INUITIVE UND VISIDON STELLEN EINE NEUE, BRANCHENVERÄNDERNDE LOW-LIGHT-ENHANCEMENT-TECHNOLOGIE FÜR ROBOTERANWENDUNGEN UND MEHR VOR

Die schnelle, auf neuronalen Netzwerken basierende Low-Light-Enhancement-Funktion der Lösung funktioniert in Echtzeit und ermöglicht Präzision von Roboteranwendungen unter schwierigsten Lichtverhältnissen

Inuitive, ein führendes Unternehmen für Vision-on-Chip-Prozessoren, und Visidon, ein Anbieter von KI-basierter Bild- und Videoverbesserungssoftware, gaben heute die Veröffentlichung einer hochleistungsfähigen, präzisen und in Echtzeit arbeitenden Low-Light-Enhancement-Lösung bekannt, die die beiden Unternehmen gemeinsam entwickelt haben. Die gemeinsame Lösung, die ab sofort zur Verfügung steht, löst die Hauptprobleme herkömmlicher Algorithmen zur Rauschunterdrückung in einer Vielzahl von Geräten, wie z. B. in der Robotik, in Unterhaltungselektronikgeräten mit Kameras und in Überwachungssystemen.

Die bahnbrechende Lösung kombiniert den umfassenden Vision-on-Chip-Prozessor NU4100 von Inuitive, der KI-gestützte Bildverarbeitung und Tiefensensorik beinhaltet, mit der fortschrittlichen Low-Light-Enhancement-Technologie von Visidon, was einen bedeutenden Fortschritt in der Vision-Technologie darstellt.

Damit Roboter bei schlechten Lichtverhältnissen gute Leistungen erbringen können, muss ihr Bildverarbeitungsprozessor Videos auch bei schlechten Lichtverhältnissen schnell verbessern und verarbeiten können – eine Fähigkeit, die nur auf dem Edge möglich ist. Die Verbesserung umfasst die Entrauschung von gemischtem Rauschen im Bild, das durch schlechte Licht-, Wetter- oder Umweltbedingungen verursacht wird. Die Verbesserungslösung von Visidon verwendet neuronale Netze, um Signale effektiv aus dem Rauschen zu extrahieren. Der Vision-on-Chip-Prozessor NU4100 von Inuitive beherbergt die Visidon-Lösung, so dass Roboter sie für ihre Arbeit nutzen können.

Die neue, gemeinsam entwickelte Lösung ermöglicht leistungsstarke Roboteranwendungen und verbessert die Kommunikations- und Überwachungsqualität für Verbraucher in Echtzeit, selbst unter schwierigsten Lichtverhältnissen. Es handelt sich um eine hocheffiziente Lösung mit geringem Stromverbrauch und einwandfreier Genauigkeit, die für kritische Anwendungsfälle wie den Einsatz von Robotern bei Nacht und Drohnenflüge im Dunkeln geeignet ist, die bisher nur über hochentwickelte und sehr teure Sensoren möglich waren.

Shlomo Gadot, CEO von Inuitive, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Visidon, die eine großartige Ergänzung zu unserem Ökosystem von Softwarepartnern darstellt. Durch unsere gemeinsam mit Visidon entwickelte Lösung bieten wir nun eine hervorragende Bildqualität selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen und erschließen damit nicht nur ein riesiges Marktpotenzial, sondern demokratisieren auch den Zugang zu dieser Technologie."

Markus Turtinen, Mitbegründer und CEO von Visidon, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, mit Inuitive zusammenzuarbeiten. Unsere Partnerschaft erweitert unsere Reichweite im Markt für Roboteranwendungen und darüber hinaus. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft zu vertiefen."

Beide Unternehmen werden vom 5. bis 8. Januar an der CES 2023 in Las Vegas teilnehmen. Interessierte können sich mit Vertretern des Unternehmens im Westgate Hotel, Inuitive Suite 630, treffen. Um ein Treffen zu vereinbaren, klicken Sie bitte hier.

Informationen zu Inuitive

Die bahnbrechenden Vision-on-Chip-Prozessoren von Inuitive sind All-in-One-Chips mit einer breiten Palette integrierter Funktionen, herausragender Leistung und optimaler Größe und Kosteneffizienz. Diese bahnbrechenden Prozessoren unterstützen gleichzeitige Tiefensensorik, Positionierungs- und Ortungsalgorithmen (SLAM) sowie KI-basierte Objekterkennung und -erfassung. Gleichzeitig verkürzen sie die Latenzzeit und die Ansprache des Systems drastisch, sparen Strom und verbessern die Gesamtleistung (hohe Bildrate und Kameraauflösung sowie ein breites Sichtfeld).

Zusammen mit seinem technologischen Ökosystem aus Partnern im Bereich der maschinellen Sensorik, Softwareentwicklung und kommerziellen Fertigung integriert Inuitive seine unternehmensfähigen Sensor- und Prozessormodule in die Robotik-, Drohnen-, AR-, VR-, AIoT- und 3D-Sensoranwendungen seiner Kunden und sorgt so für ein menschenähnliches visuelles Verständnis mit optimalen Fähigkeiten und überlegener Leistung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.inuitive-tech.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn und YouTube.

Informationen zu Visidon

Visidon, ein 2006 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Finnland, ist auf die Entwicklung schneller und energieeffizienter Bild- und Videoverarbeitungstechnologien spezialisiert. Zu seinen Softwareprodukten gehören die automatische Verbesserung der Bildqualität, die computergestützte Bildverarbeitung und die Gesichtserkennung. Visidon-Technologien nutzen die neuesten Mikroprozessorarchitekturen und Algorithmen des maschinellen Lernens speziell für die Embedded-Industrie. Visidon-Lösungen sind in über 1 Milliarde Mobiltelefonen zu finden.

Siehe https://www.visidon.fi/.

Folgen Sie Visidon auf LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram und dem Blog.

