Tulip Interfaces kündigt $100M Series C unter der Führung von Insight Partners an, um Frontline-Industrien dabei zu helfen, ihre Abläufe in die Cloud zu bringen

Boston (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen wird die Finanzierung nutzen, um die Belieferung globaler Kunden auszuweiten und die Produktpalette zu erweitern.

Tulip Interfaces gab heute bekannt, dass das Unternehmen 100 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Finanzierung unter der Leitung des in New York ansässigen globalen Private-Equity- und Risikokapitalunternehmens Insight Partners erhalten hat. Die neuen Investoren Pitango Growth und Marc Benioff's TIME Ventures schlossen sich der Runde an, ebenso wie die bestehenden Investoren DMG MORI, NEA und Vertex Ventures US.

Die Frontline Operations Plattform von Tulip bietet eine Cloud-basierte, codefreie Plattform mit nativen Edge-Funktionen, die Menschen, Maschinen, Geräte und Systeme verbindet, die in den Betrieben einer Vielzahl von Frontline-Industrien eingesetzt werden, darunter allgemeine Fertigung, Pharmazeutik und Biotechnologie, Labore und Lagerhaltung.

Mit der Finanzierung der Serie C plant Tulip, seine internationalen Aktivitäten zu erweitern, um seine Hunderte von globalen Unternehmenskunden wie Terex, Delta Faucet und Outset Medical in mehr als 35 Ländern besser zu unterstützen. Tulip beabsichtigt, die Mitarbeiterzahl zu verdoppeln, die Niederlassungen in Boston, München und Budapest auszubauen und Anfang 2022 eine neue APAC-Zentrale einzurichten. Das Unternehmen plant, in neue Produktfunktionen zu investieren und weitere KI- und Data-Science-Funktionen auf häufig verwendete Kunden-Workflows anzuwenden. Tulip wird zusätzliche Ressourcen für seine wachsende Benutzergemeinschaft und den Frontline Operations Marketplace einsetzen.

Laut Natan Linder, Mitbegründer und CEO von Tulip, "sind etwa 1 von 5 Arbeitnehmern weltweit an vorderster Front tätig, die im Grunde genommen keine Arbeit haben. Ihre Arbeitsumgebungen sind hochkomplex, mit Arbeitszellen, Sensoren, Bänken, Förderbändern und Backend-Systemen in einer physischen und digitalen Umgebung, und sie brauchen eine Plattform, die ebenso dynamisch ist, um all die beweglichen Teile zu unterstützen. Genau wie die Wissensarbeiter brauchen auch die Mitarbeiter an der Front Zugang zu den richtigen Werkzeugen, um die Daten zu erhalten, die sie brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Betriebe zukunftssicher zu machen."

Peter Sobiloff, Managing Director bei Insight Partners, wird in den Vorstand von Tulip berufen. Zur Partnerschaft mit Tulip bemerkt er: "Frontline-Operationen stellen eine Marktchance von 150 Milliarden Dollar dar, und Tulip ist eindeutig der Marktführer der nächsten Generation. Seine leistungsstarken No-Code- und Edge-Funktionen bilden eine Brücke zwischen den digitalen und physischen Aspekten dieser Branchen und eignen sich hervorragend für die Arbeit in solchen Umgebungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Tulip in der nächsten Phase des Unternehmenswachstums."

Zur Partnerschaft von Tulip mit Insight Partners sagt Linder: "Insight hat eine großartige Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit B2B-Wachstumsunternehmen wie Tulip. Ich war beeindruckt von allen, mit denen ich in ihrem Team zusammengearbeitet habe, und bin fest davon überzeugt, dass sie ein großartiger Partner für unsere Scale-up-Phase sein werden." Tulip rechnet auch damit, dass sich in naher Zukunft weitere strategische Partner an der Finanzierungsrunde beteiligen werden.

Während der COVID-19-Pandemie mussten sich die Hersteller und andere Unternehmen in diesen Branchen an eine Vielzahl von Herausforderungen anpassen: schwankende Nachfrage, unbeständige Lieferketten und Veränderungen in der Belegschaft, um nur einige zu nennen. Im Gegensatz zu Legacy-Lösungen vor Ort bietet die flexible Cloud-basierte Plattform von Tulip die nötige Agilität und Erweiterbarkeit, um diese Bedingungen zu meistern, was dem Unternehmen die Anerkennung als Challenger mit der höchsten Umsetzungsfähigkeit im 2021 Gartner Magic Quadrant für Manufacturing Execution Systems (MES) einbrachte und in den letzten 18 Monaten ein erhebliches Neukunden- und Expansionswachstum vorantrieb.

Die Zahlen:

Seit der Markteinführung hat Tulip seinen Kunden geholfen, mehr als 140 Millionen bisher nicht verfolgte Produktionsprozesse zu verfolgen

In den letzten drei Jahren hat Tulip die ARR mit einem CAGR von 270 % gesteigert

In den letzten zwei Jahren wuchs der Kundenstamm um über 500 %, wobei Tulip an mehr als 300 Standorten eingesetzt wird

Tulip-Benutzer haben im letzten Jahr über 20.000 Apps erstellt, und die Benutzerbasis ist im Vergleich zum Vorjahr um 300 % gewachsen

In den letzten 12 Monaten hat Tulip die Mitarbeiterzahl um 81 % auf über 130 Mitarbeiter in Boston, München und Budapest erhöht.

Um mehr über die Plattform von Tulip zu erfahren, besuchen Sie https://tulip.co/, um offene Stellen einzusehen, besuchen Sie https://tulip.co/careers/.

Informationen zu Tulip

Tulip, das führende Unternehmen für Frontline-Operationen, ermöglicht es den Mitarbeitern an der Frontline weltweit, die Produktivität ihrer Teams, die Qualität ihrer Arbeit und die Effizienz ihrer Abläufe zu verbessern. Mit der No-Code-Plattform von Tulip können Unternehmen diejenigen, die dem Betrieb am nächsten stehen, in die Lage versetzen, ihren Betrieb digital umzugestalten und in Echtzeit Einblick in die beteiligten Menschen, Werkzeuge, Maschinen und Prozesse zu erhalten - und das alles innerhalb weniger Tage. Unternehmen aller Größen und Branchen haben die intuitive Plattform von Tulip implementiert, um einige der dringlichsten Herausforderungen im Betrieb zu lösen. Das aus dem MIT hervorgegangene Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Somerville, Massachusetts, und unterhält Niederlassungen in Ungarn und Deutschland. Es wurde als Challenger im Gartner Magic Quadrant 2021 für Manufacturing Execution Systems (MES), als Frost and Sullivan Entrepreneurial Company of the year und als World Economic Forum Technology Pioneer ausgezeichnet.

Informationen zu Insight Partners

Insight Partners ist ein weltweit führendes Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen, das in wachstumsstarke Technologie- und Software-ScaleUp-Unternehmen investiert, die transformative Veränderungen in ihren Branchen vorantreiben. Insight Partners wurde 1995 gegründet und hat in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und durch eine Reihe von Fonds mehr als 30 Milliarden USD an Kapitalzusagen eingeworben. Insight verfolgt das Ziel, visionäre Unternehmer zu finden, zu finanzieren, erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen praktische, interaktive Software-Expertise zur Verfügung zu stellen, um langfristigen Erfolg zu fördern. Durch seine Mitarbeiter und sein Portfolio fördert Insight eine Kultur, die auf der Überzeugung basiert, dass ScaleUp-Unternehmen und Wachstum neue Chancen für alle schaffen können. Weitere Informationen zu Insight und all seinen Investitionen finden Sie auf insightpartners.com oder folgen Sie uns auf Twitter @insightpartners.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1590868/Tulip_Logo.jpg

Original-Content von: Tulip, übermittelt durch news aktuell