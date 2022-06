Neolith

Neolith feiert die offizielle Eröffnung seines Vertriebszentrums in New Jersey - einer Quelle der Inspiration in puncto Design, Qualität und einzigartigen Wohnumgebungen

Carlstadt, N.J. (ots/PRNewswire)

Das Event spiegelt die kontinuierliche Expansion Neoliths in Nordamerika wider und die neue globale Plattform der Marke touch.feel.live

Neolith, die marktführende Marke des gesinterten Steins, feierte vergangenen Donnerstag die offizielle Eröffnung seines Vertriebszentrums in New Jersey, unter Teilnahme von über 250 internationalen Designern, Architekten, Spitzenvertretern ihrer Branche und Markenliebhabern im Allgemeinen. Die Gäste hatten die Gelegenheit, das umfangreiche Sortiment von Neolith für die Umsetzung von High-End-Design- und Architekturlösungen, Inspiration für die Schaffung einzigartiger Innen- und Außenräume, Gastfreundlichkeit und gewerblicher Umgebungen kennenzulernen.

Diese Eröffnungsfeier setzt die Reihe der Events, Partnerschaften und anderer Investitionen im Rahmen der weltweiten Expansionspläne der Marke, einschließlich der vorrangigen Märkte in Europa, China, Australien und natürlich Nordamerika, fort.

„Die Ereignisse der letzten Woche spiegeln die bereits erreichte Entwicklung der Marke in Nordamerika wider. Wir sind überwältigt von den vielen positiven Worten und Gedanken, die von vielen Menschen mit uns geteilt wurden. Neolith ist in Rekordzeit zu Nordamerikas bevorzugter Marke für Tausende von Menschen geworden, die sich täglich für uns entscheiden, und dies ist hauptsächlich der Leidenschaft und den Empfehlungen unserer Partner und Fachleute und dem Einsatz unserer globalen und lokalen Teams zu verdanken", sagte José Luis Ramón, CEO der Neolith Group, der ebenfalls an der Eröffnung teilnahm, neben anderen Führungskräften des Unternehmens, die speziell zu diesem Anlass angereist waren, und er führte weiter aus, dass „unsere Expansionspläne in der Region unvermindert weitergehen werden, wobei wir, angetrieben von einer starken Nachfrage für viele Anwendungen, insbesondere im Küchen- & Badezimmerbereich und in der Ausgestaltung von Inneneinrichtungen, unseren ikonischen Stärken, erfolgreich sein möchten."

Prominente Vertreter aus dem Bereich Architektur und Design, Repräsentanten des Küchen- und Badezimmergewerbes und zahlreiche Medienschaffende wurden während des Events in der vergangenen Woche fürstlich mit feinsten Gerichten und Live-Musik bewirtet und schlenderten durch die Neolith Gallery mit der neuesten Collection The New Classtone. Die Gäste wurden auch Zeuge der Kreativität von Bianca Burrows, einer berühmten Wandmalerin aus Tampa, die eine einzigartige künstlerische Darstellung der Brooklyn Bridge auf Neolith-Oberflächen präsentierte, die von jetzt an das Zentrum schmücken wird.

„Neolith ist etwas, was man aus erster Hand erfahren muss", sagte James Amendola, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Neolith an der Ostküste Nordamerikas. „Deshalb investieren wir in Gelegenheiten zu persönlichen Treffen, die die Sinne anregen. Wir möchten jeden auffordern, den Unterschied, den Neolith macht, zu berühren, zu spüren und zu erleben und sich inspirieren zu lassen, da das Material einzigartige Räume für außergewöhnliche Erfahrungen schafft."

Neoliths 4000 Quadratmeter große Einrichtung befindet sich in 725 Dell Road, Carlstadt, New Jersey, und wird das Unternehmen in die Lage versetzen, Produkte schneller an die nordamerikanischen Kunden auszuliefern, da das Unternehmen dort große Produktmengen lagern und sie schneller verfügbar machen kann.

Über Neolith

Seit seiner Gründung 2009 ist Neolith die marktführende Marke des gesinterten Steins. Eine revolutionäre und innovative architektonische Oberfläche mit besten technischen Eigenschaften und aus 100% natürlichen Rohstoffen hergestellt. Die Entwicklung und Fertigung erfüllen die höchsten Anforderungen in der Welt der Architektur und des Innendesigns und Neolith ragt besonders dank seiner Qualität, Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Eleganz und nicht zu vergessen seiner Nachhaltigkeit heraus. Die Marke ist weltweit zum grundlegenden Stilelement für Küchen, Badezimmer, Gebäudefassaden, Bodenbeläge und selbst für exklusive Designermöbel im Innen- und Außenbereich mit exquisiten Gestaltungen in Verbindung mit höchster Leistung geworden. Neolith ist dank seines Engagements für soziale Verantwortung auch das erste Unternehmen der Branche, das 2019 den Status carbon neutral erlangt hat. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern mit Direktvertrieb und einem umfangreichen Vertriebs- und Partnernetzwerk vertreten.

