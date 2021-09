THE BALANCE

Medizin auf höchstem Niveau im THE BALANCE Therapiezentrum Mallorca

Das High-End-Therapiezentrum THE BALANCE auf Mallorca entwickelt sich weiter: Dr. med. Simon Feldhaus wird künftig in der Analyse von Patientendaten tätig sein und bei der ganzheitlichen Anamnese von Patienten unterstützen. Der Facharzt für Allgemeinmedizin ist Experte im Bereich Mikronährstoffmedizin, leitet das Zentrum für ärztliche Ganzheitsmedizin der Paramed in Baar und ist Präsident der SSAAMP (Swiss Society of Anti Aging Medicine and Prevention). Dr. Feldhaus gilt als einer der bekanntesten eidgenössischen Vordenker im Bereich der Komplementärmedizin und Mikronährstoffmedizin. Parallel wird das medizinische Konzept von THE BALANCE permanent optimiert: Seit Jahren setzt Gründer und Geschäftsführer Abdullah Boulad auf innovative, evidenzbasierte Medizinverfahren wie Neuro- oder Biofeedback. Mit dem Einsatz eines neuen mobilen Systems zur transkraniellen Gleichstromsimulation zeigt man sich als Pionier in der Therapie von psychischen Erkrankungen auf dem neuesten Stand der Technik.

Die transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) ist eine nicht-invasive, gut verträgliche und wissenschaftlich erprobte Behandlungsmethode von Depressionen, bei der ein schwacher elektrischer Gleichstrom durch zwei am Kopf angebrachte Elektroden auf das Gehirn wirkt. Bereits nach wenigen Sitzungen lässt sich eine Verbesserung der kognitiven Leistung erreichen, während in Studien eine antidepressive Wirkung nach rund 2-3 Wochen nachgewiesen wurde. Im THE BALANCE Therapiezentrum Mallorca wird ein solcher mobiler DC-Stimulator vom Hersteller neuroCare für die Behandlungen eingesetzt. Auch das neuroConn THERA PRAX System (neuroCare) kommt zur Behandlung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zum Einsatz. Neurofeedback ist eine nachhaltig wirksame Methode zur Behandlung von Störungen der Selbstregulation und Impulskontrolle. Dabei wird die Hirnaktivität (EEG) eines Klienten gemessen und per Computer in Bilder umgewandelt, um unbewusst ablaufende neurophysiologische Prozesse wahrnehmbar zu machen.

