Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd; Hanall Biopharma

Daewoong Pharmaceutical und Hanall Biopharma investieren 1 Mio. USD in Alloplex Biotherapeutics

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Beschleunigung der Entwicklung von Alloplex' führendem Programm SUPLEXA Therapeutic Cells, der nächsten Generation der tumorunabhängigen zellulären Therapie zur Behandlung von festen und flüssigen Tumoren.

Daewoong Pharmaceutical und Hanall Biopharma aus Südkorea erweitern ihre globale Initiative zur offenen Zusammenarbeit durch eine Investition in Alloplex Biotherapeutics, ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Boston.

Daewoong Pharmaceutical (CEO: Sengho Jeon) und Hanall Biopharma (Co-CEO: Seung Kook Park & Seungwon Jeong) haben am 19. August ihre Investition in Alloplex Biotherapeutics durch den Kauf bekannt gegeben, um eine mögliche langfristige Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Krebszelltherapien zu unterstützen. Daewoong Pharmaceutical und Hanall Biopharma beabsichtigen, mit Alloplex zusammenzuarbeiten, um globale Netzwerke und die Kommunikation mit Experten in diesem Bereich zu entwickeln.

Diese Investition wird es Alloplex ermöglichen, sein therapeutisches Zellprogramm SUPLEXA der ersten Generation bis zur ersten Hälfte des Jahres 2022 in die Klinik zu bringen. SUPLEXA Therapeutische Zellen sind eine differenzierte und nicht manipulierte autologe Therapie aus aktivierten und reprogrammierten mononukleären Zellen des peripheren Blutes (PBMC), die aus Vollblut von Patienten gewonnen werden. SUPLEXA-Zellen werden in einem robusten Ex-vivo-Herstellungsverfahren schnell und in großer Zahl erzeugt, wobei sie die Fähigkeit erwerben, alle getesteten Tumorzellen abzutöten, ohne normale Zellen zu beeinträchtigen. SUPLEXA-Zellen bestehen aus einer heterogenen Mischung von Zellen mit sowohl angeborenen als auch adaptiven Phänotypen, die für ihre Anti-Tumor-Aktivität bekannt sind, darunter NK-, NKT-, CD8+ CTL- und gd T-Zellen. SUPLEXA-Zellen verfügen über eine multimodale Anti-Tumor-Strategie, die ausschließlich aus normalen aktivierten Immunzellen besteht und alle getesteten Tumorzellen abtöten kann. Es wird postuliert, dass diese Therapie durch die Verwendung von patienteneigenen Zellen anstelle von externen Substanzen ein sehr günstiges Sicherheitsprofil aufweist und gleichzeitig die krebshemmende Wirkung maximiert.

Alloplex wurde 2016 gegründet und wird von seinem wissenschaftlichen Gründer und CEO, Dr. Frank Borriello MD, PhD, geleitet - einem in Harvard ausgebildeten Immunologen mit über 20 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie. Vor seiner Tätigkeit bei Alloplex leitete er den Bereich Suche und Bewertung in mehreren Pharmaunternehmen.

Seungwon Jeong, Co-CEO von Hanall Biopharma, sagte: "Wir freuen uns sehr, in Alloplex zu investieren, da das Unternehmen eine einzigartige Anti-Tumor-Immunzelltherapie entwickelt, in der Hoffnung, die Lebensqualität von Krebspatienten durch eine gemeinsame Investition zu verbessern."

Frank Borriello, CEO von Alloplex Biotherapeutics, sagte: "Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das Daewoong und Hanall durch ihre Investition in Alloplex gezeigt haben. Wir hoffen, dass dies der Beginn einer lohnenden Zusammenarbeit ist, in deren Rahmen wir in der Lage sein werden, SUPLEXA Therapeutic Cells im asiatisch-pazifischen Raum zu entwickeln, nachdem eine erfolgreiche erste Studie am Menschen bald in Australien beginnen wird."

Daewoong Pharmaceutical Homepage: https://www.daewoong.co.kr/en/ Hanall Biopharma Homepage: https://www.hanall.com/ Alloplex Homepage: https://www.alloplexbio.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1598021/CI_of_Daewoong_Pharmaceutical__Hanall_Biopharma_and_Alloplex.jpg

Original-Content von: Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd; Hanall Biopharma, übermittelt durch news aktuell