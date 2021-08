Gerard Lighting Group (GLG); Pierlite

GLG prüft strategische Optionen für den marktführenden Geschäftsbereich Pierlite

Sydney (ots/PRNewswire)

Der Vorstand der Gerard Lighting Group (GLG) hat Pläne zur Prüfung strategischer Optionen für das Pierlite-Geschäft des Unternehmens bekannt gegeben.

Pierlite ist in Australien und Neuseeland der führende Anbieter von gewerblichen und industriellen Beleuchtungslösungen für den Innenbereich. Als Marke, der man seit mehr als 70 Jahren vertraut, verfügt das Unternehmen über konkurrenzlose Beziehungen zu einer erstklassigen und wachsenden Zahl von Großhändlern, Bauunternehmern und Planern in den Bereichen Handel, Industrie, Gesundheit und Bildung.

Pierlite kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Durchführung großer und komplexer Beleuchtungsprojekte verweisen, darunter

Projekt mit NSW Education zur Verbesserung der Klassenzimmerbeleuchtung in mehr als 1.000 Schulen im ganzen Bundesstaat; Projekte, einschließlich:

Installation einer maßgeschneiderten Lichtlösung mit 6-Sterne-Energiebewertung in den Barangaroo Towers in Sydney;

Exklusivvertrag über die Lieferung von 10.000 hochmodernen Beleuchtungskörpern für den Commercial Bay Precinct in Auckland, Neuseeland; und Entwurf und

Installation einer maßgeschneiderten Beleuchtungslösung für die Entwicklung des Chevron Tower, dem größten Bauprojekt in Westaustralien.

GLG befindet sich mehrheitlich im Besitz von Bain Capital Credit und Investec. Durch ihre starke Unterstützung über mehrere Jahre hinweg hat das Pierlite-Geschäft ein bedeutendes Wachstum erzielt, einschließlich einer zweistelligen Rentabilität auf der Grundlage eines Umsatzes von etwa 150 Millionen US-Dollar. Dies ist zum Teil auf ein umfassendes Transformationsprogramm zurückzuführen, das sich auf ein kundenorientiertes Vertriebsmodell konzentriert und erhebliche Investitionen in Produktinnovation und F&E, neue Technologiesysteme und durchgängige Prozessverbesserungen vorsieht.

Der GLG-Vorsitzende Ben Sebel sagte, der Geschäftsbereich Pierlite sei gut aufgestellt, um nach dem erfolgreichen Transformationsprogramm und mit einem klaren Fokus auf neue Marktchancen weiterhin stark zu wachsen.

"Das Unternehmen hat eine klare Strategie, um die bedeutenden Möglichkeiten in wichtigen und schnell aufkommenden Segmenten zu nutzen, einschließlich des globalen Marktes für intelligente Beleuchtungslösungen für Gebäude, der sich bis 2025 zu einer 100-Milliarden-US-Dollar-Branche entwickeln soll", sagte er.

Die innovativen Produktlösungen und das marktführende Angebot von Pierlite haben dazu geführt, dass das Unternehmen zahlreiche Aufträge in verschiedenen Segmenten in Australien und Neuseeland erhalten hat, unter anderem in den Bereichen Regierung, Bildung, Gesundheit und Anlagenbesitzer.

Ankura Consulting wurde zum Finanzberater für das geplante Verfahren ernannt.

Informationen zu Pierlite

Mit einer 70-jährigen Geschichte, die gleichbedeutend mit der Entwicklung der Beleuchtungsindustrie ist, ist Pierlite in Australien und Neuseeland als Marktführer für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Beleuchtungs- und Steuerungssystemen für Gewerbe, Industrie und Gesundheitswesen anerkannt. www.pierlite.com.au

Original-Content von: Gerard Lighting Group (GLG); Pierlite, übermittelt durch news aktuell