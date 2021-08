Essex Furukawa Magnet Wire LLC

Essex Furukawa gewinnt großes EV-Projekt mit Hochspannungswickeldraht

Atlanta (ots/PRNewswire)

Essex Furukawa hat einen Vertrag als alleiniger Lieferant von Magnetdraht für eine Premiummarke des weltgrößten Automobilherstellers erhalten, als Teil eines Projekts, das 33.000 Tonnen Hochspannungswickeldraht (HVWW®) umfasst, der speziell für 800-V-Anwendungen entwickelt wurde.

Die Investition wird ausschließlich am Standort Arolsen (Deutschland) getätigt und ist ein wichtiges Signal für eine schnell herannahende, nachhaltige Zukunft im Bereich Automotive. Der Auftrag wird auch zu einer Erweiterung des Werks und zu neuen Maschinen zur Unterstützung der Produktion führen.

"Mit Blick auf die nächste Generation von Automobilen wird immer deutlicher, dass Innovationen auf dem Markt für Elektrofahrzeuge an vorderster Front des Wachstums stehen werden", sagte Klaus Borstner, Präsident von Essex Furukawa Magnet Wire Europe. "Wir glauben, dass HVWW® Hand in Hand mit dieser Entwicklung gehen wird, da die Automobilhersteller Möglichkeiten für ihre EV-Linien schaffen, um die Leistungsfähigkeit von Verbrennungsmotoren zu erreichen.

Bei seiner Einführung wurde HVWW® mit dem ersten Platz des Magna Innovation Award 2017 ausgezeichnet, nachdem nachgewiesen wurde, dass es eine höhere Lebensdauer und Effizienz ermöglicht und die Verkleinerung von elektrischen Fahrmotoren ermöglicht, sodass diese mit höheren Spannungen und Strömen betrieben werden können. Es ist einzigartig auf dem europäischen Automobilmarkt und ebnet den Weg für weitere Innovationen im Bereich der Elektrofahrzeuge, da es die engen Markttoleranzen ohne Spielraum für Unzulänglichkeiten erfüllt.

HVWW® ist mit extrudiertem technischem Kunststoff beschichtet, um die Leistung von EV- und anderen Produkten zu verbessern und auch hohe Spannungen von über 1000 V und teilentladungsfreie Drähte (PDIV) zu ermöglichen.

Borstner fügt hinzu, dass es einige einfache Wahrheiten gibt, die dazu führen werden, dass mehr Unternehmen in dieses Produkt investieren.

"Der Grund, warum HVWW® zum Industriestandard werden wird, ist die Tatsache, dass Hochspannung große Hitze erzeugt. In der Elektrofahrzeugindustrie sind Hitzebeständigkeit, Flexibilität und wiederholte Beanspruchung ständige Hindernisse für die Leistung von Magnetdrähten. Unsere Ingenieure haben die Herausforderung angenommen, jedes Designelement zu perfektionieren, um ein außergewöhnliches Produkt zu schaffen", sagte er. "Wir gehen davon aus, dass dies die erste von vielen Herstellerinvestitionen sein wird."

HVWW® zeichnet sich durch drei Hauptmerkmale aus:

Hochgradig anpassbar: Es ist auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten und kann in verschiedenen Stärken sowie Höhen und Breiten hergestellt werden, so dass es in neue und bestehende Motorentechnologie integriert werden kann.

Flexibilität: HVWW® hat ein sehr flexibles Design, das den Installationsprozess verbessert. Dies ermöglicht auch neue Designinnovationen, die mit steiferen Materialien nicht möglich wären.

Temperatur: Die extrudierte Außenschicht bietet eine hervorragende Hitzebeständigkeit und Zuverlässigkeit. Die einzigartige Konstruktion kann bei einer konstanten Temperatur von 240 °C ohne Leistungseinbußen betrieben werden.

Der Automobilhersteller plant, seine vollelektrische Produktpalette bis 2025 auf 20 Modelle weltweit zu erweitern, und hat Prognosen bekannt gegeben, die bis 2030 den Verkauf von 7 Millionen Elektrofahrzeugen auf seiner neuen Plattform vorsehen.

Es besteht die Möglichkeit, dass dieses Projekt auf den Mutterkonzern und seine wachsende Palette von EV-Produkten ausgeweitet wird.

Essex Furukawa ist der einzige Anbieter von Magnetdraht, der in der Lage ist, seine Produkte vollständig zu beschaffen, zu entwickeln und an seine Kunden in der ganzen Welt zu liefern. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um hocheffiziente, kundenspezifische Lösungen mit branchenübertreffenden thermischen Toleranzen zu entwickeln.

Mit der Konzentration auf strategische Akquisitionen in den Bereichen Lack- und Drahtentwicklung, Vertrieb und Expansion im Automobilsektor hat sich Essex Furukawa als Marktführer bei der Innovation und Herstellung von Magnetdrahtprodukten positioniert.

Informationen zu Essex Furukawa

Essex Furukawa Magnet Wire LLC ist der weltweit führende Anbieter von Magnetdraht, der von den meisten großen Erstausrüstern, Tier-1-Zulieferern und Branchenführern in den Bereichen Automobil, Energie, Industrie sowie Gewerbe und Wohnen verwendet wird. Das in Atlanta ansässige Unternehmen ist ein globales Joint Venture, das 2020 zwischen Essex Magnet Wire und Furukawa Electric Co. gegründet wurde, die beide führend in der Entwicklung von Magnetdrahtprodukten und kundenspezifischen Lösungen sind. Das fusionierte Unternehmen, das sich auf die Stärken von Essex Magnet Wire und Furukawa Electric stützt, kann auf mehr als zwei Jahrhunderte gemeinsamer Erfahrung und Kenntnisse zurückgreifen, um Innovationen voranzutreiben und sich gleichzeitig auf die Bereitstellung hervorragender Fertigungsqualität und eines hervorragenden Kundendienstes zu konzentrieren. www.essexfurukawa.com

