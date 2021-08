Moss

MOSS erweitert sein Portfolio in Sachen Nachhaltigkeit mittels SustainaTex Ocean

Franklin Park, Illinois (ots/PRNewswire)

Vollständig recycelte, bedruckbare Rohware - und das sogar mit einem Anteil an Meeresplastik. Diesen wichtigen Vorsprung in Sachen Umweltschutz möchte die Firma MOSS im weltweiten Wettbewerb an seine Kunden weitergeben. Nachhaltige Lösungen im Blick, konnte man mit der SEAQUAL® INITIATIVE einen starken Partner gewinnen. Diese verarbeitet Meeresplastik und anderen Plastikmüll zu neuen Rohstoffen, welche dann in dem exklusiv bei MOSS erhältlichen Bedruckstoff verwendet werden.

Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/8930251-moss-grows-sustainable-product-portfolio-sustainatex-ocean/

Jason Popp, Präsident und CEO von Moss, sagte: "Moss präsentiert im Rahmen der Allianz mit der SEAQUAL® INITIATIVE exklusiv ein vollständig nachhaltiges Spannrahmentuch mit einem Anteil an recyceltem Meeresplastik. SustainaTex Ocean enthält 62% SEAQUAL® YARN und einen Restanteil aus recyceltem Polyester. In Verbindung mit unseren neuen, ebenfalls recycelten bzw. recycelbaren Verpackungen, können wir sowohl in Europa als auch in den USA ein ganz neues und um einiges umweltfreundlicheres Produkt präsentieren."

Durch die jahrelange Erfahrung am Markt und die damit verbundenen Partnerschaften mit global agierenden Partnern, ist es der Firma MOSS möglich, völlig neue Wege zu gehen. Nachhaltiges Handeln in der eigenen Produktionskette als erklärtes Ziel, um einen neuen Industriestandard zu schaffen. SustainaTex Ocean ist ein gutes Beispiel dafür, denn in Kombination mit PVC-freiem Keder und OEKO-TEX® zertifizierten Sublimationstinten der Firma DURST® aus Brixen, ergeben sich weitere Vorteile für unsere Umwelt.

"Die Partnerschaft mit Moss hat es uns ermöglicht, unsere wasserbasierten, geruchlosen Tinten und unser 1-Step-Printing-Verfahren mit Materialien zu kombinieren, die sich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt gleichermaßen bewusst sind", sagte Andrea Riccardi, Head of Product Management, Durst Group. "Die Möglichkeit, mit dem Moss-Team in ihrem Graphic Imaging Center of Innovation zusammenzuarbeiten, war entscheidend für die Entwicklung modernster nachhaltiger Lösungen."

"Mit SustainaTex Ocean tragen Sie dazu bei, unsere Umwelt zu schonen", sagte Popp. "Wir bieten Ihnen jetzt eine nachhaltige Spannrahmenlösung an, welche das gleiche Maß an wirkungsvoller Präsentation bietet und gleichzeitig aktiv zum Umweltschutz beiträgt. Für jeden Quadratmeter SustainaTex Ocean werden acht Plastikflaschen (1,5L) verwendet. Ich bin sicher, damit unseren Kunden ein gutes Gefühl zu geben."

SustainaTex Ocean ist ab sofort in Europa und den USA verfügbar. Um mehr über SustainaTex Ocean zu erfahren, klicken Sie hier.

Über Moss

Moss arbeitet mit Marken auf der ganzen Welt zusammen. Auf drei Kontinenten stehen wir für nachhaltiges Handeln. Wir nutzen die Verschmelzung von Materialien, Technologie und Technik für Ihre Markenpräsentation. Durch globale Beschaffung, Fertigung, Druck und technisches Design ist Moss ein bewährter Partner für jede Markenpräsentation. Folgen Sie Moss auf LinkedIn, YouTube, Instagram

