Ein Blick zurück auf die Entwicklung der VOOPOO DRAG MODs - Legenden der E-Zigaretten-Branche

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 29. November veröffentlichte VOOPOO offiziell die vierte Generation des MOD of DRAG, DRAG 4. Es ist ein einzigartiger Mod mit einem einzigartigen Look, der ein einzigartiges und fortschrittliches Vaping-Erlebnis bietet. Im Jahr 2017 entstand der erste MOD der VOOPOO-Drag-Serie, ...

mehr