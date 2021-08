SHEIN; Walker Drawas

Der international aktive Modehändler SHEIN kündigt die erste SHEIN X 100K Challenge-Serie an. Gastrichter sind: Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons und Laurel Pantin

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Zur Feier des erfolgreichen SHEIN X-Programms bietet die SHEIN X 100K Challenge den teilnehmenden aufstrebenden Designern die Chance, einen Hauptpreis in Höhe von 100.000 Dollar zu gewinnen und in SHEINs virtuell gestreamter Modeschau für die Herbst-/Winterkollektion 2021 vertreten zu sein.

Der weltweit aktive Mode- und Lifestyle-Einzelhändler SHEIN wird diesen Sommer die erste SHEIN X 100K Challenge-Serie ausrichten. Die vierteilige Serie wird von einer hochkarätigen Jury begleitet, zu der unter anderem Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons und Laurel Pantin gehören. Die "Be Bold, Be You"-Challenge startet mit 30 aufstrebenden Designern, die um die Chance wetteifern, in die Top 5 zu gelangen.

Die 5 Finalisten werden für das Finale nach Los Angeles geflogen und erhalten die einmalige Chance, während der letzten Challenge mit dem Namen "Be You!", von den Juroren (1:1) betreut zu werden. Der siegreiche Designer wird in der letzten Folge der Serie am Sonntag, dem 12. September, bekannt gegeben und nimmt den Hauptpreis von 100.000 Dollar mit nach Hause.

Die Kreationen der SHEIN X Designer werden während der virtuellen Modenschau von SHEIN für die Herbst/Winterkollektion 2021 präsentiert und an Millionen von Zuschauer weltweit gestreamt. Die SHEIN X 100K Challenge Serie beginnt am Sonntag, dem 22. August und wird über die kostenlose SHEIN-App sowie über SHEINs offizielle YouTube-, Twitter-, Instagram- und Facebook-Kanäle übertragen.

SHEIN hat das SHEIN X Designer Inkubator Programm im Januar 2021 ins Leben gerufen. Das fortlaufende Programm soll aufstrebenden Modedesignern die Möglichkeit bieten, mit SHEIN zusammenzuarbeiten und ihre Marken zu neuen Höhen zu führen. Die Online-Serie ist eine von vielen bedeutenden philanthropischen Initiativen der Marke im Jahr 2021 und sie soll dazu dienen, Menschen zusammenbringen, um die Mode zu feiern.

Ausstrahlungstermine der Episoden Sonntag, 22. August 2021 (14:00 Uhr PST, Pacific Standard Time) Sonntag, 29. August 2021 (14:00 PM- PST) Sonntag, 5. September 2021 (14:00 PM- PST) Sonntag, 12. September 2021 (14:00 PM- PST)

Informationen zu SHEIN X:

SHEIN X bietet aufstrebenden Modedesignern und -illustratoren die Möglichkeit, in Partnerschaft mit SHEIN ihre Designs und Marken zu neuen Höhen zu führen. Die Initiative wurde speziell entwickelt, um die in der Branche immer wieder auftretenden Probleme mit Urheberrechtsverletzungen auszugleichen, und sie bietet aufstrebenden Talenten die Möglichkeit, ihre Einnahmequellen zu erweitern, ihre Bekanntheit zu steigern und ein großes Publikum der Generation Z auf der ganzen Welt zu erreichen.

SHEIN X wird den Bekanntheitsgrad des Produkts und der Marke des Designers bei der großen internationalen Kundenbasis von SHEIN erhöhen und das Einzigartige an ihrem Stil und ihrer Markenidentität hervorheben. SHEIN wird eng mit den Designern zusammenarbeiten und sie von der Konzeptionsphase bis zur Bemusterung, Produktion und dem Vertrieb (über die SHEIN-Website) begleiten.

Informationen zu SHEIN:

SHEIN wurde 2008 gegründet und ist ein Fast-Fashion-E-Retailer mit einem weltweiten Netzwerk in 220 Ländern und Regionen. Hier bei SHEIN liegt der Schwerpunkt nicht auf der Kleidung, sondern auf der Auswahl. Deshalb bringen wir täglich 1000 neue Modeartikel heraus und verwöhnen unsere Kunden mit einer schwindelerregenden Auswahl an trendiger Damenbekleidung, die sie nach Herzenslust kombinieren können. Denn wir sind der Überzeugung, dass die Kleidung, die wir tragen, unsere Persönlichkeit widerspiegelt, und wir möchten den Frauen von heute die Möglichkeit geben, ihre Individualität kennenzulernen und auszudrücken. Dank der großen Auswahl, die wir bieten, können unsere Kundinnen den perfekten Look kreieren, der ihre Individualität zum Ausdruck bringt. Kurz gesagt, wir helfen dir dabei, du selbst zu sein. Weitere Informationen zu SHEIN finden Sie auf shein.com, instagram.com/sheinofficial und youtube.com/shein.

