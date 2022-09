Bama Tea

Bama Tea in aktuellem Video: Wie neue Technologie die chinesische Teeindustrie modernisiert

Vor kurzem besuchte die beliebte australische Video-Bloggerin Amy die Heimat eines der berühmtesten Tees Chinas, des Tieguanyin. Amys Video wurde vor Ort auf den Teefeldern und in der Produktionsstätte der Bama Tea Co., Ltd. (bekannt als „Bama" oder „Bama Tea") im Kreis Anxi in der Provinz Fujian, gedreht. In dem Video zeigt Bama Tea, wie moderne Technologie die tausendjährige Tradition der Teezubereitung revolutioniert. Das Video hat bisher Zehntausende von Zuschauern erreicht, die sich über die chinesische Teeindustrie und moderne, intelligente Bewirtschaftungsmethoden für Teegärten informieren wollen.

In diesem Video wird in jeder Phase des Teeanbaus und der Verarbeitung auf den Feldern und in der Fabrik von Bama moderne Technologie eingesetzt, um eine gleichbleibende Qualität und Effizienz der Produkte zu gewährleisten.

Der Betriebsleiter von Bama Tea zeigte Amy einige der Automatismen, die auf den Feldern und in der Produktion zum Einsatz kommen, unter anderem Hochleistungskameras, mit denen der Zustand der Teefelder aus der Ferne überwacht werden kann, sowie eine Wetterstation, die Niederschlag, Sonnenlicht, Luftqualität, Bodentemperatur und Luftfeuchtigkeit messen kann. Amy bemerkte auch die kleinen Solarpaneele, die über die Felder verteilt sind und tagsüber Energie aufladen und nachts blaues Licht aussenden, um Schädlinge fernzuhalten.

Neben dem hohen Maß an Überwachung und Schädlingsbekämpfung auf den Feldern ist die Automatisierung ein wichtiger Bestandteil der Teeverarbeitung. Zum Entfernen von Verunreinigungen setzt die Bama-Teefabrik ein vollautomatisches Infrarot-Qualitätssortiersystem mit einem elektrostatischen Walzenentfernungsgerät und einem Metalldetektor ein, um Spuren von Verunreinigungen im Rohtee effizient zu entfernen und ein qualitativ hochwertigeres Produkt herzustellen.

Bei der Verpackung und dem Transport von Tee werden zahlreiche intelligente Roboter eingesetzt, um Arbeitskräfte und Zeit zu sparen und den Kontakt zwischen menschlichen Händen und dem Tee zu reduzieren.

Über den Einsatz von Technologie sagte Amy: „Ich finde es einfach faszinierend, denn Tee als Konzept gibt es in China schon seit über 1000 Jahren, ohne dass sich hier viel geändert hätte. Aber in den letzten Jahrzehnten haben sich die Dinge mit den neuen Technologien und den Fortschritten in der Wissenschaft definitiv zum Besseren gewendet."

Die Zuschauer im Kommentarbereich zeigten sich ebenfalls überrascht über den Grad der Automatisierung. Einer kommentierte: „So informativ und augenöffnend zu sehen, wie hochtechnisiert die chinesischen Teefabriken sind und wie häufig Roboter in der Produktion eingesetzt werden", und ein anderer merkte an: „Es ist schön zu sehen, wie China es geschafft hat, Technologie einzusetzen, um das Leben zu verbessern."

Bama Tea ist eine der bekanntesten Marken, die mit Tieguanyin-Tee in Verbindung gebracht werden und wurde von dem legendären Wang Wenli, einem Tieguanyin-Tee-Erben der 13. Generation, gegründet. Als eine führende Marke der chinesischen Teekette hatte Bama zum 31. Dezember 2021 bereits über 2.600 Geschäfte in China, wobei Anxi Tieguanyin, eines der Flaggschiffprodukte von Bama, bereits 13 Jahre in Folge den Umsatz im ganzen Land anführt.

