Ori Industries

Ori und KX bieten Echtzeit-Streaming-Analysen mit beispielloser Leistung über Telco Edge

-Ori Industries, das globale Edge-Computing-Infrastrukturunternehmen, hat sich mit KX, einem weltweit führenden Anbieter von Echtzeit-Streaming-Analysen, zusammengeschlossen, um eine Streaming-Analyselösung für Edge-Geräte mit extrem niedriger Latenz bereitzustellen, die Tier-1-Telekommunikationsnetze nutzt, um näher an Anwendungsbenutzer heranzukommen.

Die Integration der Global Edge (OGE)-Plattform von Ori und der marktführenden Streaming-Analysesoftware von KX ermöglicht Echtzeit-In-Stream-Analysen am Edge, wodurch die Geschwindigkeit der Datenanalyse erheblich gesteigert und gleichzeitig die Datenmenge, die zur Verarbeitung in die Cloud gesendet werden muss, reduziert wird.

KX und Ori arbeiten derzeit mit BT Innovation Labs zusammen, um die Lösung für die Enterprise-Kunden von BT zu bündeln.

Für Unternehmen, die eine verteilte Computing-Umgebung betreiben, aber entweder nicht in der Lage oder noch nicht bereit sind, ihre Systeme vollständig in die Cloud zu migrieren, bietet dieser Ansatz alle Management- und Skalierungsvorteile des Cloud Computing ohne die damit verbundenen Risiken in Bezug auf Latenz, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kosten. Die kombinierte Lösung ermöglicht eine automatisierte Skalierung über Kubernetes und die Selbstheilung von Workloads mit einem standardisierten Satz von APIs für eine einfache Nutzung.

Die Möglichkeit, Ereignisse in Echtzeit an nachgelagerte Systeme weiterzuleiten, eignet sich ideal für Anwendungsfälle, in denen groß angelegte IoT- oder Mobile Edge Compute (MEC)-Architekturen über mehrere Infrastrukturen, Umgebungen und Regionen hinweg betrieben werden, z. B. in Bereichen wie autonome Fahrzeuge, vorausschauende Wartung, Smart Cities und Mobile Gaming sowie für andere hochleistungsfähige, latenzarme, sichere und private Unternehmensanwendungen für industrielle und unternehmenskritische Infrastrukturen.

Andy Corston-Petrie, Senior Manager, Mobile Core Networks Research bei BT, sagte: Unternehmen setzen zunehmend auf latenzsensitive Lösungen, die vor Ort oder in der Cloud laufen. Mit einem privaten Edge-Angebot können wir unseren Unternehmenskunden, die in stark regulierten oder geschlossenen Umgebungen eine sichere, schnelle Möglichkeit zur Entscheidungsfindung benötigen, den Zugang zum Edge ermöglichen."

Tier-1-Telekommunikationsunternehmen wie BT prüfen das Potenzial von Edge-Computing und ermitteln die Möglichkeiten, Kompromisse und Anforderungen, die verschiedene Geschäftsmodelle am Edge ermöglichen, um ihren Unternehmenskunden die Vorteile der Cloud mit der Zuverlässigkeit und Leistung des Edge zu bieten.

Corston-Petrie fügte hinzu: "Mit Partnern wie Ori Industries und KX können wir dieses Potenzial ausschöpfen. Gemeinsam können wir es Unternehmenskunden ermöglichen, Daten vor Ort zu nutzen und direkt an der Quelle zu analysieren, wodurch die Zeit für wichtige Entscheidungen reduziert wird."

Douglas Mancini, Chief Commercial Officer bei Ori Industries, sagte: "Durch die Kopplung einer der schnellsten Streaming-Analyselösungen der Branche mit unserem Low-Latency-Delivery-Stack ermöglichen wir Telekommunikationsunternehmen, ihre Netzwerke wie nie zuvor zu nutzen, und das ganze Potenzial von 5G zu erschließen."

Paul Hollway, Head of Partnerships bei KX, sagte: "Aus unserer eigenen Forschung wissen wir, dass die Reduzierung des Entscheidungsfensters durch Echtzeit-Datenanalyse für immer mehr Unternehmen in allen Branchen zu einer entscheidenden Anforderung wird. Wir freuen uns, mit Ori zusammenzuarbeiten, um diese Fähigkeit über seine Plattform bereitzustellen."

Informationen zu Ori Industries

Ori Industries baut die weltweit größte Distributed Edge Cloud auf, die Telekommunikationsunternehmen in die Lage versetzt, ihre Netzwerkvorteile zu nutzen und Anwendungen schneller auszuführen. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht Anwendungsentwicklern und Unternehmen den nahtlosen Zugriff auf die leistungsstärksten lokalen, regionalen und globalen Kommunikationsnetze und sorgt für beispiellose Kostenersparnisse, Leistung und Sicherheit am Edge. Erfahren Sie mehr auf ori.co.

Informationen zu KX:

KX, die führende Technologie für kontinuierliche Echtzeit-Intelligenz, ist Teil von First Derivatives plc, einer Gruppe von datengesteuerten Unternehmen, die den Wert von Einblicken, Rückblicken und Voraussichten freisetzen, um Unternehmen voranzubringen. KX Streaming Analytics, das auf der Zeitreihendatenbank kdb+ aufbaut, ist eine branchenführende Hochleistungsplattform für In-Memory-Computing, Streaming-Analytik und Operational Intelligence. Sie bietet die bestmögliche Leistung und Flexibilität für datenintensive Analysen und Anwendungen mit hohem Volumen in verschiedenen Branchen. Die Gruppe ist von 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum aus tätig und beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter.

