Z3 Technology

Z3 stellt neuen NDAA-konformen H.265 4K-Kamera-Encoder vor

Lincoln, Nebraska (ots/PRNewswire)

Z3 Technology, ein führender Anbieter von IP-Kamera-Encoder-Lösungen, kündigt die Einführung des Z3-Q603-RPS an, eines kompakten H.265-Video-Encoder-Systems, das 4K- und HD-Auflösungen unterstützt.

Der Z3-Q603-RPS bietet nicht nur die niedrigste Bandbreitenkomprimierungstechnologie, sondern unterstützt auch Pan-Tilt-Zoom (PTZ) und Wi-Fi, wodurch er sich ideal für das Streaming und die Aufzeichnung für eingebettete Videoanwendungen eignet, einschließlich: Medizin, Überwachung, UAV und Industrie.

"Dieses neue Kamerasystem ist mit der hochwertigen Videounterstützung von Sony, gepaart mit der Flexibilität, die es unseren Kunden bietet, einzigartig", so Aaron Caldwell, CEO von Z3 Technology. "Ganz gleich, ob sie in robuste, eingebettete Videoanwendungen integriert werden und Video mit Zeitstempel oder GPS-Koordinaten benötigen oder in einer UAV-Umgebung, in der die Kamera über IP ferngesteuert werden muss, die Z3-Q603-RPS deckt sie ab."

Der Z3-Q603-RPS ist in der Lage, LVDS-, HDMI- oder Composite-Video zu kodieren. Das vielseitige Design ermöglicht gleichzeitiges Dampfen und Videoaufnahmen. Zur Verbesserung der Videoqualität und der Effizienz können die Benutzer Funktionen wie Region of Interest (ROI), Live-Video-Vorschau in der Web-GUI und integrierte Sony VISCA-Kamerasteuerung nutzen.

"Der neue Encoder von Z3 nutzt in idealer Weise die neuesten industriellen Zoom-Kamerablöcke von Sony, einschließlich der neuen FCB-EW9500H- und FCB-EV9500M-Geräte, die einen bis zu 50-fachen erweiterten optischen Zoom mit hochentwickelter, mehrachsiger Bildstabilisierung bieten", so John Monti, Director of Visual Imaging Solutions, Sony Electronics. "Die Kombination der Bilderfassung von Sony mit den flexiblen, kleinen Encoder-Lösungen von Z3 eignet sich ideal für die kompakten eingebetteten Bildgebungssysteme von heute, einschließlich unbemannter Fahrzeuge, die für die Navigation zu Lande, zu Wasser und in der Luft konzipiert sind."

Mit den Maßen 50x40x38 mm und einem Gewicht von 43 g ist das Z3-Q603-RPS das kompakteste Produkt von Z3. Zu den integrierten Schnittstellen gehören Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, Gigabit Ethernet, RS-232 und RS-485. Der Encoder bietet mehrere Steuerungsmöglichkeiten über die Web-GUI, seriell/SSH, ONVIF oder eine API.

Die Z3-Q603-RPS wird in den USA hergestellt, entspricht dem National Defense Authorization Act und ist mit den ONVIF-Profilen S und T konform. E-Mail sales@z3technology.com oder besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Z3 Technology

Z3 Technology ist ein in den USA ansässiger,branchenführender Hersteller von Videokodierungs- und IP-Kamerasystemen. Unsere Kameralösungen verfügen über die neueste Kompressionstechnologie mit der höchsten Videoauflösung. Z3 kann über unser weltweites Vertriebsnetz oder unsere Zentrale kontaktiert werden:

Z3 Technology, LLC 100 N. 8th Street, Suite 250, Lincoln, NE 68508 USA +1.402.323.0702 Sales@Z3Technology.com

www.Z3technology.com

