehören etwa 40 % des Landes nicht mehr dazu. Die polnische Marke ?ubr setzt sich für die Sicherung dieses unbezahlbaren Gebiets ein - in Zusammenarbeit mit den Parkbehörden hilft ?ubr beim Kauf von Land, das aktiv geschützt werden sollte.

Dies ist auch eine Antwort auf die Postulate der Europäischen Union und der Vereinten Nationen, die die Rückgabe von Land an die Natur fordern, um die Klima- und Umweltkrise zu stoppen. Im Einklang mit diesem Trend und unter Bezugnahme auf den alarmierenden Bericht der Vereinten Nationen vom August dieses Jahres, hat die polnische Biermarke ?ubr beschlossen, die Behörden des Biebrza-Nationalparks dabei zu unterstützen, Gebiete zu schützen, die für bedrohte Tierarten von unschätzbarem Wert sind. Aus diesem Grund hat ?ubr eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Biebrza-Nationalpark begonnen, um die auf seinem Gebiet liegenden Grundstücke zurückzugewinnen.

In den Feuchtgebieten des Biebrza-Tals, einem der letzten vom Menschen nicht zerstörten Täler in Europa, haben sich rund 500 Millionen m³ Wasser angesammelt. Die Sümpfe kühlen das Klima ab, sind Inseln der Artenvielfalt, wirken als natürliche Klimaanlagen und sind darüber hinaus ein einzigartiger Lebensraum für geschützte Vogelarten, die in ganz Europa bewundert werden. Mehr als 40 % des Biebrza-Nationalparks gehören jedoch immer noch privaten Eigentümern, und die Parkmitarbeiter sind nicht in der Lage, dort angemessene Naturschutzmaßnahmen durchzuführen, wie z. B. den Schutz von Lebensräumen, die Regulierung des Touristenverkehrs und die Verhinderung der Zerstörung der Natur durch die Entwicklung der Landwirtschaft oder die Bebauung.

"Der Schutz von Lebensräumen ist die wirksamste Maßnahme für die Natur und nicht der Schutz von Arten. Der Schutz von Lebensräumen ist entscheidend für den Verbleib einer gefährdeten Vogelart in einem bestimmten Gebiet. Denn dort nistet er nicht nur, sondern füttert auch, bringt seine Küken zum Wasser und ruht sich während der Wanderung aus. Während der Landwirtschaft ist nicht angemessenen Schutz dieser Lebensräume, nämlich angemessene Entbuschung, Mähen, etc. Dies wird NUR möglich sein, wenn wir diese Ländereien für den Park erwerben und sie richtig schützen", sagt Wlodzimierz Wróblewski, stellvertretender Direktor des Biebrza-Nationalparks.

Der Kauf von Land hat für den Biebrza-Nationalpark Priorität, ist aber ein langwieriger und kostspieliger Prozess. Durch die Einbindung der Marke ?ubr kann dieser Prozess beschleunigt werden. Das erste der geplanten Grundstücke wurde bereits mit den Mitteln der Marke erworben, wodurch sich der Besitz des Biebrza-Nationalparks um dieses Gebiet erweitert hat.

Die Aktivitäten der Marke ?ubr finden zu einer Zeit statt, in der in Polen seit 20 Jahren kein neuer Nationalpark mehr eingerichtet wurde. Die durchschnittliche Fläche der Nationalparks in der Europäischen Union beträgt etwa 3,4 % der Landesfläche, während sie in Polen nur 1,1 % ausmacht. Inzwischen befürworten mehr als 70 % der befragten Polen eine Vergrößerung der Fläche der Nationalparks.

Die Aktivitäten im Biebrza-Nationalpark sind Teil der konsequenten Umsetzung der Mission der zu Asahi Europe gehörenden Marke ?ubr, die auf der aktiven Unterstützung wild lebender Tierarten durch die Reinvestition eines Teils der Gewinne in diese beruht. Sie erfüllt diese Aufgabe in den wertvollsten Naturgebieten Polens. Sie unterstützt verschiedene Naturschutzinitiativen - sowohl langfristige Initiativen, wie die Zusammenarbeit mit dem Bialowieza-Nationalpark, als auch solche, die ein schnelles Handeln erfordern, wie die Hilfe bei Bränden im Biebrza-Tal.

"Die Marke ?ubr wurde vor 18 Jahren rund um die Symbole der polnischen Natur geschaffen. In der Werbung der Marke spielt der Markenheld - ?ubr (Vertreter des europäischen Wisents) - die Rolle des Wächters des Waldes, der sich um alle seine Bewohner kümmert. Da unsere Marke aus der Welt der polnischen Natur stammt, fühlen wir uns dafür verantwortlich, ihren Schutz aktiv zu unterstützen," sagt Urszula Czerniawska-Kapeluch, leitende Markenmanagerin der Marke ?ubr.

Im Jahr 2019 spendete die Marke ?ubr eine Million Zloty für den Schutz bedrohter Arten, 2020 finanzierte sie Spezialausrüstung im Wert von 1 Million Zloty für den Bialowieza-Nationalpark, und eine weitere Million wird in diesem Jahr für den Kampf um die Erhaltung der Wildtiere in ihrer natürlichsten Form gespendet.

Weitere Informationen über die Aktivitäten des Fonds finden Sie unter: www.funduszzubra.pl

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601609/Zubr_and_Biebrzanski_Park_Narodowy.jpg

Original-Content von: ?ubr and Biebrzanski Park Narodowy, übermittelt durch news aktuell