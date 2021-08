SOLARLIGHTKOREA(CO.,Ltd)

SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd) führt "K-Batterie" mit Altbatterie-Recycling ein

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Sie sind führend bei internationalen Technologiestandards mit großvolumiger Trockenentladung

SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd) gab im August bekannt, dass es ein "Post-Use-Batterie-Recyclingverfahren" entwickelt hat, das den hohen Wert der Sekundärbatterieindustrie maximieren kann.

"After-Use-Batterie-Recycling" ist ein Verfahren zur Gewinnung und Reproduktion von Kernmaterialien für Sekundärbatterien, wie Nickel und Lithium, aus gebrauchten Batterien oder Batterieabfällen aus dem Herstellungsprozess. Nach Angaben von SNE Research, einem Marktforscher für wiederaufladbare Batterien für Elektrofahrzeuge, wird der weltweite Markt für Altbatterien im Jahr 2030 auf etwa 20 Billionen KRW geschätzt; obwohl er als das Geschäft der nächsten Generation der Sekundärbatterieindustrie Aufmerksamkeit erregt, ist das größte Hindernis, das noch nicht angegangen wurde, die Altbatterie selbst.

Da die Batterie nach dem Gebrauch aufgrund ihres hohen Energieniveaus hochgefährlich und explosiv ist, ist die "Entladung (stabiler Zustand mit niedrigem Niveau)" ein wesentlicher Prozess für die sichere Kontrolle der Lebensdauer.

Die neue Technologie, die von SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd) eingeführt wurde, ist eine "Trockenentladung", die die Batterie in einen deaktivierten Zustand umwandelt, indem sie die verbleibende Menge der Batterie während des Entladevorgangs verbraucht und sie wiederverwertbar macht.

Die herkömmliche Entladungstechnologie "Nassentladung", d. h. Eintauchen in Elektrolyt, hat den Nachteil, dass eine Entladung mit großer Kapazität aufgrund der geringen Effizienz nicht möglich ist, was durch die Trocknungszeit, die hohen Kosten für die Abwasserbehandlung und die Umweltverschmutzung verursacht wird. Die Trockenentladung ist eine von SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd) vorgestellte Kerntechnologie, die die verbleibende Kapazität verbraucht und eine effiziente Nutzung der gebrauchten Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht. Basierend auf der einzigartigen Technologie von SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd) ist es möglich, einen Batteriepack während des Ladens/Entladens zu diagnostizieren, ein Vorbehandlungssystem zu bauen, um eine sichere Lagerung, einen sicheren Transport und ein sicheres Recycling zu ermöglichen, und eine Großraum-Entladungsbehandlung durchzuführen, wenn eine Großraum-Trockenentladungsanlage gebaut wird.

"Unsere Großraum-Trockenentladung ist eine moderne und innovative Technologie, die den ESG-Standards entspricht und die Ressourcen umweltfreundlich, sicher und effizient einsetzen kann, um die wirtschaftliche Machbarkeit zu gewährleisten. Heutzutage ist die K-Batterie-Technologie marktführend", sagte Kim Wol-Young, CEO von SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd). "Wir müssen ein umweltfreundliches industrielles System aufbauen, indem wir die K-Batterie-Technologie in die Sekundärbatterie-Industrie in Verbindung mit der Rückgewinnung, Lagerung und Behandlung von Abfallressourcen wie elektrischen/elektronischen Produkten, einschließlich Altbatterien für Elektrofahrzeuge, Solarpaneele und Sekundärbatterien, einbeziehen, da der globale Abfallmarkt voraussichtlich ein stetiges Wachstum aufweisen wird."

Informationen zu SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd)

SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd), als führender Anbieter von K-Batterien, verfügt über eine Vielzahl von fortschrittlichen Technologien, die eine stabile Aufrechterhaltung des Batteriezustands unter Verwendung von Batterie-SOC/SOH-Diagnose- und Kontrollmethoden, Entladeverfahren, die für die Prüfung der Batterieleistung unerlässlich sind, sowie die Überprüfung des verbleibenden Batteriestands und des Entladezustands ermöglichen, indem ESS O&M in das auf dem Gebiet der Sekundärbatterie angesammelte Know-how integriert wird. Insbesondere die variable Widerstandssteuerung für große Kapazitäten ist ein wirtschaftlicher Weg, um den wichtigen Entladeprozess für eine große Anzahl von Elektrofahrzeugbatterien schnell durchzuführen - sie ist in der gesamten Branche als Kerntechnologie anerkannt, da neue Geschäfte im Zusammenhang mit Nachnutzungsbatterien aktiv gefördert werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1590690/image.jpg

Original-Content von: SOLARLIGHTKOREA(CO.,Ltd), übermittelt durch news aktuell