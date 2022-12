VOOPOO

VOOPOO räumt bei den Ecigclick Vape Awards 2022 mit sieben Auszeichnungen ab

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Führender E-Zigaretten-Hersteller gewinnt zum dritten Mal in Folge den Preis für die beste Marke

Am 14. Dezember enthüllte Ecigclick, eines der größten und maßgeblichen globalen Online-Medien für E-Zigarettenprodukte, die Gewinner der Ecigclick Vape Awards 2022. VOOPOO, eine führende E-Zigarettenmarke, gewann sieben Auszeichnungen und festigte damit seine dominante Position in der E-Zigarettenbranche.

Die Auszeichnung mit dem Best Brand Award, die bereits drei Jahre in Folge verliehen wurde, ist ein Beweis für die Innovationskraft und die Spitzenleistung der Marke sowie für ihre anhaltende Beliebtheit bei ihren Kunden weltweit.

Ein breit gefächertes Produktsortiment

VOOPOO hat vier Produktserien auf den Markt gebracht: ARGUS, DRAG, VINCI und V. Diese stellen eine umfassende und breit gefächerte Palette von E-Zigaretten dar, die den Bedürfnissen der verschiedenen Nutzer gerecht wird.

Der erste Durchbruch für VOOPOO war die Veröffentlichung von DRAG im Jahr 2017, das seit vielen Jahren ein führendes Mod ist und in der Branche ein hohes Ansehen genießt. Danach brachte VOOPOO viele herausragende Vape-Mods auf den Markt, wie z. B. das DRAG 2, das DRAG 3, das neu erschienene DRAG 4 und das ARGUS GT II, das bei den Ecigclick Vape Awards den ersten Preis in der Kategorie BEST VAPE MOD gewann, dank seiner Tri-Proof-Eigenschaften und seiner hohen Leistung beim Dampfen.

Der VOOPOO ARGUS POD, der als BEST FOR BEGINNERS ausgezeichnet wurde, vereint die Innovationen von VOOPOO für optimales Mund-zu-Lunge-Dampfen (MTL). Mit VOOPOOs genialer ITO-Zerstäubungstechnologie bietet der ARGUS POD ein genussvolles MTL-Erlebnis. Der GENE.AI 1.2-Chip ermöglicht eine intelligente Leistungsumschaltung zwischen verschiedenen ARGUS POD-Kartuschen. Der 4-Loch-Lufteinlass erweitert den Luftstrom, und der Luftstrompufferraum sorgt für einen sanften Geschmack.

Nutzerorientierte Innovation

Unter den Produkten, die VOOPOO im Jahr 2022 auf den Markt bringt, gibt es viele Innovationen, die unsere Vorstellung vom Dampfen revolutionieren und in denen die Weisheit und die harte Arbeit des VOOPOO-Teams stecken. VOOPOO hat im Jahr 2022 bereits 17 Produkte auf den Markt gebracht, und es wird erwartet, dass VOOPOO im Dezember zwei weitere Produkte vorstellen wird.

In dieser Auswahl gewann VOOPOO ARGUS P1 den zweiten Preis für BEST POD VAPE, VOOPO DORIC gewann den zweiten Preis für BEST VAPE PEN, VOOPOO MAAT TANK NEW gewann den zweiten Preis für BEST TANK: SUB OHM und VOOPOO ITO-X POD gewann den zweiten Preis für BEST TANK: MTL. Diese vier Auszeichnungen zeigen VOOPOOs Innovationskraft und eine nutzerzentrierte Philosophie, aber VOOPOO gibt sich nicht damit zufrieden, mit seinen Produkten einfach nur gute Arbeit zu leisten.

VOOPOO legt auch großen Wert darauf, mit seinen weltweiten Kunden durch verschiedene Social-Media-Aktionen in Kontakt zu treten, wie z. B. die TikTok Creative Challenge 2022 und die Kampagne Infinity Go – ein sicheres Zeichen für die wachsende Beliebtheit bei seiner weltweiten Nutzerbasis.

Die erhaltenen Auszeichnungen sind die Anerkennung für vergangene Verbesserungen und Fortschritte, und VOOPOO ist als führende E-Zigarettenmarke, die weiterhin eine wachsende Legion von E-Zigaretten-Konsumenten aus der ganzen Welt für sich gewinnt, gut positioniert, um ein sehr erfolgreiches Jahr 2023 zu erleben.

Informationen zu VOOPOO

VOOPOO wurde 2017 gegründet und ist durch die DRAG-Produkte, die in kurzer Zeit weltweit großen Anklang gefunden haben, schnell aufgestiegen. Als High-Tech-Unternehmen mit Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Markenbildung hat VOOPOO vier Hauptproduktserien – ARGUS, DRAG, VINCI und V. Derzeit ist VOOPOO in mehr als 70 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien vertreten.

