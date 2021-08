MOJITO GAMES

Das Zeitangriff Karten RPG "Comix Breaker" ist auf dem Markt!

Seongnam-Si, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Ein erbitterter Kampf um den Verstand mit Monstern im "Zeitangriff Karten RPG"

- Unterhaltsame Bilder voller "Comic"-Gefühle

- Weltweiter Beginn des Serviceangebots

Das Zeitangriff Karten RPG "Comix Breaker" von MOJITO GAMES startet sein weltweites Serviceangebot.

Animation: https://youtu.be/2eqRbkfpLG4

"Comix Breaker" ist ein "roguelike" Kartenspiel, das einfache, aber tiefgreifende strategische Elemente enthält. Das Spiel bietet strategischen Kartenkampfspaß und verfügt über einen "Wettbewerbsmodus", in dem sechs Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten können.

Dieses Spiel sticht im Vergleich zu anderen Spielen auf der mobilen Plattform durch seine Grafik im Comic-Stil heraus. Jedes Kapitel im klassischen Modus besteht aus einem Comic, und dieses einzigartige Konzept zieht sich, einschließlich des Covers und der Level, durch das gesamte Spiel hindurch.

Der Hauptcharakter "Steve" wird versehentlich in ein Comicbuch gesaugt. Der Spieler wird dann zu "Steve" und begibt sich in eine Welt der Kartenkämpfe mit außergewöhnlichen Monstern. Der einzigartige Comic-Stil findet sich in jedem Winkel des Spiels wieder, einschließlich der Illustrationen, der Monster und der Kartenhintergründe, und verleiht dem Spiel einen Hauch von Humor.

"Comix Breaker" wurde vom Produktionsteam des mobilen Brettspiels "Game of Dice" entwickelt, das weltweit 50 Millionen Downloads verzeichnete. Die im Laufe der Jahre aufgebauten Produktionskapazitäten für Strategie- und Brettspiele spiegeln sich in den Inhalten wider und sorgen für eine solide Gesamtqualität und garantierten Spielspaß. Es ist ein Spiel, das jeder mit Leichtigkeit spielen kann, und wird insbesondere den Fans des Schurkengenres sowie den Spielern empfohlen, die sich nach einem neuen erfrischenden Stil sehnen.

Comix Breaker ist im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich. Zur Feier des offiziellen Starts sind darüber hinaus verschiedene Veranstaltungen geplant.

Nähere Informationen zu "Comix Breaker" finden Sie auf der offiziellen Website.

Offizielle Website: https://www.comixbreaker.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1592482/image.jpg

Original-Content von: MOJITO GAMES, übermittelt durch news aktuell