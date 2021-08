Geeq Corporation

Geeq Pay: das Tor zu den lang ersehnten Mikrozahlungen

Waterloo, Ontario (ots/PRNewswire)

Neue Zahlungstechnologie ermöglicht kostengünstige Mikrozahlungen im großen Maßstab

Niedrigste Transaktionsgebühren von 0,0001 USD

Für Interessierte ist jetzt eine Demo-Plattform verfügbar

Eine neue Technologie ebnet den Weg für reibungslose digitale Mikrozahlungen. Der Blockchain-Innovator Geeq Corporation stellt eine Demo-Version seiner bahnbrechenden Zahlungstechnologie zur Verfügung. Sie funktioniert über winzige digitale bargeldähnliche Zahlungen und ermöglicht direkte Online-Transaktionen. Die Gebühren dafür betragen nur 0,0001 USD.

"Die praktischen Auswirkungen von Geeq Pay sind immens", erklärt der Gründer und CEO von Geeq, Ric Asselstine. "Zum ersten Mal ist es möglich, ein paar Cent für kaum nennenswerte Gebühren effizient zu überweisen. Ob für Spieler oder Geldgeber, die Kosten für jede Art von Online-Zahlung werden damit erheblich reduziert. Daraus ergeben sich ganz neue Anwendungsfälle und Märkte, von digitalen "Pay-as-you-go"-Diensten über "Machine-to-Machine"-Transaktionen bis hin zu intelligenter Logistik und intelligenter Mobilität.

"Hinzu kommt, dass die rechnerische Leichtigkeit von Geeq es viel nachhaltiger macht als die Protokolle, die derzeit verwendet werden, um Kryptowährungen zu betreiben. Da Geeq nicht vom energiehungrigen Bergbau abhängig ist, können die Netzwerkeffekte, die mit einer weitreichenden Einführung einhergehen, ohne Sorge um die Umwelt genutzt werden."

Im Mai hat das Unternehmen über den Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) einen Antrag eingereicht, der auf einem früheren Antrag beim US-Patentamt (USPTO) aufbaut und das Ziel hat, weltweiten Schutz zu bieten. Der PCT ermöglicht seinen erfolgreichen Antragstellern in seinen 153 Vertragsstaaten bis zu 31 Monate lang eine Prioritätsstellung, bevor sie lokale Anträge stellen. Der neue PCT-Antrag von Geeq umfasst auch Themen im Zusammenhang mit Mehrfachsignatur-(Multisig-)Konten und Multisig-Zahlungstransaktionen für die kettenbasierten Ledger bei Geeq.

Interessierte Nutzer können ab jetzt die Micropayment-Layer-Demo von Geeq testen. Mikrozahlungen bieten die Möglichkeit, neue Einnahmequellen in verschiedenen Branchen zu erschließen, insbesondere für Content-Ersteller und gemeinnnützige Fundraiser. Außerdem ermöglichen sie erhebliche Einsparungen bei internationalen Überweisungen. Wer das Potenzial von Online-Zahlungen direkt und zu sehr geringen Kosten kennenlernen möchte, kann hier mehr erfahren: http://geeq.io/spotlight-go-micro

Informationen zum Geeq-Projekt Geeq ist eine Multi-Blockchain-Plattform, die durch einen völlig neuen Konsensmechanismus namens Proof of Honesty (PoH) gesichert ist, der die Kosten und die Umweltauswirkungen von sicheren Transaktionen in großem Umfang radikal reduziert. Es ist sicher genug für hoch wertvolle Daten, schnell und kostengünstig genug für IoT und flexibel genug für jede Art der Nutzung. Geeq wurde von einem Team erfahrener Ökonomen und Technologen gegründet. Die Gründer sehen beispiellose Chancen in dezentraler Technologie, die bisher nicht umgesetzt werden konnte, da die bestehenden Blockchains in einem Kompromiss zwischen Skalierbarkeit und Sicherheit gefangen sind. Geeq löst diesen Konflikt mit einer zugänglichen, zuverlässigen und kostengünstigen Lösung, die weder Vertrauen noch Kapazität einbüßt und der echten Welt das echte Potenzial der Blockchain zugänglich macht.

